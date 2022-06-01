В США укусы пчел, ос и шершней встречаются довольно часто. Некоторые виды муравьев также способны укусить человека.
Укусы пчел, ос, шершней и муравьев обычно болезненны и вызывают покраснение, отек и зуд.
Аллергические реакции довольно редки, но могут быть тяжелыми.
Из места укуса удаляют жало, а симптомы снимают с помощью крема или мази.
(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).
Среднестатистический человек способен без особых последствий перенести 10 укусов на каждые полкилограмма массы тела. Это означает, что среднестатистический взрослый может вынести более 1 000 укусов, а 500 укусов могут убить ребенка. Однако при наличии аллергии на такие укусы единичный укус может привести к смерти от анафилактической реакции (опасной для жизни аллергической реакции, сопряженной с падением артериального давления и блокадой дыхательных путей).
Снимок любезно предоставлен д-ром Джастином Капланом (Justin Kaplan, MD).
В США от укусов пчел погибает в 3-4 раза больше людей, чем от укусов змей. В южных и юго-западных штатах США водится более агрессивный вид медоносных пчел (африканизированные пчелы или пчелы-убийцы), который проник из Южной Америки. Эти пчелы набрасываются на жертву всем роем, а их укусы вызывают более жестокую реакцию по сравнению с укусами других пчел.
На юге Соединенных Штатов Америки, особенно на побережье Мексиканского Залива, с укусами огненных муравьев сталкивается до 40 % населения зараженных муравьями районов; в результате каждый год погибает не менее 30 человек.
Симптомы
Укусы пчел, ос и шершней сопровождаются болью и образованием красного, отечного и иногда зудящего пятна диаметром около 1 см. У некоторых людей в течение следующих 2-3 дней диаметр пятна достигает 5 см. Отек иногда принимают за инфекцию, хотя после укусов пчел развитие инфекции маловероятно. Аллергическая реакция на укусы может сопровождаться возникновением сыпи, зудом во всем теле, хрипами, нарушением дыхания и шоком.
АЛАН СИРУЛНИКОФФ (ALAN SIRULNIKOFF)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Укус огненного муравья обычно болезненный и приводит к появлению красного отека, который проходит через 45 минут. Затем образуется волдырь, который прорывается через 2-3 дня, часто с развитием местной инфекции. Иногда вместо волдыря в месте укуса возникает отек и зуд. Многочисленные укусы могут привести к воспалению изолированных нервов и к судорожным припадкам.
Лечение
Удаление жала
Дерматологические препараты и пероральные препараты для уменьшения боли и припухлости
Инъекции эпинефрина при аллергических реакциях
Иногда десенсибилизация для предотвращения аллергических реакций
После укуса пчелы под кожей может остаться жало. Жало следует удалить как можно быстрее, выгнав его из раны предметом с тупой тонкой поверхностью (например ребром кредитной карточки или тонким столовым ножом).
Для снятия боли можно прижать к месту укуса кубик льда, завернутый в полиэтилен и тонкую ткань, а также принять внутрь нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и антигистаминные препараты. Часто снятию боли и скорейшему заживлению способствуют кремы и мази с антигистаминными, анестезирующими или кортикостероидными препаратами либо с комбинацией этих веществ.
Тяжелые аллергические реакции (анафилактические реакции) лечат в больнице с помощью эпинефрина, внутривенных вливаний и других препаратов.
Лицам с аллергией на укусы насекомых следует всегда иметь при себе шприц с эпинефрином (отпускается по рецепту) для купирования анафилактической или аллергической реакции. Лечение укусов других насекомых проводят аналогично. Лицам с анафилактическими реакциями в анамнезе либо с аллергией на укусы насекомых следует носить соответствующий идентификатор, например, медицинский информационный браслет.
В некоторых случаях лицам с сильной аллергической реакцией на укусы пчел можно рекомендовать десенсибилизацию (аллерген-специфическую иммунотерапию) в течение нескольких лет в качестве профилактики повторных аллергических реакций.