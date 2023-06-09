Общие сведения о травмах органов брюшной полости

Травмы брюшной полости бывают разными. Травмы брюшной полости могут быть изолированными, а могут быть сопряжены с травмами других частей тела. Травмы могут быть относительно легкими, а могут быть крайне тяжелыми.

В медицинской практике травмы брюшной полости классифицируются по типу поврежденных структур и по механизму нанесения травмы. Типы структур включают следующие:

брюшная стенка;

цельные органы (печень, селезенка, поджелудочная железа, почки);

полые органы (желудок, тонкая кишка, толстая кишка, мочеточники, мочевой пузырь);

кровеносные сосуды;

Травмы органов брюшной полости также могут быть классифицированы по механизму нанесения травмы:

травмы от удара тупым предметом;

проникающие травмы.

Травмы от удара тупым предметом могут быть связаны собственно с ударом (например, ударом ногой), столкновением с каким-либо объектом (например, при падении на велосипедный руль) или с внезапным торможением (например, при падении с высоты или в дорожно-транспортном происшествии). Чаще всего травмируются селезенка и печень. Вероятность травм полых органов существенно меньше.

Проникающей называется травма, при которой травмирующее воздействие пробивает кожу (например, при огнестрельном или колотом ранении). Иногда проникающие травмы повреждают только подкожный жир и мышцы. Такие травмы гораздо легче проникающих ранений брюшной полости. Огнестрельные ранения брюшной полости практически всегда наносят существенные повреждения. Колотые ранения брюшной полости не всегда поражают органы или кровеносные сосуды. Иногда проникающая травма затрагивает грудную клетку и верхнюю часть брюшной полости. Так, удар колющим оружием, нанесенный в нижнюю часть грудной клетки в направлении сверху вниз, может пробить диафрагму и поразить желудок, селезенку или печень.

Проникающие травмы или травмы от удара тупым предметом могут привести к порезу или разрыву органов брюшной полости и/или кровеносных сосудов. Травмы от удара тупым предметом могут привести к образованию скопления крови в структуре цельного органа (например, печени) или в стенке полого органа (например, тонкой кишки). Такие скопления крови называют гематомами. Неконтролируемое кровоизлияние внутрь брюшной полости, в пространство между органами, называется гемоперитонеум.

Порезы и разрывы начинают кровоточить немедленно. Кровотечение может быть небольшим и не иметь серьезных последствий. Более тяжелые травмы могут сопровождаться обширным кровотечением, способным привести к шоку, а иногда к смерти. В большинстве случаев кровотечения при травмах брюшной полости бывают внутренними (ограниченными пространством брюшной полости). При проникающих травмах небольшое количество крови может вытекать из раны наружу.

При повреждении полого органа его содержимое (желудочная кислота, кал или моча) может попасть в брюшную полость и вызвать раздражение и воспаление (перитонит).

Осложнения травмы органов брюшной полости Помимо непосредственных повреждений, травмы органов брюшной полости могут привести к осложнениям, которые проявляются через некоторое время. К таким осложнениям относятся: разрыв гематомы;

внутрибрюшное скопление гноя (абсцесс);

закупорка кишечника (обструкция);

