Иногда хирургическое вмешательство или другие процедуры для остановки кровотечения

Некоторые травмы печени не требуют лечения. Тем не менее, пострадавшего следует госпитализировать и внимательно следить за тем, чтобы кровотечение не усугублялось. Иногда пострадавшему назначают переливание крови. При усугублении кровотечения или при невозможности достаточно быстрой его остановки часто предпринимают попытку заблокировать кровоточащие сосуды без хирургического вмешательства. Для этого в кровеносные сосуды паха вводят тонкий пластмассовый катетер и пропускают его в печень. Затем через катетер вводят вещества, блокирующие сосуд. Если после этой процедуры кровотечение не останавливается, проводят хирургическое вмешательство. Кроме того, если кровотечение было очень тяжелым с самого начала, хирургическое вмешательство обычно выполняется в кратчайшие сроки, потому что в таких случаях герметизация кровеносных сосудов без хирургического вмешательства редко бывает эффективной.