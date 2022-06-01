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Укусы пчел, ос, шершней и муравьев

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено июн. 2022 | Изменено сент. 2022
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Основная информация

В США укусы пчел, ос и шершней встречаются довольно часто. Некоторые виды муравьев также способны укусить человека.

  • Укусы пчел, ос, шершней и муравьев обычно болезненны и вызывают покраснение, отек и зуд.

  • Аллергические реакции довольно редки, но могут быть тяжелыми.

  • Из места укуса удаляют жало, а симптомы снимают с помощью крема или мази.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Среднестатистический человек способен без особых последствий перенести 10 укусов на каждые полкилограмма массы тела. Это означает, что среднестатистический взрослый может вынести более 1 000 укусов, а 500 укусов могут убить ребенка. Однако при наличии аллергии на такие укусы единичный укус может привести к смерти от анафилактической реакции (опасной для жизни аллергической реакции, сопряженной с падением артериального давления и блокадой дыхательных путей).

В США от укусов пчел погибает в 3-4 раза больше людей, чем от укусов змей. В южных и юго-западных штатах США водится более агрессивный вид медоносных пчел (африканизированные пчелы или пчелы-убийцы), который проник из Южной Америки. Эти пчелы набрасываются на жертву всем роем, а их укусы вызывают более жестокую реакцию по сравнению с укусами других пчел.

На юге Соединенных Штатов Америки, особенно на побережье Мексиканского Залива, с укусами огненных муравьев сталкивается до 40 % населения зараженных муравьями районов; в результате каждый год погибает не менее 30 человек.

Симптомы

Укусы пчел, ос и шершней сопровождаются болью и образованием красного, отечного и иногда зудящего пятна диаметром около 1 см. У некоторых людей в течение следующих 2-3 дней диаметр пятна достигает 5 см. Отек иногда принимают за инфекцию, хотя после укусов пчел развитие инфекции маловероятно. Аллергическая реакция на укусы может сопровождаться возникновением сыпи, зудом во всем теле, хрипами, нарушением дыхания и шоком.

Укус огненного муравья обычно болезненный и приводит к появлению красного отека, который проходит через 45 минут. Затем образуется волдырь, который прорывается через 2-3 дня, часто с развитием местной инфекции. Иногда вместо волдыря в месте укуса возникает отек и зуд. Многочисленные укусы могут привести к воспалению изолированных нервов и к судорожным припадкам.

Лечение

  • Удаление жала

  • Дерматологические препараты и пероральные препараты для уменьшения боли и припухлости

  • Инъекции эпинефрина при аллергических реакциях

  • Иногда десенсибилизация для предотвращения аллергических реакций

После укуса пчелы под кожей может остаться жало. Жало следует удалить как можно быстрее, выгнав его из раны предметом с тупой тонкой поверхностью (например ребром кредитной карточки или тонким столовым ножом).

Для снятия боли можно прижать к месту укуса кубик льда, завернутый в полиэтилен и тонкую ткань, а также принять внутрь нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и антигистаминные препараты. Часто снятию боли и скорейшему заживлению способствуют кремы и мази с антигистаминными, анестезирующими или кортикостероидными препаратами либо с комбинацией этих веществ.

Тяжелые аллергические реакции (анафилактические реакции) лечат в больнице с помощью эпинефрина, внутривенных вливаний и других препаратов.

Лицам с аллергией на укусы насекомых следует всегда иметь при себе шприц с эпинефрином (отпускается по рецепту) для купирования анафилактической или аллергической реакции. Лечение укусов других насекомых проводят аналогично. Лицам с анафилактическими реакциями в анамнезе либо с аллергией на укусы насекомых следует носить соответствующий идентификатор, например, медицинский информационный браслет.

В некоторых случаях лицам с сильной аллергической реакцией на укусы пчел можно рекомендовать десенсибилизацию (аллерген-специфическую иммунотерапию) в течение нескольких лет в качестве профилактики повторных аллергических реакций.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.