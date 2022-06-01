Укусы аллигаторов, крокодилов и игуан

Обычно укус аллигаторов и крокодилов происходит при физическом контакте с животным. Однако случается, что аллигаторы и крокодилы кусают людей в природе — хотя и довольно редко. Аллигаторы и крокодилы не ядовиты, однако их укусы очень опасны.

В большинстве случаев укусы аллигаторов и крокодилов наносят тяжелые травмы. Первым делом врач останавливает кровотечение. Затем раны обрабатывают, а сильно поврежденные ткани удаляют. Поскольку укусы аллигаторов и крокодилов обычно инфицируются, пострадавшим назначают антибиотики.