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Укусы пауков

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено июн. 2022 | Изменено сент. 2022
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Почти все пауки ядовиты. Однако большинство пауков обладает слишком короткими либо слишком хрупкими клыками, не способными пронзить человеческую кожу. В США обитают как минимум 60 видов пауков, способных укусить человека, однако опасными считаются только два вида пауков:

  • паук черная вдова;

  • коричневый паук-отшельник («скрипач»).

Ареал обитания коричневого паука-отшельника — Средний Запад и Южно-Центральные штаты США. В прибрежных районах и в штатах, граничащих с Канадой, паук не обитает, однако может быть занесен в одежде или с багажом. Черные вдовы распространены по всей территории США. Хотя некоторые считают опасными тарантулов, их укусы обычно не наносят людям особого вреда. В США от укусов пауков погибает менее трех человек в год — в основном дети.

  • Опасность для человека представляют укусы коричневого паука-отшельника, которые приводят к возникновению обширных ран из-за тканеразрушающего яда, и укусы черной вдовы, вызывающие общее отравление организма из-за нервно-токсического яда.

  • Раны, схожие с последствиями укусов коричневого паука-отшельника, зачастую могут иметь другие причины, иногда более серьезные.

  • Лечение при укусах коричневого паука-отшельника заключается в обработке ран.

  • Лечение при укусах черной вдовы заключается в снятии симптомов, а иногда во вливании противоядия.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Симптомы укусов паука

Укус черной вдовы обычно вызывает острую боль, как при уколе булавкой, которая перерастает в тупую боль в месте укуса, иногда переходящую в онемение. Мышцы живота, плеч, спины и груди деревенеют, пострадавший испытывает спастическую боль, которая может быть довольно сильной. Другие возможные симптомы — тошнота, рвота, повышенное потоотделение, двигательное беспокойство, тревожность, головная боль, отек и опущение верхних век, сыпь и зуд, сильные нарушения дыхания, повышенное слюноотделение и слабость.

Знаете ли Вы, что...

  • Несмотря на крупный размер и пугающий облик, тарантулы не слишком опасны для человека.

Укус коричневого паука-отшельника может быть почти безболезненным — боль в месте укуса возникает примерно через час. Боль может быть сильной и разливаться на весь пораженный участок, на котором может образоваться краснота и кровоподтек и возникнуть зуд. Зуд может распространиться на все тело. Затем в месте укуса образуется волдырь, окруженный кровоподтеком или более отчетливым покраснением, похожим на бычий глаз. Волдырь увеличивается, наливается кровью и лопается, образуя открытую язву, которая затем затягивается толстым слоем черной коросты (струпом), на месте которой может остаться большой кратеровидный шрам. В редких случаях развивается тошнота, рвота, ломота, утомляемость, озноб, повышенное потоотделение, болезни крови и почечная недостаточность.

Диагностика укусов паука

  • Обследование врачом

  • По возможности, идентификация паука

Определить вид паука по следу укуса невозможно. Поэтому точный диагноз можно поставить только после идентификации паука. Отличительный признак черной вдовы — оранжевый или красный рисунок на брюшке, напоминающий песочные часы. У коричневых пауков-отшельников на спине имеется рисунок, похожий на скрипку. Однако этих признаков можно и не заметить, и ввиду того, что пострадавший редко сохраняет укусившего его паука, диагноз обычно ставят лишь ориентировочно, основываясь на симптомах. Многие люди принимают за укусы пауков кожные заболевания и другие расстройства, которые могут быть довольно серьезными (например, заражение метицилин-резистентным золотистым стафилококком Staphylococcus aureus [МРЗС]).

Лечение укусов паука

  • Обработка раны и прикладывание льда

  • При укусе паука черная вдова препараты для уменьшения боли и мышечных спазмов и часто противоядие

  • При укусах коричневого паука, уход за раной и иногда хирургическая обработка раны

Первая помощь при укусах пауков заключается в обработке раны, прикладывании льда (например, завернутого в тонкую ткань кубика льда или колотого льда в полиэтиленовом пакете — не следует прикладывать лед непосредственно к поверхности кожи) с целью снятия боли, а если укус пришелся на конечность — приподымании места укуса.

При укусе черной вдовы боль и спазм в мышцах можно снять бензодиазепинами (которые обладают снотворным эффектом и способствуют расслаблению мышц) и опиоидами (анальгетиками). При тяжелых, а иногда даже при умеренных симптомах, таких как мышечные спазмы или другие общие симптомы, пострадавшему дают противоядие. Пострадавшим в возрасте младше 16 и старше 60 лет, с повышенным артериальным давлением, сердечной недостаточностью или тяжелыми симптомами обычно требуется госпитализация.

Знаете ли Вы, что...

  • Многие люди ошибочно принимают за укусы пауков другие расстройства, например, кожные инфекции.

В большинстве случаев укусы коричневого паука-отшельника заживают без осложнений. Язвы следует ежедневно очищать йодным раствором повидона и 3 раза в день заливать стерильной соленой водой (физраствором). При ранах средней и сильной тяжести может потребоваться хирургическое вмешательство.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.