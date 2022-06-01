Укусы животных

Большинство укусов млекопитающих в США — это укусы собак и кошек. Образовавшиеся при укусах раны необходимо как можно скорее промыть и обработать. (См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).
Укусить может любое млекопитающие, однако в США большинство укусов млекопитающих — это укусы собак, и, в меньшей степени, кошек. Будучи весьма популярными домашними питомцами, собаки кусают людей чаще всего — в основном в процессе защиты хозяев и территории. Ежегодно от укусов собак погибает 10–20 человек в США, преимущественно детей. Кошки не защищают территорию и кусаются в основном тогда, когда люди пытаются их удержать силой или разнять кошачью драку. Сельскохозяйственные животные — лошади, коровы и свиньи — кусаются нечасто, однако благодаря своим размерам и силе могут нанести серьезные раны. Укусы диких млекопитающих сравнительно редки.
Знаете ли Вы, что...
Укусы собак обычно имеют вид рваной раны. Укусы кошек представляют собой глубокие колотые раны, которые часто воспаляются. Инфицированные укусы болят, краснеют и опухают.
Млекопитающие (в основном летучие мыши, еноты, лисы и скунсы), зараженные вирусом бешенства, являются переносчиками этого заболевания. В США случаи бешенства среди домашних животных довольно редки из-за вакцинации, но в странах, где вакцинация животных не носит поголовный характер, бешенством можно заразиться и при укусе домашнего животного. Белки, хомяки и другие грызуны редко являются переносчиками бешенства.
Профилактика укусов собак
Любая собака может укусить. Собаки чаще кусают детей, также у детей выше вероятность серьезной укушенной раны. Вероятность быть укушенным своей собственной или знакомой собакой обычно выше. Некоторые меры предосторожности помогут свести к минимуму риск укуса:
Лечение укусов животных
Обработка раны
Иногда антибиотики
Получив стандартную первую помощь, пострадавшим от укусов животных следует немедленно обратиться к врачу. Если возможно, укусившее животное нужно запереть в загоне. Если животное на свободе, укушенному не следует пытаться его поймать. Необходимо поставить в известность полицию, чтобы соответствующие службы осмотрели животное на предмет признаков бешенства.
Укусы млекопитающих заливают стерильной соленой водой (физраствором), а затем промывают водой с мылом. Иногда ткани с краю укушенной раны срезают, особенно размозженные и рваные.
Укушенные раны лица закрывают хирургическим путем (зашивают). Мелкие раны, колотые раны и укушенные раны рук обычно не закрывают совсем.
Для профилактики инфекции пострадавшему могут назначить антибиотики. При инфицированных укусах пострадавшему может потребоваться хирургический дренаж и/или внутривенное вливание антибиотиков.