Гипотермию (опасно низкую температуру тела) часто считают холодовым поражением, поскольку ее может вызвать или ухудшить воздействие холода.

Пребывание в слишком холодной среде, наличие некоторых заболеваний или потеря подвижности повышают риск травм в результате гипотермии.

У пострадавшего сначала возникает озноб, а через некоторое время он перестает реагировать на холод.

Если температура тела упала не слишком сильно, для прекращения симптомов достаточно дать пострадавшему возможность согреться и обсохнуть.

При слишком низкой температуре тела пострадавшему может потребоваться медицинская помощь — подача теплого кислорода и подача теплых жидкостей внутривенно либо через пластмассовые трубки, пропущенные в мочевой пузырь, желудок, брюшную полость или грудную клетку. В больнице пострадавшего также обогревают снаружи.

Гипотермия, которая в США ежегодно приводит к примерно 600 летальным исходам, является широко распространенной и чаще всего является случайной, но изредка к ней прибегают в целях убийства или самоубийства. Гипотермия также увеличивает риск смерти при сердечно-сосудистых заболеваниях и нервных расстройствах.

Причиной гипотермии является ситуация, когда организм теряет больше тепла, чем удается возместить посредством физических нагрузок или нагрева от внешних источников, например, от костра или солнца. Теплопотери увеличиваются, если пострадавший сидит или лежит на холодной поверхности, находится в воде или на ветру. При внезапном погружении в очень холодную воду смертельная гипотермия может развиться в течение 5-15 минут. Тем не менее, известны случаи выживания после полного погружения в ледяную воду длительностью до 1 часа, в основном у детей первого года жизни и детей ясельного возраста. Шок может отключить все системы организма, защищающие его (см. Последствия погружения в холодную воду). Длительное пребывание в умеренно прохладной воде также может привести к гипотермии.

Наибольшему риску подвергаются люди, лежащие в холодной среде без движения — например, в результате инсульта, судорожного припадка или потери сознания в результате интоксикации, падения уровня сахара (глюкозы) в крови или травмы. При полной неподвижности организм вырабатывает меньше тепла, кроме того, такие люди продолжают оставаться в холоде. В этом случае риск гипотермии возникает уже при температуре окружающей среды 13-16 °C.

Наибольшему риску развития гипотермии подвергаются маленькие дети и престарелые. Представители этих возрастных групп часто справляются с холодом хуже молодых взрослых, и их потребности в тепле должны обеспечивать другие люди. У очень пожилых людей гипотермия может возникнуть в результате длительного неподвижного пребывания в холодной комнате. Дети первого года жизни очень быстро теряют тепло и особенно подвержены гипотермии. Иногда причиной или одним из факторов развития гипотермии является заболевание, например, общая инфекция или недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз).

Симптомы гипотермии Первичные симптомы гипотермии — сильный озноб и стук зубами. При дальнейшем понижении температуры тела: озноб прекращается;

движения становятся медленными и неловкими;

время реакции увеличивается;

мысли путаются;

нарушается восприятие действительности. Иногда эти симптомы развиваются столь медленно, что пострадавший или его спутники не понимают, что происходит. Человек может упасть, заблудиться или просто прилечь отдохнуть. После прекращения озноба пострадавший становится вялым и может впасть в кому. Сердцебиение и дыхание замедляются и слабеют. Если пульс и дыхание очень сильно замедляются, может показаться, что у человека нет признаков жизни (отсутствуют пульс и дыхание), несмотря на то, что слабое сердцебиение все же имеется. В конце концов сердце все-таки останавливается. Чем ниже температура тела, тем выше риск смерти. Смерть может произойти при падении температуры тела ниже 31 °C, но наиболее вероятна при падении ниже 28 °C.

Главное, что нужно знать пожилым людям: Привыкание к холодной температуре Старение влияет на способность организма адаптироваться к холоду. С возрастом озноб и способность организма отводить кровь от поверхности тела становятся менее эффективными. Кроме того, уменьшается слой подкожного жира, выполняющего теплоизоляционную функцию. Заболевания (например, у пожилых людей чаще встречаются заболевания сердца и кровеносных сосудов) также могут приводить к снижению эффективности озноба и отведения крови от поверхности тела, обусловливая снижение способности компенсировать стресс от гипотермии. Типичные для пожилых людей некоторые заболевания, например, снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), также снижают способность организма вырабатывать тепло. Ограниченная подвижность в результате травмы, инсульта или артрита также увеличивает риск опасного переохлаждения, поскольку при недостатке движения организм вырабатывает меньше тепла посредством мышечной активности. Дополнительными факторами риска являются потребление алкоголя и прием некоторых лекарственных препаратов, например, антидепрессантов. Почти во всех случаях гипотермии можно избежать. Пожилым людям следует соблюдать перечисленные ниже меры предосторожности. Поддерживать достаточно высокую температуру воздуха в помещении. Некоторые пожилые люди стремятся сэкономить на обогреве своего жилища, однако температура в нем не должна быть ниже 20 °С. Особенно тепло должно быть в спальне. Для сокращения затрат можно воспользоваться программами субсидирования расходов на отопление и подготовки жилья к зимнему сезону.

Надевать несколько слоев одежды. Особенно практична шерстяная или синтетическая одежда (например, из полипропилена), поскольку эти материалы сохраняют теплоизоляционные свойства даже при намокании. Поскольку организм теряет довольно много тепла через голову, нужно носить теплую шапку. Также нужно защищать пальцы рук и ног.

Потреблять горячую пищу и теплое питье. Пища дает организму топливо, а теплое питье согревает и препятствует обезвоживанию.

Не употреблять алкогольные напитки. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды кожи, создавая временное ощущение тепла, но на самом деле только увеличивает теплопотери.

Регулярно выполнять физические упражнения, особенно в холодное время года. Во время физических нагрузок организм вырабатывает больше тепла.

Диагностика гипотермии Измерение температуры тела

Иногда исследования на предмет других нарушений Диагностика гипотермии заключается в измерении температуры менее 35 °C, обычно при помощи ректального термометра. Обычный термометр не регистрирует температуру ниже 34 °С. Соответственно, для измерения температуры при сильной гипотермии нужен электронный термометр. Иногда пострадавшему делают анализ крови и другие обследования, призванные установить, не вызвана ли гипотермия инфекцией или гипотиреозом. Если человек не подает признаков жизни, медработники могут использовать эхокардиографию для определения наличия сердечных сокращений.