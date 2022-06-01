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Уколы ската-хвостокола

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено июн. 2022 | Изменено июн. 2023
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У скатов-хвостоколов на конце хвоста имеется ядовитый шип. Травмы обычно связаны с наступанием на ската (который часто зарывается в песок) при ходьбе по океанскому мелководью. Скат-хвостокол вонзает хвостовой шип в ступню или ногу человека и выпускает яд. В ране могут остаться фрагменты оболочки шипа, увеличивая риск развития инфекции.

Шипы ската-хвостокола обычно оставляют рваные и сильно кровоточащие раны. Сразу возникает очень сильная боль, которая постепенно стихает в течение 6-48 часов. У многих людей такие раны приводят к обмороку, слабости, тошноте и тревожности. Реже случаются рвота, диарея, повышенное потоотделение, общие спазмы, нарушения дыхания и смерть.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Лечение уколов ската-хвостокола

  • Для начала промыть соленой водой

  • Обработка раны врачом и удаление фрагментов шипа

В качестве первой помощи, травмы рук и ног, нанесенные скатом-хвостоколом, осторожно промывают соленой водой, стараясь удалить фрагменты шипа. Шип удаляют только в том случае, если он находится у поверхности кожи и не пронзил шею, грудь или живот. Для уменьшения сильного кровотечения накладывают давящую повязку.

Пострадавшего доставляют в отделение неотложной помощи, где врач осмотрит рану и удалит фрагменты шипа. Может потребоваться прививка против столбняка. Пораженную руку или ногу придется несколько дней держать в приподнятом положении. В некоторых случаях пострадавшему назначают антибиотики, а рану закрывают хирургическим путем.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.