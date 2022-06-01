Реакция на прикосновение гусеницы кошачьей моли

Ядовитая гусеница кошачьей моли (мегалопигида, также называемая аспид) обитает в южных штатах США. Она имеет каплеобразную форму и покрыта длинными шелковистыми волосками, что делает ее похожей на комок ваты или меха.
При прикосновении к коже человека ядовитые волоски гусеницы кошачьей моли вонзаются в кожу, вызывая интенсивное жжение и сыпь. Как правило, боль стихает в течение часа.
Иногда возможна более сильная реакция, сопровождающаяся отеком, тошнотой и нарушением дыхания.
(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).
Лечение укусов гусеницы кошачьей моли
Уменьшение интенсивности боли
С помощью некоторых методов можно облегчить боль и жжение, вызванное укусом гусеницы кошачьей моли.
Можно промыть пораженный участок водой с мылом и высушить при помощи фена в низкотемпературном режиме
Приложить клейкую ленту на месте укуса и затем снять ее, чтобы удалить вонзившиеся волоски, для предотвращения дальнейшего повреждения
Нанести на пораженный участок изопропиловый (медицинский) спирт
Нанести суспензию пищевой соды
Нанести жидкость от солнечных ожогов
Приложить лед или кубик льда, завернутые в пластик и тонкую ткань, на место поражения
При более тяжелой реакции нужно немедленно обратиться к врачу.