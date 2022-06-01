Ужаливание скорпионами

Укусы североамериканского скорпиона не слишком опасны и обычно вызывают боль, небольшой отек, повышенную чувствительность к прикосновению и ощущение тепла в месте укуса. Однако укусы древесного скорпиона (Centruroides exilicauda или C. sculpturatus), обитающего в Аризоне, Нью-Мексико и в калифорнийской части бассейна реки Колорадо, гораздо более токсичны. Укус болезненный, иногда вызывает онемение или покалывание в прилегающих тканях. Тяжелые симптомы чаще развиваются у детей и включают:

аномальные движения головы, глаз и шеи;

повышенное слюноотделение;

Повышенное потоотделение

Беспокойство

В некоторых случаях у пострадавшего наблюдаются непроизвольные подергивания, сокращения мышц и очень высокое артериальное давление. Возможны нарушения дыхания.

Скорпион Изображение Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).