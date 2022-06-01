Ожоги медуз

Медузы принадлежат к типу книдарий (стрекающих). Кроме медуз, к животным этого типа относятся
актинии
кораллы
Гидроидные полипы (например, португальский военный кораблик)
(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).
Книдарии вызывают больше отравлений, чем любое другое морское животное.
Щупальца книдарий снабжены стрекательным клетками (нематоцистами). На одном щупальце могут быть тысячи таких клеток. Тяжесть ожогов, причиняемых стрекательными клетками, зависит от вида животного. В большинстве случаев на месте ожога возникает болезненная зудящая сыпь, иногда превращающаяся в волдыри, которые наполняются гноем, а затем лопаются. Другие возможные симптомы поражения — слабость, тошнота, головная боль, боль и спазмы в мышцах, обильные выделения из глаз и носа, чрезмерное потоотделение и боль в груди, усиливающаяся при дыхании. Известны случаи, когда ожоги, вызванные прикосновением к португальскому военному кораблику (в Северной Америке) и кубомедузам (обитают в Индийском и Южном Тихом Океане у побережья Австралии), приводили к смерти.
Лечение ожогов медуз
Смыть яд и удалить щупальца с кожи
Теплые или холодные компрессы для облегчения боли
Первая помощь при ожогах, вызванных медузами океанов Северной Америки, заключается в ополаскивании пораженного участка морской водой, чтобы смыть с кожи яд. Фрагменты щупалец удаляют пинцетом или пальцами (надев две пары перчаток).
Способ промывания зависит от типа поражения:
При уколах медуз в нетропических водах и при уколах кораллов можно использовать промывание морской водой.
При уколах медуз в тропических водах можно использовать промывание уксусом с последующим промыванием морской водой. Не следует использовать пресную воду.
При ожогах, полученных от португальского военного кораблика, можно использовать промывание соленой водой. Ожоги португальского военного кораблика не следует промывать уксусом, поскольку это может привести к выбросу яда из «несработавших» нематоцистов.
При ожогах, полученных от более опасных коробчатых медуз, наоборот, следует использовать уксус для предотвращения «срабатывания» оставшихся нематоцистов, а затем использовать морскую воду, поскольку пресная приводит к выбросу дополнительного яда.
Фото любезно предоставил д-р Роберт С. Портер (Robert S. Porter, MD).
Снять боль после удаления щупалец при любых ожогах можно при помощи теплых ванночек или пузыря со льдом (в зависимости от того, что приносит пострадавшему наибольшее облегчение).
При первых признаках нарушений дыхания или изменения (в том числе потери) сознания, следует немедленно обратиться к врачу.
«Сыпь купальщика»
«Сыпь купальщика» — это сильная сыпь, сопровождающаяся жжением и зудом, которая поражает купальщиков на некоторых пляжах Атлантики (например, во Флориде, островах Карибского бассейна и на Лонг-Айленде). Причиной сыпи является аллергическая реакция на ожоги личинок актинии или наперсточной медузы. Сыпь появляется в местах соприкосновения купального костюма с кожей. Заподозрив возможность контакта с личинками пострадавшему следует снять купальный костюм и принять душ. Сыпь можно смазать лосьоном с гидрокортизоном, а при необходимости принять антигистаминный препарат. При более сильной реакции может потребоваться медицинская помощь.