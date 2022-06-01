В США укусы пчел, ос и шершней встречаются довольно часто. Некоторые виды муравьев также способны укусить человека.

Укусы пчел, ос, шершней и муравьев обычно болезненны и вызывают покраснение, отек и зуд.

Аллергические реакции довольно редки, но могут быть тяжелыми.

Из места укуса удаляют жало, а симптомы снимают с помощью крема или мази.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Среднестатистический человек способен без особых последствий перенести 10 укусов на каждые полкилограмма массы тела. Это означает, что среднестатистический взрослый может вынести более 1 000 укусов, а 500 укусов могут убить ребенка. Однако при наличии аллергии на такие укусы единичный укус может привести к смерти от анафилактической реакции (опасной для жизни аллергической реакции, сопряженной с падением артериального давления и блокадой дыхательных путей).

Медоносная пчела Изображение Снимок любезно предоставлен д-ром Джастином Капланом (Justin Kaplan, MD).

В США от укусов пчел погибает в 3-4 раза больше людей, чем от укусов змей. В южных и юго-западных штатах США водится более агрессивный вид медоносных пчел (африканизированные пчелы или пчелы-убийцы), который проник из Южной Америки. Эти пчелы набрасываются на жертву всем роем, а их укусы вызывают более жестокую реакцию по сравнению с укусами других пчел.

На юге Соединенных Штатов Америки, особенно на побережье Мексиканского Залива, с укусами огненных муравьев сталкивается до 40 % населения зараженных муравьями районов; в результате каждый год погибает не менее 30 человек.

Симптомы Укусы пчел, ос и шершней сопровождаются болью и образованием красного, отечного и иногда зудящего пятна диаметром около 1 см. У некоторых людей в течение следующих 2-3 дней диаметр пятна достигает 5 см. Отек иногда принимают за инфекцию, хотя после укусов пчел развитие инфекции маловероятно. Аллергическая реакция на укусы может сопровождаться возникновением сыпи, зудом во всем теле, хрипами, нарушением дыхания и шоком. Реакция на укус осы Изображение АЛАН СИРУЛНИКОФФ (ALAN SIRULNIKOFF)/SCIENCE PHOTO LIBRARY Укус огненного муравья обычно болезненный и приводит к появлению красного отека, который проходит через 45 минут. Затем образуется волдырь, который прорывается через 2-3 дня, часто с развитием местной инфекции. Иногда вместо волдыря в месте укуса возникает отек и зуд. Многочисленные укусы могут привести к воспалению изолированных нервов и к судорожным припадкам.