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Укусы аллигаторов, крокодилов и игуан

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено июн. 2022 | Изменено сент. 2022
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Аллигаторы, крокодилы и игуаны могут вызвать травмы, иногда серьезные. (См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Укусы аллигаторов и крокодилов

Обычно укус аллигаторов и крокодилов происходит при физическом контакте с животным. Однако случается, что аллигаторы и крокодилы кусают людей в природе — хотя и довольно редко. Аллигаторы и крокодилы не ядовиты, однако их укусы очень опасны.

В большинстве случаев укусы аллигаторов и крокодилов наносят тяжелые травмы. Первым делом врач останавливает кровотечение. Затем раны обрабатывают, а сильно поврежденные ткани удаляют. Поскольку укусы аллигаторов и крокодилов обычно инфицируются, пострадавшим назначают антибиотики.

Укусы игуан

Популярность домашнего содержания игуан приводит к увеличению случаев укусов и ранений когтями этих животных. Рекомендуется обычная обработка ран. Пострадавшему могут потребоваться антибиотики.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.