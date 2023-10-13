АВД просты в использовании. Американское общество Красного Креста и другие организации обучают работе с АВД. Большинство курсов обучения занимают всего несколько часов, но АВД можно использовать даже в случае, если человек никогда не посещал таких курсов. Инструкции по эксплуатации АВД разных моделей могут несколько отличаться. Инструкции записываются на АВД, при этом большинство современных АВД также используют голосовые подсказки, чтобы направлять пользователя на каждом этапе. АВД имеются во многих общественных местах, например, на стадионах, в аэропортах и в концертных залах. Лица, у которых существует вероятность развития фибрилляции желудочков и которым не имплантирован дефибриллятор, могут приобрести АВД для домашнего использования членами семьи, которым следует пройти обучение его использованию.