Абдоминальный компартмент-синдром разрыв гематомы; Обычно организм в состоянии впитать скопившуюся кровь (гематомы), хотя на это может уйти несколько дней или недель. Тем не менее, некоторые гематомы не впитываются, а разрываются. Разрыв может происходить в течение нескольких дней после травмы, но иногда случается позднее, даже через несколько месяцев. Разрыв гематомы селезенки или печени может привести к опасному для жизни кровотечению в брюшную полость. В результате разрыва гематомы в стенке кишечника содержимое кишечника может попасть в брюшную полость и вызвать перитонит. Иногда гематомы в стенке кишечника рубцуются. Этот рубец может привести к местному сужению кишечника и в дальнейшем (как правило, много лет спустя) стать причиной непроходимости кишечника. Брюшной абсцесс Невыявленные травмы полых органов могут стать причиной брюшного абсцесса. Абсцессы также могут сформироваться после хирургического вмешательства, связанного с устранением последствий тяжелой травмы органов брюшной полости. Непроходимость кишечника Иногда после заживления травмы или после внутриполостной операции может произойти рубцевание ткани. Рубцовая ткань образует фиброзные связки (спайки) между петлями кишечника. Обычно эти спайки не вызывают симптомов, но в некоторых случаях другие петли кишечника могут перекручиваться вокруг спаек. Такое перекручивание может блокировать кишечник (непроходимость кишечника) и вызвать боль в животе и рвоту. Иногда для удаления спайки и разблокирования кишечника требуется хирургическое вмешательство. Абдоминальный компартмент-синдром Травмированные органы брюшной полости отекают (особенно после хирургического вмешательства) точно так же, как вывихнутый голеностопный сустав или сломанная рука. Хотя в большинстве случаев размеры брюшной полости позволяют вместить отечный орган, неконтролируемая отечность может привести к росту давления внутри брюшной полости. Повышенное давление сжимает органы и ограничивает их кровоснабжение, что вызывает боли и приводит к повреждению органов. Травмы органов, сопряженные с повышением внутрибрюшного давления, называются абдоминальным компартмент-синдромом. Это похоже на синдром сдавления, который может возникать в нижней части ног при травме, например, при переломе. Повышенное внутрибрюшное давление может привести к росту давления в других тканях организма, например, в легких, почках, сердце, кровеносных сосудах и центральной нервной системе. Абдоминальный компартмент-синдром чаще развивается у людей с тяжелыми или требующими хирургического вмешательства травмами. Абдоминальный компартмент-синдром чрезвычайно опасен и повышает вероятность смертельного исхода.

Симптомы поражения органов брюшной полости У пострадавших обычно наблюдаются боли или повышенная чувствительность в области живота. Однако эта боль может быть легкой и пострадавший может ее не заметить на фоне более болезненных травм (например, переломов) или ввиду частичной потери сознания (например, вследствие черепно-мозговой травмы, интоксикации или шока). При травмах селезенки боль иногда отдает в левое плечо. При разрывах тонкой кишки боль сначала минимальна, а затем стабильно усиливается. При травме почек или травме мочевого пузыря у пострадавшего может наблюдаться кровь в моче. При большой кровопотере у пострадавшего могут наблюдаться признаки шока, в том числе: учащенное сердцебиение;

учащенное дыхание.

повышенное потоотделение;

охлаждение, влажность, бледность или посинение кожных покровов;

дезориентация или рассеяние внимания. Травмы от удара тупым предметом могут привести к образованию кровоподтеков (например, у людей, пристегнутых ремнем во время дорожно-транспортного происшествия, может появиться кровоподтек поперек грудной клетки или нижней части живота — след от ремня безопасности). Однако кровоподтеки образуются не у всех, и по наличию кровоподтека нельзя судить о тяжести травмы органов брюшной полости. При сильном кровотечении живот пострадавшего может раздуться от крови.

Диагностика травм органов брюшной полости Визуализирующие исследования

Общий анализ мочи

Иногда диагностическая операция В некоторых случаях тяжесть травмы органов брюшной полости очевидна (например, при многих огнестрельных ранениях). Пострадавших с такими признаками сразу направляют на диагностическую операцию и не проводят обследование для выявления отдельных травм. Тем не менее, большинство пострадавших с травмами органов брюшной полости направляют на обследование. Обследование позволяет выявить конкретные травмы и, вместе с результатами физикального осмотра, позволяет врачу принять решение о необходимости оперативного вмешательства. Наиболее часто применяются ультразвуковое исследование и компьютерная томография (КТ). Ультразвуковое исследование можно выполнить быстро, непосредственно у постели пострадавшего; оно полезно при выявлении сильных кровотечений. КТ занимает немного дольше и требует перемещения пострадавшего к сканеру, однако позволяет получить более точную картину. Кроме того, КТ позволяет выявить другие травмы, например, переломы позвоночника или таза. В зависимости от вида травмы, может понадобиться рентгенологическое исследование грудной клетки или таза. Также проводят анализ мочи на предмет содержания крови, поскольку это указывает на повреждение какой-либо части мочевыделительной системы. Обычно проводится общий анализ крови, чтобы врачи имели первоначальную информацию для сравнения с более поздними образцами, если состояние пациента ухудшается.