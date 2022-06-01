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Укусы сороконожек и многоножек

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено июн. 2022 | Изменено сент. 2022
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    И у сороконожек, и у многоножек сегментированные тела, но у многоножек на сегмент приходится две пары ног и располагаются они непосредственно под туловищем, тогда как у сороконожек на сегмент приходится только одна пара ног и расположена она по бокам туловища. Если смотреть сбоку, тела сороконожек выглядят более плоскими, а многоножек — округлыми.

    Сороконожка
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    Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

    Укусы некоторых видов крупных сороконожек довольно болезненны и приводят к появлению покраснения и отека. Симптомы обычно проходят в течение 48 часов. (См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

    Многоножки не кусаются, но могут выделять токсин, который вызывает раздражение, сопровождающееся жжением и зудом кожи, а случайный контакт с глазами может привести к покраснению, отеку и боли конъюнктивы или роговицы.

    Чтобы снять боль в месте укуса сороконожки, можно приложить к нему кубик льда, завернутый в полиэтилен и тонкую ткань.

    Токсичные выделения многоножек смывают с кожи большим количеством воды с мылом. При возникновении реакции на коже место поражения смазывают кремом с кортикостероидами.

    Глаза немедленно промывают водой.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.