Ожоги медуз

Смыть яд и удалить щупальца с кожи

Теплые или холодные компрессы для облегчения боли

Первая помощь при ожогах, вызванных медузами океанов Северной Америки, заключается в ополаскивании пораженного участка морской водой, чтобы смыть с кожи яд. Фрагменты щупалец удаляют пинцетом или пальцами (надев две пары перчаток).

Способ промывания зависит от типа поражения:

При уколах медуз в нетропических водах и при уколах кораллов можно использовать промывание морской водой.

При уколах медуз в тропических водах можно использовать промывание уксусом с последующим промыванием морской водой. Не следует использовать пресную воду.

При ожогах, полученных от португальского военного кораблика, можно использовать промывание соленой водой. Ожоги португальского военного кораблика не следует промывать уксусом, поскольку это может привести к выбросу яда из «несработавших» нематоцистов.

При ожогах, полученных от более опасных коробчатых медуз, наоборот, следует использовать уксус для предотвращения «срабатывания» оставшихся нематоцистов, а затем использовать морскую воду, поскольку пресная приводит к выбросу дополнительного яда.

медузы; Изображение Фото любезно предоставил д-р Роберт С. Портер (Robert S. Porter, MD).

Снять боль после удаления щупалец при любых ожогах можно при помощи теплых ванночек или пузыря со льдом (в зависимости от того, что приносит пострадавшему наибольшее облегчение).

При первых признаках нарушений дыхания или изменения (в том числе потери) сознания, следует немедленно обратиться к врачу.