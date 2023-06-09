Селезенка находится в верхней левой части брюшной полости, и сильный удар в живот может привести к ее повреждению — разрыву оболочки и/или внутренней ткани.

Травмы селезенки часто болезненны.

Для диагностики травмы селезенки проводят визуализирующие обследования, например, ультразвуковое исследование или компьютерную томографию (КТ).

Для лечения травм селезенки часто требуется переливание крови, а иногда хирургическое вмешательство, в ходе которого селезенку удаляют либо восстанавливают.

(См. также Общие сведения о травмах органов брюшной полости)

Разрывы могут быть как небольшими, которые перестают кровоточить сами собой, так и очень крупными, способными привести к потенциально смертельному кровотечению. Иногда под оболочкой или в толще селезенки образуется скопление крови (гематома).

Травма селезенки — наиболее частая из травм брюшной полости, которые происходят в дорожно-транспортных происшествиях, при падении с высоты, при несчастных случаях во время занятий спортом и в драках. Иногда травмам селезенки сопутствуют травмы других органов брюшной полости. Увеличение селезенки (например, из-за инфицирования вирусом Эпштейна-Барр, вызывающим инфекционный мононуклеоз) приводит к повышению восприимчивости селезенки к травмам.

При повреждении селезенки в брюшную полость может попасть кровь. Масштабы кровотечения зависят от площади поражения. Образовавшаяся в селезенке гематома вначале не вызывает кровотечения в брюшную полость, однако она может прорваться через несколько дней после травмы, хотя в некоторых случаях это происходит лишь через несколько недель или месяцев.

Симптомы травмы селезенки Повреждение или разрыв селезенки может сопровождаться повышенной чувствительностью и болями в области живота. Скапливающаяся в брюшной полости кровь действует как раздражитель и причиняет боль. Боль начинается в левой части живота чуть ниже грудной клетки, а иногда и в левом плече. Мышцы брюшной полости рефлекторно сокращаются и кажутся жесткими, а боль может распространяться по всему животу. Достаточно большая кровопотеря приводит к снижению артериального давления, в результате чего пострадавший испытывает головокружение, помутнение зрения, дезориентацию и может потерять сознание (упасть в обморок). Когда ребра с левой стороны сломаны, врачи могут внимательно осмотреть пациента на предмет травмы селезенки.

Диагностика травмы селезенки Ультразвуковое исследование или компьютерная томография При возникновении подозрения на травму селезенки обычно выполняют ультразвуковое исследование или компьютерную томографию (КТ) брюшной полости. В редких случаях, при подозрении на сильное кровоизлияние, проводят немедленное хирургическое вмешательство, чтобы остановить кровотечение и поставить диагноз. Пострадавшему с сильным кровотечением также назначают переливания крови или внутривенные вливания жидкостей, если крови нет в наличии.