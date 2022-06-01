Поскольку человеческие зубы не отличаются остротой, в большинстве случаев укус человека приводит к появлению кровоподтека, реже — неглубокого разрыва ткани. Исключение представляют укусы мясистых органов (например ушей, носа и пениса), способные привести к их отрыву.

Так называемая травма сжатого кулака, возникающая на костяшках пальцев при ударе по зубам, часто приводит к развитию инфекции. Порезы, которыми сопровождается травма сжатого кулака, часто затрагивают пересекающее костяшку пальца сухожилие.

При укусах человека могут передаваться болезни, например, гепатит. Передача вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) крайне маловероятна, поскольку концентрация вируса в слюне ниже, чем в крови, а содержащиеся в слюне вещества снижают активность вируса.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Симптомы укусов человека Укусы человека болезненны и часто приводят к образованию на коже отметин в виде отпечатка зубов. При травмах сжатого кулака обычно образуется небольшой прямой порез на костяшке пальца. Травма сухожилия часто затрудняет движение пальца в одном направлении. Инфицированные укусы сильно болят, краснеют и опухают. Знаете ли Вы, что...