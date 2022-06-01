Уколы ската-хвостокола

У скатов-хвостоколов на конце хвоста имеется ядовитый шип. Травмы обычно связаны с наступанием на ската (который часто зарывается в песок) при ходьбе по океанскому мелководью. Скат-хвостокол вонзает хвостовой шип в ступню или ногу человека и выпускает яд. В ране могут остаться фрагменты оболочки шипа, увеличивая риск развития инфекции.

Скат-хвостокол Изображение Фотография любезно предоставлена д-ром Томасом Арнольдом.

Шипы ската-хвостокола обычно оставляют рваные и сильно кровоточащие раны. Сразу возникает очень сильная боль, которая постепенно стихает в течение 6-48 часов. У многих людей такие раны приводят к обмороку, слабости, тошноте и тревожности. Реже случаются рвота, диарея, повышенное потоотделение, общие спазмы, нарушения дыхания и смерть.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).