Укусы сороконожек и многоножек

И у сороконожек, и у многоножек сегментированные тела, но у многоножек на сегмент приходится две пары ног и располагаются они непосредственно под туловищем, тогда как у сороконожек на сегмент приходится только одна пара ног и расположена она по бокам туловища. Если смотреть сбоку, тела сороконожек выглядят более плоскими, а многоножек — округлыми.

Сороконожка Скрыть подробности Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Укусы некоторых видов крупных сороконожек довольно болезненны и приводят к появлению покраснения и отека. Симптомы обычно проходят в течение 48 часов. (См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Многоножки Изображение DK IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Многоножки не кусаются, но могут выделять токсин, который вызывает раздражение, сопровождающееся жжением и зудом кожи, а случайный контакт с глазами может привести к покраснению, отеку и боли конъюнктивы или роговицы.

Чтобы снять боль в месте укуса сороконожки, можно приложить к нему кубик льда, завернутый в полиэтилен и тонкую ткань.

Токсичные выделения многоножек смывают с кожи большим количеством воды с мылом. При возникновении реакции на коже место поражения смазывают кремом с кортикостероидами.

Глаза немедленно промывают водой.