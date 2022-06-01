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Общие сведения об укусах и ужаливаниях

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено июн. 2022 | Изменено июн. 2023
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    Укус — это естественная реакция многих существ на испуг или на провокацию. Причем человек порой ведет себя точно так же. Кроме того, сюда входят:

    Укусы оставляют самые разные повреждения, от поверхностных царапин до обширных ран, которые часто инфицируются бактериями из ротовой полости кусающего.

    Некоторые животные, насекомые и членистоногие во время укуса впрыскивают в организм жертвы яд при помощи ротового аппарата или жала. Токсичность ядов может быть различной — от слабой до опасной для жизни. Даже малотоксичные яды могут вызвать у пострадавшего тяжелую аллергическую реакцию. К существам, известным своими укусами, относятся:

    Диагноз большинства укусов и ужаливаний ставится со слов пострадавшего и по результатам обследования. При глубоких ранах иногда проводят рентгенологические или другие визуализационные исследования с целью обнаружения зубов и другого инородного материала. Наиболее эффективным средством профилактики инфекции и рубцевания обычно является тщательная и своевременная обработка раны. Врачи обычно спрашивают о том, есть ли у пострадавшего прививка от столбняка. При необходимости проводят усиленную ревакцинацию.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.