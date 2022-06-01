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Укусы ящериц

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено июн. 2022 | Изменено сент. 2022
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    Известны только два вида ядовитых ящериц

    • Мексиканский ядозуб

    • Аризонский ядозуб

    Мексиканский ядозуб обитает в Мексике. Аризонский ядозуб обитает в Аризоне, Соноре, Мексике и близлежащих районах.

    По составу и механизму действия яд этих ящериц отчасти сходен с ядом некоторых ямкоголовых змей, хотя симптомы отравления гораздо менее тяжелые и укусы почти никогда не приводят к смерти. В отличие от большинства змей, мексиканский и аризонский ядозубы крепко вцепляются в жертву и «вжевывают» яд в ее плоть, а не впрыскивают его через клыки. Освободиться от хватки ящерицы может быть довольно трудно.

    Распространенные симптомы — боль, отек, изменение окраски в месте укуса, а также увеличение лимфатических узлов. Пострадавший может испытывать слабость, повышенное потоотделение, жажду, головную боль и звон в ушах. В тяжелых случаях возможно снижение артериального давления.

    Попробовать освободиться от хватки аризонского ядозуба можно следующим образом:

    • разжать челюсти ящерицы плоскогубцами;

    • поднести пламя к подбородку ящерицы;

    • погрузить ящерицу и пораженную конечность под воду.

    Освободившись от ящерицы, необходимо осмотреть кожу на предмет обломков зубов и удалить их. Лечение пониженного артериального давления или нарушения свертываемости крови такое же, как при укусах гремучей змеи. Специализированного противоядия не существует.

    (См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.