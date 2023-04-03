Укачивание (также известное под названием морской, воздушной, автомобильной, железнодорожной или транспортной болезни) сводится к развитию группы симптомов, вызываемых движением транспорта (в частности, тошноты).

Люди, подверженные укачиванию, испытывают тошноту и головокружение при поездках на транспорте; возможны также приступы холодного пота и гипервентиляции.

Диагноз основывается на симптомах и анализе ситуаций, в которых они возникают.

Профилактика укачивания заключается в обеспечении максимальной неподвижности головы и взгляда, пребывании на свежем воздухе, отказе от чтения, отказе от курения и употребления алкоголя непосредственно перед поездкой, и иногда пероральный прием лекарственного препарата или нанесение пластыря на кожу.

Для уменьшения тошноты можно перекусить пресными крекерами с имбирной газировкой, но как только начнется рвота, может понадобиться лекарственный препарат, такой как ондансетрон или гранисетрон.

Укачивание происходит при чрезмерной стимуляции участков внутреннего уха, которые отвечают за равновесие (в том числе полукружных каналов), что происходит при интенсивном движении. Еще одной причиной может служить противоречивая информация, которую головной мозг получает от сенсорных органов — глаз, полукружных каналов, мышечных сенсоров (нервных окончаниях в мышцах и суставах, сигнализирующих о положении тела). Например, укачивание часто происходит на водном транспорте, когда судно качается на волнах, а человек смотрит на неподвижный объект, например на стену. В этом случае ощущаемая человеком качка не соответствует неподвижности стены.

Мозг также получает противоречивую информацию, если человек наблюдает за быстро перемещающимся объектом, а сам остается неподвижным. Такое противоречие может возникать при просмотре видеоролика, снятого дрожащей камерой, а также во время видеоигр. Укачивание может также происходить при поездках в автомобиле или другом наземном транспорте, а также на аттракционах. Укачивание возможно и при космических полетах.

Факторы риска Склонность к укачиванию определяется индивидуальными особенностями организма. К укачиванию склонны женщины, дети в возрасте от 2 до 12 лет, лица, подверженные мигреням, люди, страдающие лабиринтитом (заболеванием внутреннего уха), либо беременные и употребляющие гормональные контрацептивы. Страх, тревожность и недостаток свежего воздуха увеличивают вероятность возникновения укачивания. Генетические факторы также могут повысить предрасположенность к укачиванию. Симптомы укачивания иногда уменьшаются с возрастом, а после 50 лет впервые появившееся укачивание встречается редко. Укачивание также редко встречается у детей младше 2 лет.

Симптомы укачивания Симптомы укачивания могут начаться довольно внезапно. Типичными симптомами являются тошнота, рвота и ощущение дискомфорта в области живота. Кроме того, человек может побледнеть и может возникнуть холодный пот. Могут возникнуть головокружение, головная боль и усталость, и человек может почувствовать сонливость или неспособность сосредоточиться. Среди других симптомов (часто являющихся предвестниками рвоты) — повышенное слюноотделение, заглатывание воздуха (аэрофагия), аномально быстрое глубокое дыхание (гипервентиляция). Гипервентиляция может привести к обмороку. После тошноты и рвоты наступает слабость. Продолжительная рвота может привести к снижению артериального давления и обезвоживанию. Однако симптомы постепенно прекращаются при остановке движения или при выходе из транспортного средства. Также во время длительных путешествий, например, водных, пассажиры обычно адаптируются к движению (этому способствуют стабилизаторы, используемые на современных судах для уменьшения качки) и постепенно избавляются от морской болезни.

Диагностика укачивания Обследование врачом; Диагноз укачивания основывается на описании симптомов и обстоятельств их возникновения.