Уколы моллюсков

К моллюскам относятся улитки, осьминоги, кальмары и двустворчатые (мидии, устрицы и гребешки). Некоторые виды ядовиты.

В редких случаях пловцы и собиратели раковин в Индийском и Тихом океанах могут отравиться при контакте с улиткой-конусом. При агрессивном обращении (например, при очистке раковин или укладывании в карман) моллюск впрыскивает в обидчика яд при помощи зуба-гарпуна. Яд может вызвать временный паралич, который в редких случаях приводит к смерти.

Единственный известной опасной улиткой конусом, обитающей в североамериканских водах, является калифорнийский конус (Conus californicus). Он обитает в водах восточной части Тихого океана. Его укус причиняет боль и отек, приводит к покраснению и онемению пораженного участка, а в редких случаях к затруднениям речи, размытому зрению, параличу мышц, нарушению дыхания и падению артериального давления.

Укусы североамериканских осьминогов редко бывают серьезными. Тем не менее, укус синекольчатого осьминога, который водится в водах Австралии, несмотря на безболезненность, приводит к слабости и параличу, а иногда к смерти.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).