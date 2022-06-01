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Укусы животных

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено июн. 2022 | Изменено сент. 2022
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Основная информация

Большинство укусов млекопитающих в США — это укусы собак и кошек. Образовавшиеся при укусах раны необходимо как можно скорее промыть и обработать. (См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Укусить может любое млекопитающие, однако в США большинство укусов млекопитающих — это укусы собак, и, в меньшей степени, кошек. Будучи весьма популярными домашними питомцами, собаки кусают людей чаще всего — в основном в процессе защиты хозяев и территории. Ежегодно от укусов собак погибает 10–20 человек в США, преимущественно детей. Кошки не защищают территорию и кусаются в основном тогда, когда люди пытаются их удержать силой или разнять кошачью драку. Сельскохозяйственные животные — лошади, коровы и свиньи — кусаются нечасто, однако благодаря своим размерам и силе могут нанести серьезные раны. Укусы диких млекопитающих сравнительно редки.

Знаете ли Вы, что...

  • При укусах белок, хомяков и других грызунов обычно не стоит беспокоиться насчет бешенства.

Укусы собак обычно имеют вид рваной раны. Укусы кошек представляют собой глубокие колотые раны, которые часто воспаляются. Инфицированные укусы болят, краснеют и опухают.

Млекопитающие (в основном летучие мыши, еноты, лисы и скунсы), зараженные вирусом бешенства, являются переносчиками этого заболевания. В США случаи бешенства среди домашних животных довольно редки из-за вакцинации, но в странах, где вакцинация животных не носит поголовный характер, бешенством можно заразиться и при укусе домашнего животного. Белки, хомяки и другие грызуны редко являются переносчиками бешенства.

Профилактика укусов собак

Любая собака может укусить. Собаки чаще кусают детей, также у детей выше вероятность серьезной укушенной раны. Вероятность быть укушенным своей собственной или знакомой собакой обычно выше. Некоторые меры предосторожности помогут свести к минимуму риск укуса:

  • Не оставляйте ребенка одного с собакой.

  • Не беспокойте собаку, которая ест или отдыхает.

  • Не приближайтесь к чужой собаке без разрешения владельца.

  • Не тянитесь к собаке или не просовывайте руку через забор, чтобы погладить собаку.

  • Не бегите мимо собаки.

  • Не пытайтесь разнять дерущихся собак.

  • Если собака приближается, сохраняйте спокойствие и стойте неподвижно или медленно отступите.

Лечение укусов животных

  • Обработка раны

  • Иногда антибиотики

Получив стандартную первую помощь, пострадавшим от укусов животных следует немедленно обратиться к врачу. Если возможно, укусившее животное нужно запереть в загоне. Если животное на свободе, укушенному не следует пытаться его поймать. Необходимо поставить в известность полицию, чтобы соответствующие службы осмотрели животное на предмет признаков бешенства.

Укусы млекопитающих заливают стерильной соленой водой (физраствором), а затем промывают водой с мылом. Иногда ткани с краю укушенной раны срезают, особенно размозженные и рваные.

Укушенные раны лица закрывают хирургическим путем (зашивают). Мелкие раны, колотые раны и укушенные раны рук обычно не закрывают совсем.

Для профилактики инфекции пострадавшему могут назначить антибиотики. При инфицированных укусах пострадавшему может потребоваться хирургический дренаж и/или внутривенное вливание антибиотиков.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.