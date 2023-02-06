Анализ мочи

При более серьезных травмах — компьютерная томография.

Анализ предшествовавших травме событий, симптомы пострадавшего и физикальное обследование помогает врачам распознать травмы почек. Проводится анализ мочи на предмет наличия в ней крови. Наличие крови в моче человека с травмой туловища указывает на вероятность травмирования почек. Кровь может быть различима невооруженным взглядом (макроскопическая гематурия) либо только под микроскопом (микроскопическая гематурия).

При проникающих ранениях расположение раны (в верхней или средней части живота, спины или бока) может помочь врачу определить вероятность того, что затронута почка.

Умеренные симптомы, без аномально низкого артериального давления, и микроскопическая гематурия у взрослых указывает на вероятность легкой травмы почки, не требующей медицинского вмешательства. Как правило, дальнейшие исследования не проводятся. При наличии любых симптомов у детей, а также при подозрении на более серьезную травму у взрослых выполняют компьютерную томографию (КТ) с рентгеноконтрастным веществом, жидкостью, видимой на рентгеновских снимках.