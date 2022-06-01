Ужаливание скорпионами

Укусы североамериканского скорпиона не слишком опасны и обычно вызывают боль, небольшой отек, повышенную чувствительность к прикосновению и ощущение тепла в месте укуса. Однако укусы древесного скорпиона (Centruroides exilicauda или C. sculpturatus), обитающего в Аризоне, Нью-Мексико и в калифорнийской части бассейна реки Колорадо, гораздо более токсичны. Укус болезненный, иногда вызывает онемение или покалывание в прилегающих тканях. Тяжелые симптомы чаще развиваются у детей и включают:
аномальные движения головы, глаз и шеи;
повышенное слюноотделение;
Повышенное потоотделение
Беспокойство
В некоторых случаях у пострадавшего наблюдаются непроизвольные подергивания, сокращения мышц и очень высокое артериальное давление. Возможны нарушения дыхания.
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).
(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).
Лечение укусов скорпиона
Уменьшение интенсивности боли
Иногда снижение высокого артериального давления
Иногда противоядие
В большинстве случаев укус североамериканского скорпиона не требует специализированного лечения. Чтобы снять боль, можно приложить к ране кубик льда, завернутый в полиэтилен и тонкую ткань. Часто снятию боли и скорейшему заживлению способствуют кремы и мази с антигистаминными, анестезирующими или кортикостероидными препаратами либо с комбинацией этих веществ.
При укусах скорпионов рода Centruroides, сопровождающихся возникновением серьезных симптомов, пострадавшему может потребоваться внутривенное вливание седативных препаратов, например, мидазолама, либо препаратов для снижения повышенного артериального давления. Противоядие к яду скорпионов Centruroides редко снимает симптомы, но может вызвать серьезную аллергическую реакцию. Противоядие имеется только в Аризоне. Его применяют только при очень тяжелых симптомах.
В частях света, где обитают более ядовитые скорпионы — в Турции, на Ближнем Востоке и в Индии — пострадавшим назначают лекарственные препараты, снимают симптомы и лечат осложнения. Иногда используется празозин, блокатор альфа-адренергических рецепторов, для облегчения серьезного затруднения дыхания в связи с чрезвычайно высоким артериальным давлением. Противоядие к ядам конкретных скорпионов существует, однако его эффективность не доказана.