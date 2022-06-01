Укусы пауков

Почти все пауки ядовиты. Однако большинство пауков обладает слишком короткими либо слишком хрупкими клыками, не способными пронзить человеческую кожу. В США обитают как минимум 60 видов пауков, способных укусить человека, однако опасными считаются только два вида пауков:

паук черная вдова;

коричневый паук-отшельник («скрипач»).

Паук черная вдова Изображение Photo courtesy of Mike Cardwell (Extreme Wildlife Photography, Sacramento, CA).

Ареал обитания коричневого паука-отшельника — Средний Запад и Южно-Центральные штаты США. В прибрежных районах и в штатах, граничащих с Канадой, паук не обитает, однако может быть занесен в одежде или с багажом. Черные вдовы распространены по всей территории США. Хотя некоторые считают опасными тарантулов, их укусы обычно не наносят людям особого вреда. В США от укусов пауков погибает менее трех человек в год — в основном дети.

Опасность для человека представляют укусы коричневого паука-отшельника, которые приводят к возникновению обширных ран из-за тканеразрушающего яда, и укусы черной вдовы, вызывающие общее отравление организма из-за нервно-токсического яда.

Раны, схожие с последствиями укусов коричневого паука-отшельника, зачастую могут иметь другие причины, иногда более серьезные.

Лечение при укусах коричневого паука-отшельника заключается в обработке ран.

Лечение при укусах черной вдовы заключается в снятии симптомов, а иногда во вливании противоядия.

Коричневый паук-отшельник Изображение Photo courtesy of Mike Cardwell (Extreme Wildlife Photography, Sacramento, CA).

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Симптомы укусов паука Укус черной вдовы обычно вызывает острую боль, как при уколе булавкой, которая перерастает в тупую боль в месте укуса, иногда переходящую в онемение. Мышцы живота, плеч, спины и груди деревенеют, пострадавший испытывает спастическую боль, которая может быть довольно сильной. Другие возможные симптомы — тошнота, рвота, повышенное потоотделение, двигательное беспокойство, тревожность, головная боль, отек и опущение верхних век, сыпь и зуд, сильные нарушения дыхания, повышенное слюноотделение и слабость. Знаете ли Вы, что... Укус коричневого паука-отшельника Изображение Фотография любезно предоставлена д-ром Томасом Арнольдом. Укус коричневого паука-отшельника может быть почти безболезненным — боль в месте укуса возникает примерно через час. Боль может быть сильной и разливаться на весь пораженный участок, на котором может образоваться краснота и кровоподтек и возникнуть зуд. Зуд может распространиться на все тело. Затем в месте укуса образуется волдырь, окруженный кровоподтеком или более отчетливым покраснением, похожим на бычий глаз. Волдырь увеличивается, наливается кровью и лопается, образуя открытую язву, которая затем затягивается толстым слоем черной коросты (струпом), на месте которой может остаться большой кратеровидный шрам. В редких случаях развивается тошнота, рвота, ломота, утомляемость, озноб, повышенное потоотделение, болезни крови и почечная недостаточность.

Диагностика укусов паука Обследование врачом

По возможности, идентификация паука Определить вид паука по следу укуса невозможно. Поэтому точный диагноз можно поставить только после идентификации паука. Отличительный признак черной вдовы — оранжевый или красный рисунок на брюшке, напоминающий песочные часы. У коричневых пауков-отшельников на спине имеется рисунок, похожий на скрипку. Однако этих признаков можно и не заметить, и ввиду того, что пострадавший редко сохраняет укусившего его паука, диагноз обычно ставят лишь ориентировочно, основываясь на симптомах. Многие люди принимают за укусы пауков кожные заболевания и другие расстройства, которые могут быть довольно серьезными (например, заражение метицилин-резистентным золотистым стафилококком Staphylococcus aureus [МРЗС]).