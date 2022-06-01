Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Ужаливание скорпионами

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено июн. 2022 | Изменено сент. 2022
Просмотреть профессиональную версию

Укусы североамериканского скорпиона не слишком опасны и обычно вызывают боль, небольшой отек, повышенную чувствительность к прикосновению и ощущение тепла в месте укуса. Однако укусы древесного скорпиона (Centruroides exilicauda или C. sculpturatus), обитающего в Аризоне, Нью-Мексико и в калифорнийской части бассейна реки Колорадо, гораздо более токсичны. Укус болезненный, иногда вызывает онемение или покалывание в прилегающих тканях. Тяжелые симптомы чаще развиваются у детей и включают:

  • аномальные движения головы, глаз и шеи;

  • повышенное слюноотделение;

  • Повышенное потоотделение

  • Беспокойство

В некоторых случаях у пострадавшего наблюдаются непроизвольные подергивания, сокращения мышц и очень высокое артериальное давление. Возможны нарушения дыхания.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Лечение укусов скорпиона

  • Уменьшение интенсивности боли

  • Иногда снижение высокого артериального давления

  • Иногда противоядие

В большинстве случаев укус североамериканского скорпиона не требует специализированного лечения. Чтобы снять боль, можно приложить к ране кубик льда, завернутый в полиэтилен и тонкую ткань. Часто снятию боли и скорейшему заживлению способствуют кремы и мази с антигистаминными, анестезирующими или кортикостероидными препаратами либо с комбинацией этих веществ.

При укусах скорпионов рода Centruroides, сопровождающихся возникновением серьезных симптомов, пострадавшему может потребоваться внутривенное вливание седативных препаратов, например, мидазолама, либо препаратов для снижения повышенного артериального давления. Противоядие к яду скорпионов Centruroides редко снимает симптомы, но может вызвать серьезную аллергическую реакцию. Противоядие имеется только в Аризоне. Его применяют только при очень тяжелых симптомах.

В частях света, где обитают более ядовитые скорпионы — в Турции, на Ближнем Востоке и в Индии — пострадавшим назначают лекарственные препараты, снимают симптомы и лечат осложнения. Иногда используется празозин, блокатор альфа-адренергических рецепторов, для облегчения серьезного затруднения дыхания в связи с чрезвычайно высоким артериальным давлением. Противоядие к ядам конкретных скорпионов существует, однако его эффективность не доказана.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.