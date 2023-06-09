Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Травмы селезенки

Авторы:Philbert Yuan Van, MD, US Army Reserve
ПровереноDavid A. Spain, MD, Department of Surgery, Stanford University
Проверено/пересмотрено Изменено июн. 2023
v776884_ru
Просмотреть профессиональную версию

Селезенка находится в верхней левой части брюшной полости, и сильный удар в живот может привести к ее повреждению — разрыву оболочки и/или внутренней ткани.

  • Травмы селезенки часто болезненны.

  • Для диагностики травмы селезенки проводят визуализирующие обследования, например, ультразвуковое исследование или компьютерную томографию (КТ).

  • Для лечения травм селезенки часто требуется переливание крови, а иногда хирургическое вмешательство, в ходе которого селезенку удаляют либо восстанавливают.

(См. также Общие сведения о травмах органов брюшной полости)

Разрывы могут быть как небольшими, которые перестают кровоточить сами собой, так и очень крупными, способными привести к потенциально смертельному кровотечению. Иногда под оболочкой или в толще селезенки образуется скопление крови (гематома).

Травма селезенки — наиболее частая из травм брюшной полости, которые происходят в дорожно-транспортных происшествиях, при падении с высоты, при несчастных случаях во время занятий спортом и в драках. Иногда травмам селезенки сопутствуют травмы других органов брюшной полости. Увеличение селезенки (например, из-за инфицирования вирусом Эпштейна-Барр, вызывающим инфекционный мононуклеоз) приводит к повышению восприимчивости селезенки к травмам.

При повреждении селезенки в брюшную полость может попасть кровь. Масштабы кровотечения зависят от площади поражения. Образовавшаяся в селезенке гематома вначале не вызывает кровотечения в брюшную полость, однако она может прорваться через несколько дней после травмы, хотя в некоторых случаях это происходит лишь через несколько недель или месяцев.

Симптомы травмы селезенки

Повреждение или разрыв селезенки может сопровождаться повышенной чувствительностью и болями в области живота. Скапливающаяся в брюшной полости кровь действует как раздражитель и причиняет боль. Боль начинается в левой части живота чуть ниже грудной клетки, а иногда и в левом плече. Мышцы брюшной полости рефлекторно сокращаются и кажутся жесткими, а боль может распространяться по всему животу. Достаточно большая кровопотеря приводит к снижению артериального давления, в результате чего пострадавший испытывает головокружение, помутнение зрения, дезориентацию и может потерять сознание (упасть в обморок).

Когда ребра с левой стороны сломаны, врачи могут внимательно осмотреть пациента на предмет травмы селезенки.

Диагностика травмы селезенки

  • Ультразвуковое исследование или компьютерная томография

При возникновении подозрения на травму селезенки обычно выполняют ультразвуковое исследование или компьютерную томографию (КТ) брюшной полости. В редких случаях, при подозрении на сильное кровоизлияние, проводят немедленное хирургическое вмешательство, чтобы остановить кровотечение и поставить диагноз.

Пострадавшему с сильным кровотечением также назначают переливания крови или внутривенные вливания жидкостей, если крови нет в наличии.

Лечение травмы селезенки

  • Переливания крови

  • Иногда хирургическое вмешательство

Раньше поврежденную селезенку было принято удалять. Однако удаление селезенки может привести к проблемам в дальнейшей жизни, в том числе повысить восприимчивость к опасным инфекциям. В настоящее время врачи понимают, что большинство повреждений селезенки небольшого и среднего размера заживают без хирургического вмешательства, хотя в некоторых случаях необходимо переливание крови и лечение в стационаре. Если необходимо хирургическое вмешательство, обычно удаляют всю селезенку (спленэктомия), но в некоторых случаях хирургам удается зашить небольшие разрывы.

После спленэктомии пострадавшему необходимо предпринимать определенные меры безопасности для профилактики инфекций (Аспления).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS