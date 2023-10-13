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Турбулентный кровоток

При выслушивании через стетоскоп турбулентный поток крови производит шум, как при движении крови через пораженный сердечный клапан. Аналогичный звук, называемый сосудистым шумом, слышен при прохождении крови через суженную или атипичную артерию. Шум, слышимый на шее над сонной артерией, свидетельствует о наличии в кровеносных сосудах атеросклероза — основного фактора риска транзиторной ишемической атаки или инсульта.

Звуковое сопровождение предоставлено д-ром Мортоном Тэвелом.

По этим темам

Турбулентный кровоток

При выслушивании через стетоскоп турбулентный поток крови производит шум, как при движении крови через пораженный сердечный клапан. Аналогичный звук, называемый сосудистым шумом, слышен при прохождении крови через суженную или атипичную артерию. Шум, слышимый на шее над сонной артерией, свидетельствует о наличии в кровеносных сосудах атеросклероза — основного фактора риска транзиторной ишемической атаки или инсульта.

Звуковое сопровождение предоставлено д-ром Мортоном Тэвелом.

По этим темам