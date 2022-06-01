Поскольку человеческие зубы не отличаются остротой, в большинстве случаев укус человека приводит к появлению кровоподтека, реже — неглубокого разрыва ткани. Исключение представляют укусы мясистых органов (например ушей, носа и пениса), способные привести к их отрыву.
Так называемая травма сжатого кулака, возникающая на костяшках пальцев при ударе по зубам, часто приводит к развитию инфекции. Порезы, которыми сопровождается травма сжатого кулака, часто затрагивают пересекающее костяшку пальца сухожилие.
При укусах человека могут передаваться болезни, например, гепатит. Передача вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) крайне маловероятна, поскольку концентрация вируса в слюне ниже, чем в крови, а содержащиеся в слюне вещества снижают активность вируса.
(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).
Симптомы укусов человека
Укусы человека болезненны и часто приводят к образованию на коже отметин в виде отпечатка зубов. При травмах сжатого кулака обычно образуется небольшой прямой порез на костяшке пальца. Травма сухожилия часто затрудняет движение пальца в одном направлении. Инфицированные укусы сильно болят, краснеют и опухают.
Знаете ли Вы, что...
Лечение укусов человека
Обработка раны
Антибиотики
Укусы человека заливают стерильной соленой водой (физраствором), а затем промывают водой с мылом.
Откушенные части тела иногда удается реплантировать. Откушенные части тела заворачивают во влажное бумажное полотенце или тканевую салфетку, кладут в полиэтиленовый пакет и запечатывают. Запечатанный пакет кладут в другой пакет, наполненный льдом. Класть откушенные части тела непосредственно на лед или заливать водой нельзя.
Разрывы, за исключением разрывов на руке и разрывов многочасовой давности, обычно зашивают.
В большинстве случаев при человеческих укусах, нарушивших целостность кожи, пострадавшему дают антибиотики для профилактики инфекции. Инфицированные укусы лечат антибиотиками. Кроме того, довольно часто инфицированные раны приходится вскрывать для обнаружения инородных предметов (например, сломанных зубов) и чистки. Иногда для обнаружения скрытых инородных тел также проводят визуализирующее исследование, например, рентгенографию или ультразвуковое исследование.
При инфицировании укушенной раны может потребоваться госпитализация для внутривенного введения антибиотиков.
Если известно (или есть подозрение), что укусивший человек является носителем заболевания, способного передаваться через укус, пострадавшему может потребоваться профилактическое лечение.