Укусы змеи

Ядовитые змеи США представлены преимущественно ямкоголовыми змеями семейства гадюковых (гремучие змеи, водяные и медноголовые щитомордники) и коралловыми аспидами.

Сильное отравление змеиным ядом может привести к поражению укушенной конечности, кровотечению и поражению жизненно важных органов.

При серьезных укусах пострадавшему требуется противоядие.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Укусы неядовитых змей редко вызывают серьезные проблемы. В США водится порядка 25 видов ядовитых змей. К ядовитым змеям относятся ямкоголовые змеи семейства гадюковых (гремучие змеи, водяные и медноголовые щитомордники) и коралловые аспиды. Животные, которые вводят вредные токсины в тело врага или жертвы путем укуса или ужаливания, называются ядовитыми, однако термин «ядовитый» относится и к воздействию токсинов при употреблении в пищу.

Из примерно 45 000 укусов змей, ежегодно случающихся в США, на укусы ядовитых змей приходится около 8000 случаев, и они уносят жизни примерно 6 человек. В других странах смертность от змеиных укусов намного выше.

Примерно в 25 % случаев ямкоголовые змеи не впрыскивают яд в тело жертвы. Чаще всего погибают дети и пожилые люди, а также те, кто не обратился за помощью, обратился слишком поздно либо лечился ненадлежащими методами. Примерно 70 % укусов ядовитых змей в США и почти все случаи смертельного исхода приходятся на укусы гремучих змей. Большинство укусов других ядовитых змей — это укусы медноголового и, в меньшей степени, водяного щитомордника. Укусы кораллового аспида и укусы завезенных в США змей встречаются значительно реже.

Яд гремучей змеи и других ямкоголовых змей поражает ткани в месте укуса. Яд может вызвать изменение клеток крови, нарушение свертываемости крови и поражение кровеносных сосудов, в результате которого их стенки начинают пропускать кровь. Такие изменения могут привести к внутреннему кровотечению и к сердечной, дыхательной и почечной недостаточности.

Изображения змей Полосатый гремучник Изображение любезно предоставлено Эдвардом Дж. Возняком (Edward J. Wozniak), доктором ветеринарных наук, кандидатом наук, через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Южная медноголовка Изображение любезно предоставлено CDC/Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Водяной щитомордник Изображение любезно предоставлено CDC/Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Коралловый аспид Фотография любезно предоставлена Майком Кардуэллом (Викторвилл, Калифорния). Полосатый гремучник Изображение любезно предоставлено Эдвардом Дж. Возняком (Edward J. Wozniak), доктором ветеринарных наук, кандидатом наук, через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Южная медноголовка Изображение любезно предоставлено CDC/Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Водяной щитомордник Изображение любезно предоставлено CDC/Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Коралловый аспид Фотография любезно предоставлена Майком Кардуэллом (Викторвилл, Калифорния).

Яд кораллового аспида поражает нервную систему и практически не повреждает ткани в месте укуса. Как правило, змея кусает в руку или в ногу.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы укусов змеи Симптомы отравления змеиным ядом весьма разнообразны и зависят от следующих причин: размер и вид змеи;

количество и токсичность впрыснутого яда (соотносится с размером и видом змеи);

место укуса (чем дальше от головы и туловища, тем безопаснее);

возраст пострадавшего (змеиные укусы более опасны для маленьких детей и престарелых);

наличие у пострадавшего других заболеваний. Ямкоголовые змеи Укусы ямкологовых змей болезненны. Змея не всегда впрыскивает яд, но если из раны заметны выделения, скорее всего это произошло. Через 30-60 минут в месте укуса появляется покраснение и отек, которые за несколько часов могут распространиться на всю руку или ногу. Умеренное или сильное отравление ядом ямкоголовых змей обычно приводит к образованию подкожного кровоподтека через 3-6 часов после укуса. Кожа в месте укуса выглядит натянутой, цвет изменен. В месте укуса могут образоваться волдыри, часто — наполненные кровью. При отсутствии лечения возможен некроз тканей, окружающих место укуса. Другие возможные симптомы — жар, озноб, общая слабость, обмороки, повышенное потоотделение, тревожность, дезориентация, тошнота, рвота и диарея. Некоторые из этих симптомов могут быть вызваны страхом, а не действием яда. Возможно кровотечение из десен и следы крови в рвоте, кале и моче пострадавшего. Могут развиться нарушения дыхания, особенно после укусов рогатого гремучника. Иногда у пострадавшего возникают боли в груди. Через несколько часов у пострадавшего может развиться головная боль, размытое зрение, опущение верхних век и сухость во рту. Рана от укуса змеи Изображение Фотография любезно предоставлена д-ром Томасом Арнольдом. Пострадавшие от укуса гремучей змеи могут испытывать покалывание и онемение в пальцах рук и ног, а также в области губ; во рту может появиться металлический или резиновый привкус. Коралловые аспиды Укусы кораллового аспида практически не вызывают боли или отеков. Развитие более тяжелых симптомов может занять несколько часов. В месте укуса может возникнуть покалывание, расположенные рядом мышцы могут ослабеть. Затем может нарушиться координация мышц и возникнуть общая слабость организма. Другие возможные симптомы — двоение или помутнение зрения, дезориентация, сонливость, повышенное слюноотделение, затруднения речи и глотания. Возможно крайне тяжелое нарушение дыхания. Как узнать ямкоголовую змею?

Диагностика укусов змеи Обследование врачом

Госпитализация с целью наблюдения за укусами с интоксикацией Работникам бригады скорой помощи следует попытаться определить, была ли змея ядовитой, к какому виду она относилась, и произошло ли впрыскивание яда. Иногда понять, была ли змея ядовитой, можно по следу укуса. Клыки ядовитой змеи обычно оставляют один или два больших прокола, а зубы неядовитой змеи оставляют множественные мелкие царапины. Определить вид укусившей змеи, не имея ее точного описания, довольно сложно. Отравление змеиным ядом распознают по характерным симптомам. Пострадавших от укуса ядовитой змеи обычно наблюдают в стационаре в течение 6–8 часов, ожидая возможного появления симптомов. Врачи проводят серию анализов, чтобы оценить воздействие яда.