Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Поражение тканей без обморожения

(Ознобление; поверхностное обморожение; траншейная стопа)

Авторы:Daniel F. Danzl, MD, University of Louisville School of Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2022 | Изменено июн. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Основная информация

Поражение тканей без обморожения означает, что некоторые участки кожи застужены, но не заморожены.

    К поражениям тканей без обморожения относятся поверхностное обморожение, «траншейная стопа» и ознобление. (См. также Общие сведения о холодовых поражениях).

    Поверхностное обморожение

    Поверхностное обморожение — это холодовое поражение, которое приводит к онемению, отеку и покраснению застуженных участков кожи. Единственное лечение заключается в прогреве пораженного участка в течение нескольких минут. Прогрев может сопровождаться болью или сильным зудом. Стойких поражений не возникает, однако в некоторых случаях повышенная местная чувствительность к холоду может сохраняться в течение нескольких месяцев или лет.

    Траншейная стопа

    «Траншейная» или «окопная» стопа — это холодовое поражение ног, возникающее при постоянном ношении промокшей обуви и носков в холодную погоду в течение нескольких дней. Ступни бледнеют, мокнут, отекают, немеют и холодеют. После согревания ступни краснеют, прикосновение причиняет боль. Иногда появляются волдыри, которые могут вскрываться и инфицироваться. Кожа приобретает повышенную чувствительность к изменениям температуры и к малейшим прикосновениям; такое состояние может длиться неделями. Возможно также возникновение повышенной потливости ног.

    Лечение в основном сводится к следующим мероприятиям:

    • ступни осторожно согревают, вытирают и очищают;

    • ступни поднимают;

    • ступни держат в тепле и сухости.

    Иногда пострадавшему дают антибиотики для профилактики инфекции. При отсутствии у пострадавшего активной противостолбнячной вакцинации делают дополнительную прививку от столбняка. В некоторых случаях назначают амитриптилин, который позволяет снизить чувствительность к боли и легкому давлению. Ввиду того, что никотин угнетает кровоток, пострадавшему стоит бросить курить и отказаться от потребления продуктов, содержащих никотин.

    В редких случаях это поражение возникает на кистях рук.

    Для профилактики «траншейной стопы» следует правильно подбирать обувь, вовремя менять носки и насухо вытирать ступни как минимум раз в день.

    Ознобление

    Ознобление — это довольно редкая реакция на многократное воздействие сухого холода. Симптомы могут включать зуд, боль, покраснение, отек, редко — изменение окраски или образование волдырей на пораженном участке (обычно передняя нижняя часть ног или верхняя часть пальцев рук). Это рецидивирующее состояние вызывает дискомфорт, однако оно неопасно. Лучшее лечение — не подвергать пораженные участки повторному воздействию холода. Нифедипин, лимапрост или кортикостероиды при приеме внутрь иногда облегчают симптомы. Может быть полезным отказ от никотина.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.