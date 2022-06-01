Общие сведения об укусах и ужаливаниях

Укус — это естественная реакция многих существ на испуг или на провокацию. Причем человек порой ведет себя точно так же. Кроме того, сюда входят:

Укусы оставляют самые разные повреждения, от поверхностных царапин до обширных ран, которые часто инфицируются бактериями из ротовой полости кусающего.

Некоторые животные, насекомые и членистоногие во время укуса впрыскивают в организм жертвы яд при помощи ротового аппарата или жала. Токсичность ядов может быть различной — от слабой до опасной для жизни. Даже малотоксичные яды могут вызвать у пострадавшего тяжелую аллергическую реакцию. К существам, известным своими укусами, относятся:

Диагноз большинства укусов и ужаливаний ставится со слов пострадавшего и по результатам обследования. При глубоких ранах иногда проводят рентгенологические или другие визуализационные исследования с целью обнаружения зубов и другого инородного материала. Наиболее эффективным средством профилактики инфекции и рубцевания обычно является тщательная и своевременная обработка раны. Врачи обычно спрашивают о том, есть ли у пострадавшего прививка от столбняка. При необходимости проводят усиленную ревакцинацию.