Укусы животных

Большинство укусов млекопитающих в США — это укусы собак и кошек. Образовавшиеся при укусах раны необходимо как можно скорее промыть и обработать. (См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Укусить может любое млекопитающие, однако в США большинство укусов млекопитающих — это укусы собак, и, в меньшей степени, кошек. Будучи весьма популярными домашними питомцами, собаки кусают людей чаще всего — в основном в процессе защиты хозяев и территории. Ежегодно от укусов собак погибает 10–20 человек в США, преимущественно детей. Кошки не защищают территорию и кусаются в основном тогда, когда люди пытаются их удержать силой или разнять кошачью драку. Сельскохозяйственные животные — лошади, коровы и свиньи — кусаются нечасто, однако благодаря своим размерам и силе могут нанести серьезные раны. Укусы диких млекопитающих сравнительно редки.

Знаете ли Вы, что...

Укусы собак обычно имеют вид рваной раны. Укусы кошек представляют собой глубокие колотые раны, которые часто воспаляются. Инфицированные укусы болят, краснеют и опухают.

Млекопитающие (в основном летучие мыши, еноты, лисы и скунсы), зараженные вирусом бешенства, являются переносчиками этого заболевания. В США случаи бешенства среди домашних животных довольно редки из-за вакцинации, но в странах, где вакцинация животных не носит поголовный характер, бешенством можно заразиться и при укусе домашнего животного. Белки, хомяки и другие грызуны редко являются переносчиками бешенства.

Профилактика укусов собак