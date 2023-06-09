Травмы печени определяются несколькими основными способами:
У пострадавшего наблюдается повышенная чувствительность и боль в области живота, которая иногда отдает в плечо.
Для выявления травм печени выполняют компьютерную томографию (КТ) или ультразвуковое исследование.
Заживление травм печени часто не требует лечения, но в некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для устранения последствий травмы или для удаления части печени.
(См. также Общие сведения о травмах органов брюшной полости)
Причины травмы печени
Печень можно повредить при ударе (например, в дорожно-транспортном происшествии) или проникающем ранении (например, ножевом или огнестрельном). Результатом травмы может быть как образование сравнительно небольшого скопления крови (гематомы) в печени, так и глубокий разрыв печени. Поскольку в печени находится множество крупных кровеносных сосудов, основной проблемой при повреждениях печени является сильное кровотечение. Практически все кровотечения при травмах печени ограничиваются пространством брюшной полости.
Симптомы травмы печени
У пострадавших с травмами печени и сильным кровотечением развиваются симптомы шока, в том числе учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, и охлаждение, влажность, бледность или синюшность кожных покровов. Кроме того, пострадавшие испытывают боль и повышенную чувствительность в области живота, поскольку скапливающаяся в брюшной полости кровь раздражает ткани брюшной полости. При очень сильном кровотечении живот может раздуваться.
Диагностика травмы печени
Визуализирующие обследования печени
Иногда хирургическое вмешательство
Для выявления травм печени выполняют компьютерную томографию (КТ) или ультразвуковое исследование. Иногда для установления тяжести травмы и остановки кровотечения требуется хирургическое вмешательство.
Лечение травмы печени
Иногда хирургическое вмешательство или другие процедуры для остановки кровотечения
Некоторые травмы печени не требуют лечения. Тем не менее, пострадавшего следует госпитализировать и внимательно следить за тем, чтобы кровотечение не усугублялось. Иногда пострадавшему назначают переливание крови. При усугублении кровотечения или при невозможности достаточно быстрой его остановки часто предпринимают попытку заблокировать кровоточащие сосуды без хирургического вмешательства. Для этого в кровеносные сосуды паха вводят тонкий пластмассовый катетер и пропускают его в печень. Затем через катетер вводят вещества, блокирующие сосуд. Если после этой процедуры кровотечение не останавливается, проводят хирургическое вмешательство. Кроме того, если кровотечение было очень тяжелым с самого начала, хирургическое вмешательство обычно выполняется в кратчайшие сроки, потому что в таких случаях герметизация кровеносных сосудов без хирургического вмешательства редко бывает эффективной.