Укусы ящериц

Известны только два вида ядовитых ящериц

Мексиканский ядозуб

Аризонский ядозуб

Мексиканский ядозуб обитает в Мексике. Аризонский ядозуб обитает в Аризоне, Соноре, Мексике и близлежащих районах.

По составу и механизму действия яд этих ящериц отчасти сходен с ядом некоторых ямкоголовых змей, хотя симптомы отравления гораздо менее тяжелые и укусы почти никогда не приводят к смерти. В отличие от большинства змей, мексиканский и аризонский ядозубы крепко вцепляются в жертву и «вжевывают» яд в ее плоть, а не впрыскивают его через клыки. Освободиться от хватки ящерицы может быть довольно трудно.

Распространенные симптомы — боль, отек, изменение окраски в месте укуса, а также увеличение лимфатических узлов. Пострадавший может испытывать слабость, повышенное потоотделение, жажду, головную боль и звон в ушах. В тяжелых случаях возможно снижение артериального давления.

Попробовать освободиться от хватки аризонского ядозуба можно следующим образом:

разжать челюсти ящерицы плоскогубцами;

поднести пламя к подбородку ящерицы;

погрузить ящерицу и пораженную конечность под воду.

Освободившись от ящерицы, необходимо осмотреть кожу на предмет обломков зубов и удалить их. Лечение пониженного артериального давления или нарушения свертываемости крови такое же, как при укусах гремучей змеи. Специализированного противоядия не существует.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).