Травма спинного мозга у детей

Травма спинного мозга — это повреждение пучка клеток и нервов, передающих входящие и исходящие сообщения между головным мозгом и остальным телом.

Большинство травм спинного мозга у детей младше 8 лет являются результатом дорожно-транспортных происшествий, падений и жестокого обращения с детьми. У детей старшего возраста травмы спинного мозга чаще возникают в результате автомобильных аварий или спортивных травм.

У ребенка с травмой спинного мозга могут возникать тяжелые симптомы (например, паралич), обычно немедленно.

У ребенка с травмой спинного мозга могут присутствовать только незначительные симптомы (например, кратковременное покалывание или слабость, либо стреляющие боли в позвоночнике или руках и ногах), и эти симптомы могут появляться с отсрочкой до 4 дней.

Диагностика травмы спинного мозга начинается с рентгенологического исследования, но обычно также требуется компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ).

Лечение предполагает мобилизацию и поддерживающую терапию, а также реабилитацию и, при необходимости, другие виды лечения.

(См. также Травмы позвоночника и спинного мозга).

Спинной мозг — это длинная, хрупкая трубкообразная структура, которая начинается с конца ствола головного мозга и тянется вниз до нижней части позвоночника. Спинной мозг состоит из нервов, передающих входящие и исходящие сообщения между головным мозгом и остальным телом. (См. также Спинной мозг)

Хотя среди детей младше 10 лет уровень травм спинного мозга самый низкий, такие травмы нередки. Большинство травм позвоночника у детей происходит в области шеи.

Травма, которая не видна при визуализирующих исследованиях, называется повреждением спинного мозга без рентгенологических отклонений (SCIWORA). Этот вид травмы встречается почти исключительно у детей и часто возникает в области шеи. При SCIWORA у ребенка есть симптомы, указывающие на травму спинного мозга, но позвоночник прямой, и нарушения в строении костей не наблюдаются при визуализационных обследованиях. (SCIWORA было первоначально описано в 1980-х годах, когда редко использовались магнитно-резонансные томографы [МРТ]. МРТ-сканеры выявляют большинство отклонений, которые не были бы выявлены с помощью других визуализирующих исследований. Поскольку МРТ-сканеры стали более легко доступными, термин SCIWORA используется реже).

Причины травмы спинного мозга у детей Травма спинного мозга может быть вызвана вытягиванием или растяжением спинного мозга, давлением на нервы или спинной мозг (ущемление спинного мозга), сотрясением спинного мозга (аналогично сотрясению головного мозга) и повреждением кровеносных сосудов. У детей младше 8 лет травмы позвоночника в районе шеи чаще всего вызваны авариями на дорогах, падениями и жестоким обращением с детьми. У детей старше 8 лет аварии на дорогах и спортивные травмы, особенно травмы в результате занятий гимнастикой, дайвингом, верховой ездой, американским футболом и борьбой, являются частыми причинами травм позвоночника. По сравнению со взрослыми дети имеют отличительные анатомические особенности (например, большее соотношение размера головы к размеру тела и эластичность связок позвоночника), делающие структуры, защищающие спинной мозг (включая позвонки) более гибкими. Из-за того, что эти структуры такие гибкие, спинной мозг может быть менее защищен от растягивания, разрыва, сжатия или повреждения при травмировании шеи. Таким образом, спинной мозг может быть с большей вероятностью поврежден, даже если позвонки не повреждены.

Симптомы травмы спинного мозга у детей У детей с травмой спинного мозга могут быть кратковременные симптомы, такие как покалывание и слабость. У детей также могут быть стреляющие боли вниз по позвоночнику или по рукам или ногам. Примерно у 25 % пострадавших детей начало симптомов, таких как слабость, онемение, повреждение других нервов или даже полный паралич, задерживается на период от 30 минут до 4 дней после травмы, что затрудняет диагностику травмы спинного мозга врачами. Места повреждений спинного мозга?

Диагностика травмы спинного мозга у детей Рентгенологическое исследование

обычно компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Врачи подозревают травму спинного мозга у любого ребенка, который попал в аварию на дороге, упал с высоты более 3 метров или получил травму при погружении (например, дайвинге). Подозрение будет более сильным у детей с симптомами, свидетельствующими о повреждении нерва, такими как покалывание, слабость или ударные боли. Обычно визуализационные исследования начинаются с рентгенографии. При подозрении на перелом, смещение или частичное смещение на основании результатов рентгенографии, или из-за того, как произошла травма, обычно проводится компьютерная томография (КТ). Также обычно выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ). Иногда травма спинного мозга может быть не видна при проведении визуализационных обследований.