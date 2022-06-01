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Уколы моллюсков

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено июн. 2022 | Изменено сент. 2022
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К моллюскам относятся улитки, осьминоги, кальмары и двустворчатые (мидии, устрицы и гребешки). Некоторые виды ядовиты.

В редких случаях пловцы и собиратели раковин в Индийском и Тихом океанах могут отравиться при контакте с улиткой-конусом. При агрессивном обращении (например, при очистке раковин или укладывании в карман) моллюск впрыскивает в обидчика яд при помощи зуба-гарпуна. Яд может вызвать временный паралич, который в редких случаях приводит к смерти.

Единственный известной опасной улиткой конусом, обитающей в североамериканских водах, является калифорнийский конус (Conus californicus). Он обитает в водах восточной части Тихого океана. Его укус причиняет боль и отек, приводит к покраснению и онемению пораженного участка, а в редких случаях к затруднениям речи, размытому зрению, параличу мышц, нарушению дыхания и падению артериального давления.

Укусы североамериканских осьминогов редко бывают серьезными. Тем не менее, укус синекольчатого осьминога, который водится в водах Австралии, несмотря на безболезненность, приводит к слабости и параличу, а иногда к смерти.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Лечение уколов моллюсков

  • Погружение в горячую воду

  • Экстренная медицинская помощь при проблемах с дыханием

При укусах конусов помогают ванночки с горячей водой. Первая помощь при укусах калифорнийского конуса или синекольчатого осьминога практически бесполезна.

Если у пострадавшего от яда моллюска развиваются нарушения дыхания, следует немедленно обратиться к врачу.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.