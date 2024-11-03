Общие сведения о холодовых поражениях

Циркуляция крови и другие механизмы терморегуляции позволяют человеку поддерживать постоянную температуру кожи и подкожных тканей на уровне 37 °C. За подогрев крови отвечает в первую очередь энергия, производимая клетками при сжигании пищи (метаболизме) — этот процесс требует постоянного поступления пищи и кислорода. Нормальная температура тела необходима для надлежащей работы всех клеток и тканей организма. У человека с пониженной температурой тела большинство органов, особенно сердце и головной мозг, становятся вялыми и, в конце концов, перестают работать.
Температура тела понижается при контакте кожи с более холодной окружающей средой. В ответ на снижение температуры организм вырабатывает дополнительное тепло, задействуя несколько защитных механизмов. Например, мышцы вырабатывают тепло во время озноба. Мелкие кровеносные сосуды кожи сужаются, в результате увеличивается приток крови к жизненно важным органам — сердцу и головному мозгу. Однако поскольку к коже при этом поступает меньше теплой крови, уши, нос и пальцы на руках и ногах охлаждаются быстрее. При температуре тела ниже 31 °С эти защитные механизмы перестают работать, и организм не может согреться. При температуре тела ниже 28 °C может наступить смерть.
Вероятность холодовых поражений возрастает в следующих случаях:
при слишком медленном кровотоке;
при недостаточном питании;
при обезвоживании или изнурении;
при высокой влажности окружающей среды или контакте части тела с влажным предметом;
при соприкосновении с металлом;
при недостаточном потреблении кислорода, например, на большой высоте.
Если кожа, пальцы рук и ног, уши и нос хорошо защищены или контактируют с холодным воздухом лишь кратковременно, холодовых поражений можно избежать даже в чрезвычайно морозную погоду.
Предотвращение холодовых поражений
Чтобы не замерзнуть в холод (или в условиях, когда может неожиданно похолодать), необходима многослойная одежда — предпочтительно из шерсти или синтетики (например, полипропилена), потому что эти материалы сохраняют теплоизоляционные свойства даже при намокании. Поскольку организм теряет довольно много тепла через голову, нужно носить теплую шапку.
Полезно также потреблять достаточно пищи и жидкости (особенно в виде горячих напитков). Пища — это топливо для организма, а теплые жидкости представляют собой дополнительный источник тепла и препятствуют обезвоживанию. От потребления алкогольных напитков следует отказаться, поскольку алкоголь расширяет кровеносные сосуды кожи, создавая временное ощущение тепла, но на самом деле только увеличивает теплопотери.
Знаете ли Вы, что...
К холодовым поражениям относятся следующие:
Поражениям тканей без обморожения (ознобление, поверхностное обморожение и «траншейная стопа»)
Кроме того, воздействие холода на организм может привести к развитию болезни Рейно и холодовой аллергии.