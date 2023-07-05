Травмы позвонков и спинного мозга

Травма спинного мозга — это повреждение пучка клеток и нервов, передающих входящие и исходящие сообщения между головным мозгом и остальным телом.

Большинство повреждений спинного мозга происходит в дорожно-транспортных происшествиях, при падении, физическом насилии, а также в спортивных травмах.

Симптомы, среди которых потеря чувствительности, потеря мышечной силы, утрата функций кишечника, мочевого пузыря и репродуктивной системы могут быть как временными, так и стойкими.

Магнитно-резонансная томография (для оценки повреждения мягких тканей, спинного мозга или связок) и/или компьютерная томография (для оценки травм костей) — это наилучший способ выявить травмы.

Лечение требует обездвиживании позвоночника, проведения симптоматической лекарственной терапии, в некоторых случаях — хирургического вмешательства, обычно — реабилитации.

Позвоночник состоит из 24 позвонков и копчика (крестца). Позвонки носят большую часть массы тела и, таким образом, оказываются под большим давлением. Диски хрящей между позвонками способствуют амортизации и защищают кости. Позвоночник образует защитный канал в кости, в которой находится спинной мозг.

Спинной мозг — это длинная, хрупкая трубкообразная структура, которая начинается с конца ствола головного мозга и тянется вниз до нижней части позвоночника. Спинной мозг состоит из нервов, передающих входящие и исходящие сообщения между головным мозгом и остальным телом. (См. также Спинной мозг)

Позвоночник и спинной мозг 3D модель

Травмы позвоночника могут затрагивать кости позвоночника, спинной мозг или корешки спинномозговых нервов (короткие ответвления спинномозговых нервов), расположенные в промежутках между позвонками. Возможны также повреждения корешков нервов, проходящих вдоль конца спинного мозга («конского хвоста»). Травмы спинного мозга могут привести к поражению или дисфункции нервов в результате:

резкого удара тупым предметом (например, при падении или в столкновении);

сдавливания (компрессии) сломанными костями, отеком или скоплением крови (гематомой);

частичных или полных разрывов.

Поскольку спинной мозг находится внутри позвоночника, повреждения позвоночника или его соединительных тканей (дисков и связок — см. иллюстрацию Ущемленный диск) также способны травмировать спинной мозг. К таким повреждениям относятся:

Переломы

полное разделение соседних позвонков (вывих);

частичное относительное смещение соседних позвонков (подвывих);

ослабление присоединений связок (состоящих из соединительной ткани) между соседними позвонками.

Связки могут ослабнуть настолько, что позвонки начнут свободно перемещаться. Такие повреждения считаются нестабильными. Перемещение позвонков может привести к компрессии спинного мозга, ухудшению его кровоснабжения и к повреждению корешков спинномозговых нервов. При нестабильном повреждении позвоночника поражение спинного мозга может наступить не сразу. Например, травма может вызвать спазмы мышц, поддерживающих позвоночник, которые удерживают позвонки от излишнего перемещения. Однако через несколько часов или дней мышечные спазмы могут пройти, в результате чего позвонки обретут свободу движения и могут травмировать спинной мозг.

Практически всем травмам спинного мозга сопутствуют травмы позвоночника. Однако у детей иногда это не так (см. Травма спинного мозга у детей).

Наиболее частой причиной травм спинного мозга (больше половины случаев) являются дорожно-транспортные происшествия. Среди других причин — падения, занятия спортом, производственный травматизм, насилие (ножевые или огнестрельные ранения).

У пожилых людей наиболее распространенной причиной травм являются падения. Пожилые люди также подвержены более высокому риску серьезных травм позвоночника, потому что такие заболевания, как остеопороз и остеоартрит (дегенеративные заболевания суставов), более распространены среди пожилых людей.

Симптомы травм позвоночника При травме позвоночника пострадавший обычно чувствует боль в пораженном участке спины или шеи. Непосредственно в зоне поражения может наблюдаться повышенная чувствительность к прикосновению, особенно при наличии перелома. При повреждении спинного мозга происходит нарушение функций нервов на участке поражения и ниже, что приводит к потере мышечного контроля и потере чувствительности. Однако у детей бывают такие травмы спинного мозга, при которых нарушение функций нервов носит кратковременный характер. У них возможны стреляющие боли, отдающие в руки и в ноги. Потеря какой именно функции и в какой мере произойдет в руках и ногах зависит от места поражения спинного мозга. Например, при поражении спинного мозга в области шеи может быть утрачена способность двигаться и чувствительность как в руках, так и в ногах, тогда как травмирование нижней части спинного мозга может привести к дисфункции только в ногах. Человек может потерять контроль над способностью мочиться или производить дефекацию и утратить половую функцию независимо от места поражения спинного мозга. В зависимости от тяжести травмы, потеря мышечного контроля или чувствительности при поражении нервов может быть постоянной или временной, полной или частичной. Травматический разрыв спинного мозга или разрушение нервных путей в спинном мозге вызывает постоянный паралич, однако травма от резкого удара тупым предметом может вызвать временную слабость, которая длится от нескольких дней до нескольких месяцев. Иногда причиной симптомов тяжелого поражения может быть отек, и когда он спадает, симптомы становятся менее выраженными. Частичная потеря мышечного контроля приводит к мышечной слабости. Под параличом обычно понимают полную потерю функций. Парализованные мышцы часто становятся дряблыми (вялыми) и теряют тонус. Мышечные рефлексы, которые проверяют рефлекторным молоточком, проявляются слабо или отсутствуют вовсе. Однако паралич, развивающийся при повреждениях спинного мозга, через несколько недель может привести к непроизвольным длительным мышечным спазмам (так называемый спастический паралич). В этом случае мышечные рефлексы проявляются сильнее обычного. Места повреждений спинного мозга? Осложнения поражений спинного мозга При слабости или параличе пострадавший практически не в состоянии пошевелиться. Соответственно, у него возникает риск образования тромбов, пролежней, стойкого сведения мышц (контрактур), развития инфекций мочевыводящих путей и пневмонии.

