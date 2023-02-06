Травмы мочеточника

Мочеточники — это трубчатые органы, по которым моча переносится из почек в мочевой пузырь.
(См. Общие сведения о травмах мочевыводящих путей и половых органов).
Органы мочевыделительной системы
Мочевыделительная система состоит из почек, мочеточников (трубок, которые переносят мочу из почек в мочевой пузырь), мочевого пузыря и мочеиспускательного канала (трубки, через которую моча выходит из организма). Травма этих органов может быть тупой (например, при дорожно-транспортном происшествии или падении) или проникающей (например, в результате выстрела или ранения ножом). Травмы могут также быть нанесены непреднамеренно во время операции.
Большинство травм мочеточника происходит во время операций в брюшной или тазовой полости, например, при удалении матки (гистеректомии) или ободочной кишки (колэктомии), кесаревом сечении, шунтировании аневризмы брюшной аорты, а также во время уретероскопии (исследования мочеточника при помощи жесткой или гибкой смотровой трубки). Еще одной редкой причиной травм мочеточника являются проникающие огнестрельные или колотые ранения. В редких случаях травмы от удара тупым предметом, а также связанные с прогибом туловища назад, могут привести к отрыву верхней части мочеточника от почки; такие травмы чаще встречаются у детей и подростков.
Осложнения
Если повреждения мочеточника не лечить, могут возникнуть осложнения, такие как:
формирование скопления гноя (абсцесс);
блокада оттока мочи;
постоянное подтекание мочи и развитие инфекции;
сужение мочеточника (стриктура);
образование патологических спаек с другими абдоминальными структурами (фистул).
Симптомы травм мочеточника
Пострадавший может жаловаться на боли в животе или в области между ребрами и бедром (в боку), либо может заметить, что из раны вытекает моча. Инфекция, вызванная постоянным подтеканием мочи, может сопровождаться жаром. В моче может появиться кровь.
Диагностика травм мочеточника
Визуализирующие обследования, диагностические операции или оба эти метода
Поскольку такие симптомы связывают в первую очередь с другими состояниями, своевременное выявление травмы мочеточника может быть затруднено. Как правило, подозрение на травму мочеточника возникает в том случае, если симптомы появились после недавней хирургической процедуры, а также при наличии проникающего ранения брюшной полости.
При подозрении на травму мочеточника проводят визуализирующие обследования. В качестве первичного обследования часто проводят компьютерную томографию (КТ) с рентгеноконтрастным веществом. В некоторых случаях выполняют ретроградную урографию (рентгеновское исследование, которое проводится после введения рентгеноконтрастного вещества непосредственно в мочеточник), как правило, в комплексе с цистоскопией (введением в мочевой пузырь гибкой смотровой трубки через уретру). Иногда повреждения мочеточника выявляют в процессе хирургического вмешательства.
Лечение травм мочеточника
При легких травмах — стентирование мочеточника или трубка для отвода мочи
При тяжелых травмах — хирургическое вмешательство
Некоторые незначительные повреждения мочеточника удается устранить путем установки в мочеточник гибкой трубки (стента) через мочевой пузырь либо через почку, при помощи иглы, вводимой в бок пациента (чрескожная нефростомия). Такое лечение обеспечивает возможность отвода мочи в обход мочеточника. Обычно его оставляют на срок от 2 до 6 недель, необходимых для заживления мочеточника. Если, несмотря на использование стента, заживления мочеточника не происходит, может потребоваться дополнительное хирургическое вмешательство. При более тяжелых повреждениях может потребоваться хирургическая реконструкция мочеточника.
Лечение помогает избежать осложнений при травмах мочеточника. Если осложнения все-таки возникают, проводится их обязательное лечение.