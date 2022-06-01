Укусы змеи

Ядовитые змеи США представлены преимущественно ямкоголовыми змеями семейства гадюковых (гремучие змеи, водяные и медноголовые щитомордники) и коралловыми аспидами.
Сильное отравление змеиным ядом может привести к поражению укушенной конечности, кровотечению и поражению жизненно важных органов.
При серьезных укусах пострадавшему требуется противоядие.
(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).
Укусы неядовитых змей редко вызывают серьезные проблемы. В США водится порядка 25 видов ядовитых змей. К ядовитым змеям относятся ямкоголовые змеи семейства гадюковых (гремучие змеи, водяные и медноголовые щитомордники) и коралловые аспиды. Животные, которые вводят вредные токсины в тело врага или жертвы путем укуса или ужаливания, называются ядовитыми, однако термин «ядовитый» относится и к воздействию токсинов при употреблении в пищу.
Из примерно 45 000 укусов змей, ежегодно случающихся в США, на укусы ядовитых змей приходится около 8000 случаев, и они уносят жизни примерно 6 человек. В других странах смертность от змеиных укусов намного выше.
Примерно в 25 % случаев ямкоголовые змеи не впрыскивают яд в тело жертвы. Чаще всего погибают дети и пожилые люди, а также те, кто не обратился за помощью, обратился слишком поздно либо лечился ненадлежащими методами. Примерно 70 % укусов ядовитых змей в США и почти все случаи смертельного исхода приходятся на укусы гремучих змей. Большинство укусов других ядовитых змей — это укусы медноголового и, в меньшей степени, водяного щитомордника. Укусы кораллового аспида и укусы завезенных в США змей встречаются значительно реже.
Яд гремучей змеи и других ямкоголовых змей поражает ткани в месте укуса. Яд может вызвать изменение клеток крови, нарушение свертываемости крови и поражение кровеносных сосудов, в результате которого их стенки начинают пропускать кровь. Такие изменения могут привести к внутреннему кровотечению и к сердечной, дыхательной и почечной недостаточности.
Изображение любезно предоставлено Эдвардом Дж. Возняком (Edward J. Wozniak), доктором ветеринарных наук, кандидатом наук, через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Изображение любезно предоставлено CDC/Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Изображение любезно предоставлено CDC/Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Фотография любезно предоставлена Майком Кардуэллом (Викторвилл, Калифорния).
Изображение любезно предоставлено Эдвардом Дж. Возняком (Edward J. Wozniak), доктором ветеринарных наук, кандидатом наук, через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Изображение любезно предоставлено CDC/Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Изображение любезно предоставлено CDC/Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Фотография любезно предоставлена Майком Кардуэллом (Викторвилл, Калифорния).
Яд кораллового аспида поражает нервную систему и практически не повреждает ткани в месте укуса. Как правило, змея кусает в руку или в ногу.
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Симптомы укусов змеи
Симптомы отравления змеиным ядом весьма разнообразны и зависят от следующих причин:
размер и вид змеи;
количество и токсичность впрыснутого яда (соотносится с размером и видом змеи);
место укуса (чем дальше от головы и туловища, тем безопаснее);
возраст пострадавшего (змеиные укусы более опасны для маленьких детей и престарелых);
наличие у пострадавшего других заболеваний.
Ямкоголовые змеи
Укусы ямкологовых змей болезненны. Змея не всегда впрыскивает яд, но если из раны заметны выделения, скорее всего это произошло. Через 30-60 минут в месте укуса появляется покраснение и отек, которые за несколько часов могут распространиться на всю руку или ногу. Умеренное или сильное отравление ядом ямкоголовых змей обычно приводит к образованию подкожного кровоподтека через 3-6 часов после укуса. Кожа в месте укуса выглядит натянутой, цвет изменен. В месте укуса могут образоваться волдыри, часто — наполненные кровью. При отсутствии лечения возможен некроз тканей, окружающих место укуса.
Другие возможные симптомы — жар, озноб, общая слабость, обмороки, повышенное потоотделение, тревожность, дезориентация, тошнота, рвота и диарея. Некоторые из этих симптомов могут быть вызваны страхом, а не действием яда. Возможно кровотечение из десен и следы крови в рвоте, кале и моче пострадавшего. Могут развиться нарушения дыхания, особенно после укусов рогатого гремучника. Иногда у пострадавшего возникают боли в груди. Через несколько часов у пострадавшего может развиться головная боль, размытое зрение, опущение верхних век и сухость во рту.
Фотография любезно предоставлена д-ром Томасом Арнольдом.
