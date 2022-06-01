Уколы иглами морских ежей

Морские ежи покрыты длинными острыми и иногда ядовитыми иглами. Прикосновение к этим иглам чревато болезненными колотыми ранами. Иглы часто обламываются, и если обломок не удалить, приводят к хроническим болям и воспалению. Может появиться сыпь, а также боль в суставах и мышцах.

Иглы морского ежа следует немедленно удалить. Иглы большинства морских ежей можно растворить уксусом, поэтому нескольких уксусных примочек или компрессов может быть достаточно для удаления игл, которые вошли не слишком глубоко. Для удаления застрявших игл может потребоваться хирургическое вмешательство. (Рентгенологическое обследование обычно не требуется перед хирургическим вмешательством, но может потребоваться, если врач подозревает, но не уверен в том, что имеются застрявшие иглы). Для снятия боли пораженный участок можно погрузить в горячую воду.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).