Общие сведения о холодовых поражениях

Циркуляция крови и другие механизмы терморегуляции позволяют человеку поддерживать постоянную температуру кожи и подкожных тканей на уровне 37 °C. За подогрев крови отвечает в первую очередь энергия, производимая клетками при сжигании пищи (метаболизме) — этот процесс требует постоянного поступления пищи и кислорода. Нормальная температура тела необходима для надлежащей работы всех клеток и тканей организма. У человека с пониженной температурой тела большинство органов, особенно сердце и головной мозг, становятся вялыми и, в конце концов, перестают работать.

Температура тела понижается при контакте кожи с более холодной окружающей средой. В ответ на снижение температуры организм вырабатывает дополнительное тепло, задействуя несколько защитных механизмов. Например, мышцы вырабатывают тепло во время озноба. Мелкие кровеносные сосуды кожи сужаются, в результате увеличивается приток крови к жизненно важным органам — сердцу и головному мозгу. Однако поскольку к коже при этом поступает меньше теплой крови, уши, нос и пальцы на руках и ногах охлаждаются быстрее. При температуре тела ниже 31 °С эти защитные механизмы перестают работать, и организм не может согреться. При температуре тела ниже 28 °C может наступить смерть.

Вероятность холодовых поражений возрастает в следующих случаях:

при слишком медленном кровотоке;

при недостаточном питании;

при обезвоживании или изнурении;

при высокой влажности окружающей среды или контакте части тела с влажным предметом;

при соприкосновении с металлом;

при недостаточном потреблении кислорода, например, на большой высоте.

Если кожа, пальцы рук и ног, уши и нос хорошо защищены или контактируют с холодным воздухом лишь кратковременно, холодовых поражений можно избежать даже в чрезвычайно морозную погоду.