Пострадавшие от укуса гремучей змеи могут испытывать покалывание и онемение в пальцах рук и ног, а также в области губ; во рту может появиться металлический или резиновый привкус.
Коралловые аспиды
Укусы кораллового аспида практически не вызывают боли или отеков. Развитие более тяжелых симптомов может занять несколько часов. В месте укуса может возникнуть покалывание, расположенные рядом мышцы могут ослабеть. Затем может нарушиться координация мышц и возникнуть общая слабость организма. Другие возможные симптомы — двоение или помутнение зрения, дезориентация, сонливость, повышенное слюноотделение, затруднения речи и глотания. Возможно крайне тяжелое нарушение дыхания.
Как узнать ямкоголовую змею?
Ямкоголовые змеи обладают рядом характерных особенностей, по которым их можно отличить от неядовитых змей:
Неядовитые змеи обычно имеют следующие признаки:
Увидев змею без клыков, не стоит думать, что она неядовита — возможно, клыки просто втянуты.
Диагностика укусов змеи
Обследование врачом
Госпитализация с целью наблюдения за укусами с интоксикацией
Работникам бригады скорой помощи следует попытаться определить, была ли змея ядовитой, к какому виду она относилась, и произошло ли впрыскивание яда.
Иногда понять, была ли змея ядовитой, можно по следу укуса. Клыки ядовитой змеи обычно оставляют один или два больших прокола, а зубы неядовитой змеи оставляют множественные мелкие царапины. Определить вид укусившей змеи, не имея ее точного описания, довольно сложно.
Отравление змеиным ядом распознают по характерным симптомам. Пострадавших от укуса ядовитой змеи обычно наблюдают в стационаре в течение 6–8 часов, ожидая возможного появления симптомов. Врачи проводят серию анализов, чтобы оценить воздействие яда.
Лечение укусов змеи
Укушенную руку или ногу располагают на уровне сердца или выше, иммобилизуют, снимают стягивающую одежду и украшения
Противоядие
К оказанию первой помощи можно приступать еще до прибытия врачей. Пострадавшего от укуса ядовитой змеи перемещают на безопасное расстояние (во избежание повторного укуса), успокаивают, убеждают как можно меньше двигаться и немедленно доставляют в ближайшее медицинское учреждение.
Необходимо обеспечить относительную неподвижность укушенной конечности и держать ее примерно на уровне сердца или выше. Укушенную часть тела освобождают от часов, колец и тесной одежды. Пострадавшему следует воздержаться от употребления алкоголя и кофеина. Накладывать жгут, прикладывать лед или разрезать место укуса не рекомендуется, поскольку эти меры могут только навредить пострадавшему. Высасывать яд тоже бесполезно.
Если змея не впрыснула яд, лечение сводится к лечению, аналогичному как для колотой раны.
Антидот к яду (противоядие) — это наиболее важный компонент лечения, если при укусе в рану попал яд и симптомы указывают на тяжелое поражение. В противоядии содержатся антитела, нейтрализующие токсические эффекты яда. Важно поднять конечность сразу после введения противоядия, чтобы свести к минимуму местный отек. Эффективность противоядия зависит от того, насколько быстро оно введено. Противоядие наиболее эффективно при введении в течение короткого времени после укуса змеи. Его вводят внутривенно.
В США существуют противоядия ко всем ядам местных змей.
При сильном отравлении змеиным ядом пострадавшего направляют в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там пострадавший находится под постоянным наблюдением врачей и проходит лечение осложнений отравления змеиным ядом. При снижении артериального давления пострадавшему назначают внутривенные вливания. При нарушении свертываемости крови могут потребоваться дополнительная доза противоядия, свежемороженая плазма, концентрат факторов свертывания крови (криопреципитат) или переливание тромбоцитов.
Прогноз зависит от возраста и общего состояния здоровья пострадавшего, а также от места укуса и полученной дозы яда. При своевременном лечении надлежащим количеством противоядия почти все пострадавшие от укусов ядовитых змей выживают.
Сывороточная болезнь
Противоядие к яду ямкоголовых змей изготавливают из сыворотки крови овец или коней, вакцинированных змеиным ядом. Введение человеку инородных белков, к которым относятся антитела из сыворотки крови овец или коней, иногда приводит к иммунной реакции, известной под названием сывороточной болезни.
Через 1-3 недели после приема препарата сывороточная болезнь может вызвать жар, сыпь и боль в суставах. Иногда происходит поражение почек. Сывороточная болезнь развивается примерно у 1 из 6 человек.
Для лечения сывороточной болезни применяют антигистаминные препараты (например, дифенгидрамин) и кортикостероиды.