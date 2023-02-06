Почки травмируются чаще других органов мочевыделительной системы в результате внешней травмы. Распространенной причиной повреждения мочевыводящих путей являются травмы от ударов тупым предметом в дорожно-транспортных происшествиях и при падении или спортивные травмы. При огнестрельных или колотых ранениях чаще всего возникают проникающие травмы почек. Гораздо реже причиной травм становятся диагностические анализы, например, биопсия почки, а также терапевтические вмешательства, например, при удалении камней из почек, в том числе дистанционная ударно-волновая литотрипсия, и обычно такие травмы незначительные. Аналогичным образом большинство травм почек от удара тупым предметом относятся к легким. Однако бывают и тяжелые травмы. Без надлежащего лечения тяжелые ударные или проникающие травмы почек могут привести к развитию осложнений — почечной недостаточности или потери почки, возникновению позднего кровотечения, инфекции и повышению артериального давления.
Симптомы травм почек
К симптомам ударной травмы почки относятся кровь в моче, боль или кровоподтек в верхней части живота или в зоне между ребрами и бедром (на боку), следы от ремня безопасности в области почки, боль от перелома нижних ребер. При тяжелых травмах почек и существенной кровопотере возможно снижение артериального давления (шок) и анемия.
Травмы почек: легкие и тяжелые
Травмы почек различаются по тяжести. Легкие травмы могут сводиться к ушибу почки. При более тяжелых травмах возможны порезы или разрывы почки с утечкой крови и мочи в окружающие ткани. Иногда вокруг почки может сформироваться кровяной сгусток. Отрыв почки от кровеносных сосудов сопровождается обильным кровотечением, которое приводит к шоку или к смерти пострадавшего. Большинству травм почек свойственно появление крови в моче.
Диагностика травм почек
Анализ мочи
При более серьезных травмах — компьютерная томография.
Анализ предшествовавших травме событий, симптомы пострадавшего и физикальное обследование помогает врачам распознать травмы почек. Проводится анализ мочи на предмет наличия в ней крови. Наличие крови в моче человека с травмой туловища указывает на вероятность травмирования почек. Кровь может быть различима невооруженным взглядом (макроскопическая гематурия) либо только под микроскопом (микроскопическая гематурия).
При проникающих ранениях расположение раны (в верхней или средней части живота, спины или бока) может помочь врачу определить вероятность того, что затронута почка.
Умеренные симптомы, без аномально низкого артериального давления, и микроскопическая гематурия у взрослых указывает на вероятность легкой травмы почки, не требующей медицинского вмешательства. Как правило, дальнейшие исследования не проводятся. При наличии любых симптомов у детей, а также при подозрении на более серьезную травму у взрослых выполняют компьютерную томографию (КТ) с рентгеноконтрастным веществом, жидкостью, видимой на рентгеновских снимках.
Лечение травм почек
При легких травмах, требующих госпитализации, — контроль потребления жидкости и постельный режим.
При более тяжелых травмах — контроль кровопотери и предотвращение шока.
Для некоторых тупых травм и большинства проникающих травм — хирургическая реконструкция.
Люди с легкими травмами часто могут выздоравливать дома. При других легких травмах почек наблюдение в условиях стационара позволяет осуществлять тщательный контроль потребления жидкостей и постельный режим. Эти меры способствуют самостоятельному заживлению почек и часто являются единственными методами лечения. При более тяжелых травмах лечение начинают с остановки кровотечения и противошоковой терапии. Для нормализации артериального давления и стимулирования мочеотделения назначают внутривенное введение жидкостей, а в некоторых случаях — переливание крови.
Хирургическая реконструкция требуется лишь при серьезных тупых травмах (например, при стойком почечном кровотечении, формировании вокруг почки растущего сгустка крови или при отрыве почки от кровеносных сосудов). В качестве альтернативы, некоторые из этих повреждений могут исправляться при помощи эмболизации бронхиальной артерии, при которой врачи пропускают катетер через кровеносный сосуд в верхней части бедра в кровеносный сосуд кровоточащей почки. После помещения катетера в место кровотечения врачи вводят специальное вещество или проволочную спираль, чтобы блокировать кровеносный сосуд и тем самым остановить кровотечение (эта процедура называется эмболизация). Тяжелые проникающие ранения почек аналогично требуют хирургической реконструкции. Иногда поврежденную почку необходимо удалить.
При своевременной диагностике и лечении травм большинство людей восстанавливаются даже после тяжелых повреждений почек. При развитии хронической болезни почек может потребоваться пожизненное лечение. К другим осложнениям травм почек, которые требуют лечения, относятся отсроченное кровотечение, инфекция, артериовенозный свищ (который представляет собой аномальное соединение между небольшой артерией и веной в почках) и повышенное артериальное давление.