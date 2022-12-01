Поражение тканей без обморожения означает, что некоторые участки кожи застужены, но не заморожены.
К поражениям тканей без обморожения относятся поверхностное обморожение, «траншейная стопа» и ознобление. (См. также Общие сведения о холодовых поражениях).
Поверхностное обморожение
Поверхностное обморожение — это холодовое поражение, которое приводит к онемению, отеку и покраснению застуженных участков кожи. Единственное лечение заключается в прогреве пораженного участка в течение нескольких минут. Прогрев может сопровождаться болью или сильным зудом. Стойких поражений не возникает, однако в некоторых случаях повышенная местная чувствительность к холоду может сохраняться в течение нескольких месяцев или лет.
Траншейная стопа
«Траншейная» или «окопная» стопа — это холодовое поражение ног, возникающее при постоянном ношении промокшей обуви и носков в холодную погоду в течение нескольких дней. Ступни бледнеют, мокнут, отекают, немеют и холодеют. После согревания ступни краснеют, прикосновение причиняет боль. Иногда появляются волдыри, которые могут вскрываться и инфицироваться. Кожа приобретает повышенную чувствительность к изменениям температуры и к малейшим прикосновениям; такое состояние может длиться неделями. Возможно также возникновение повышенной потливости ног.
Лечение в основном сводится к следующим мероприятиям:
ступни осторожно согревают, вытирают и очищают;
ступни поднимают;
ступни держат в тепле и сухости.
Иногда пострадавшему дают антибиотики для профилактики инфекции. При отсутствии у пострадавшего активной противостолбнячной вакцинации делают дополнительную прививку от столбняка. В некоторых случаях назначают амитриптилин, который позволяет снизить чувствительность к боли и легкому давлению. Ввиду того, что никотин угнетает кровоток, пострадавшему стоит бросить курить и отказаться от потребления продуктов, содержащих никотин.
В редких случаях это поражение возникает на кистях рук.
Для профилактики «траншейной стопы» следует правильно подбирать обувь, вовремя менять носки и насухо вытирать ступни как минимум раз в день.
Ознобление
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Ознобление — это довольно редкая реакция на многократное воздействие сухого холода. Симптомы могут включать зуд, боль, покраснение, отек, редко — изменение окраски или образование волдырей на пораженном участке (обычно передняя нижняя часть ног или верхняя часть пальцев рук). Это рецидивирующее состояние вызывает дискомфорт, однако оно неопасно. Лучшее лечение — не подвергать пораженные участки повторному воздействию холода. Нифедипин, лимапрост или кортикостероиды при приеме внутрь иногда облегчают симптомы. Может быть полезным отказ от никотина.