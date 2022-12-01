Поражение тканей без обморожения

«Траншейная» или «окопная» стопа — это холодовое поражение ног, возникающее при постоянном ношении промокшей обуви и носков в холодную погоду в течение нескольких дней. Ступни бледнеют, мокнут, отекают, немеют и холодеют. После согревания ступни краснеют, прикосновение причиняет боль. Иногда появляются волдыри, которые могут вскрываться и инфицироваться. Кожа приобретает повышенную чувствительность к изменениям температуры и к малейшим прикосновениям; такое состояние может длиться неделями. Возможно также возникновение повышенной потливости ног.

Лечение в основном сводится к следующим мероприятиям:

ступни осторожно согревают, вытирают и очищают;

ступни поднимают;

ступни держат в тепле и сухости.

Иногда пострадавшему дают антибиотики для профилактики инфекции. При отсутствии у пострадавшего активной противостолбнячной вакцинации делают дополнительную прививку от столбняка. В некоторых случаях назначают амитриптилин, который позволяет снизить чувствительность к боли и легкому давлению. Ввиду того, что никотин угнетает кровоток, пострадавшему стоит бросить курить и отказаться от потребления продуктов, содержащих никотин.

В редких случаях это поражение возникает на кистях рук.

Для профилактики «траншейной стопы» следует правильно подбирать обувь, вовремя менять носки и насухо вытирать ступни как минимум раз в день.