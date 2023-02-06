Визуализирующие обследования, диагностические операции или оба эти метода

Поскольку такие симптомы связывают в первую очередь с другими состояниями, своевременное выявление травмы мочеточника может быть затруднено. Как правило, подозрение на травму мочеточника возникает в том случае, если симптомы появились после недавней хирургической процедуры, а также при наличии проникающего ранения брюшной полости.

При подозрении на травму мочеточника проводят визуализирующие обследования. В качестве первичного обследования часто проводят компьютерную томографию (КТ) с рентгеноконтрастным веществом. В некоторых случаях выполняют ретроградную урографию (рентгеновское исследование, которое проводится после введения рентгеноконтрастного вещества непосредственно в мочеточник), как правило, в комплексе с цистоскопией (введением в мочевой пузырь гибкой смотровой трубки через уретру). Иногда повреждения мочеточника выявляют в процессе хирургического вмешательства.