Реакция на прикосновение гусеницы кошачьей моли

Ядовитая гусеница кошачьей моли (мегалопигида, также называемая аспид) обитает в южных штатах США. Она имеет каплеобразную форму и покрыта длинными шелковистыми волосками, что делает ее похожей на комок ваты или меха.

При прикосновении к коже человека ядовитые волоски гусеницы кошачьей моли вонзаются в кожу, вызывая интенсивное жжение и сыпь. Как правило, боль стихает в течение часа.

Иногда возможна более сильная реакция, сопровождающаяся отеком, тошнотой и нарушением дыхания.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).