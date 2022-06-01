Уколы ската-хвостокола

У скатов-хвостоколов на конце хвоста имеется ядовитый шип. Травмы обычно связаны с наступанием на ската (который часто зарывается в песок) при ходьбе по океанскому мелководью. Скат-хвостокол вонзает хвостовой шип в ступню или ногу человека и выпускает яд. В ране могут остаться фрагменты оболочки шипа, увеличивая риск развития инфекции.
Фотография любезно предоставлена д-ром Томасом Арнольдом.
Шипы ската-хвостокола обычно оставляют рваные и сильно кровоточащие раны. Сразу возникает очень сильная боль, которая постепенно стихает в течение 6-48 часов. У многих людей такие раны приводят к обмороку, слабости, тошноте и тревожности. Реже случаются рвота, диарея, повышенное потоотделение, общие спазмы, нарушения дыхания и смерть.
(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).
Лечение уколов ската-хвостокола
Для начала промыть соленой водой
Обработка раны врачом и удаление фрагментов шипа
В качестве первой помощи, травмы рук и ног, нанесенные скатом-хвостоколом, осторожно промывают соленой водой, стараясь удалить фрагменты шипа. Шип удаляют только в том случае, если он находится у поверхности кожи и не пронзил шею, грудь или живот. Для уменьшения сильного кровотечения накладывают давящую повязку.
Пострадавшего доставляют в отделение неотложной помощи, где врач осмотрит рану и удалит фрагменты шипа. Может потребоваться прививка против столбняка. Пораженную руку или ногу придется несколько дней держать в приподнятом положении. В некоторых случаях пострадавшему назначают антибиотики, а рану закрывают хирургическим путем.