Диагностика травм позвоночника Диагностическая визуализация Пострадавших с симптомами травм позвоночника (таких как сильные боли в костях шеи или спины), а также детей, у которых наблюдались хотя бы кратковременные симптомы возможного поражения нервов или боли, отдающие в руки и ноги, необходимо обследовать в отделении неотложной помощи. Для диагностики травм позвоночника (затрагивающих кости) и спинного мозга проводят визуализирующие обследования. Рентгенологическое обследование: после травмы часто проводят рентгенологическое обследование. Рентгенологическое обследование могут провести немедленно, обычно еще в отделении неотложной помощи. На рентгеновских снимках можно выявить травмы костей позвоночника, но не повреждения спинного мозга.

Компьютерная томография (КТ): независимо от того, проводилось ли рентгенологическое обследование, при травме позвоночника выполняют КТ. КТ обеспечивает максимальную точность диагностики травм позвоночника и позволяет выявить большинство повреждений костей.

Магнитно-резонансная томография (МРТ): МРТ обеспечивает максимальную точность диагностики травм спинного мозга и связок позвоночника. Тем не менее, в большинстве случаев пострадавшему сначала проводят КТ, ввиду меньшей распространенности МРТ и более детальной визуализации травм костей в результатах КТ. Хотя МРТ лучше всего подходит для оценки спинного мозга и связок позвоночника, иногда МРТ невозможно провести из-за наличия имплантированных устройств, таких как кардиостимуляторы. В этих случаях может проводиться миелография с КТ. Миелография с КТ — это когда КТ проводится после введения врачом рентгеноконтрастного красителя в пространство, окружающее спинной мозг. При миелографии с КТ можно выявить смещенные структуры, которые ущемляют спинной мозг.

Лечение травм позвоночника Иммобилизация;

Хирургическое вмешательство для стабилизации позвоночника при необходимости

Реабилитация Перемещать пострадавшего с травмой спинного мозга допускается только работникам скорой помощи. Сначала необходимо обеспечить пострадавшему возможность дыхания и не допустить усугубления повреждений. Поэтому когда работники скорой помощи перемещают пострадавшего с подозрением на травму спинного мозга, они стараются обеспечить неподвижность его шеи. Обычно пострадавшего фиксируют ремнями к жесткой доске и тщательно обкладывают изоляционным материалом, чтобы ограничить перемещения. Для обеспечения неподвижности шеи может использоваться жесткий воротник. При тяжелых травмах позвоночника возможны переломы или свободное перемещение позвонков, в результате чего позвоночник становится нестабильным. Соответственно, любое движение при перемещении пострадавшего может привести к сдвигу позвоночника и сжатию спинного мозга. Любое давление на спинной мозг увеличивает риск возникновения стойкого паралича. Ортопедический воротник «Филадельфия» Изображение Если в результате травмы образуются скопления крови и костные фрагменты, которые давят на спинной мозг, их удаляют хирургическим путем. Если позвоночник нестабилен, пострадавшего обездвиживают на срок, достаточный для срастания костей и заживления других тканей. Иногда пострадавшему имплантируют стальные стержни, призванные стабилизировать позвоночник, чтобы он не двигался и не усугубил травму. Вопрос того, в какое именно время лучше всего проводить операцию, остается открытым. Операции на позвоночнике могут выполнять нейрохирурги или хирурги-ортопеды. Могут быть полезны лекарственные препараты. Обезболивающие (анальгетики) Если травма болезненна, пострадавшему назначают анальгетики. В первые часы и дни после травмы обычно дают опиаты. Впоследствии возможен переход на более мягкие анальгетики, например, ацетаминофен или ибупрофен.

Миорелаксанты При развитии спастического паралича пострадавшему могут назначить миорелаксанты, например, баклофен и тизанидин. Надлежащий сестринский уход позволяет избежать развития сопряженных с постельным режимом осложнений — пролежней, инфекций мочевыводящих путей, тромбоза нижних конечностей и пневмонии. В настоящее время изучаются экспериментальные методы лечения, призванные стимулировать рост спинномозговых нервов. Один из таких методов заключается в выделении из крови особых белых кровяных телец (макрофагов) и последующем их вливании в организм пострадавшего. Макрофаги ускоряют процесс удаления из организма продуктов жизнедеятельности, образовавшихся в результате реакции на травму, и выделяют вещества, способствующие регенерации нервов. Экспериментальные лекарственные препараты вводятся в пространство около спинного мозга (эпидурально) либо назначаются перорально. Еще одной возможностью является использование стволовых клеток (недифференцированных клеток, из которых можно получить более дифференцированные клетки), однако этот метод лечения изучен гораздо меньше. Исследователи также изучают использование различных хирургических методов, чтобы уменьшить давление внутри оболочки вокруг спинного мозга, которое постепенно повышается после травмы. Реабилитация, в том числе физиотерапия и трудотерапия, способствует более быстрому или более полному восстановлению. Обычно пострадавшему нужна эмоциональная поддержка, часто — помощь психолога и антидепрессанты, поскольку на фоне травм, которые приводят к инвалидности, нередко развивается депрессия.

Прогноз при травмах позвоночника Если паралич является частичным, а подвижность и чувствительность начинают возвращаться в течение первой недели после травмы, у пострадавшего есть шансы на выздоровление. Если функциональность не восстанавливается в течение 6 месяцев, ее потеря, скорее всего, постоянна. Однако некоторые исследования показали, что некоторое восстановление возможно в течение одного года после травмы.