Травмы мочеиспускательного канала (уретры)

Мочеиспускательный канал представляет собой трубчатый орган, по которому моча из мочевого пузыря выводится из организма. У мужчин мочеиспускательный канал проходит в середине полового члена.

Большинство травм уретры происходит у мужчин. Общие причины включают переломы костей таза и травмы промежности. Промежность представляет собой область между задним проходом и мошонкой (у женщин — между задним проходом и вульвой).

Кроме того, травмы уретры могут произойти при проведении хирургических процедур, выполняемых непосредственно в мочеиспускательном канале либо связанных с введением в него инструментов, например, при катетеризации мочевого пузыря или при цистоскопии (когда через уретру пропускают гибкую смотровую трубку для обследования мочевого пузыря). Встречаются также повреждения, связанные с огнестрельными ранениями. В редких случаях повреждения уретры связаны с введением в мочеиспускательный канал инородного тела самим пострадавшим или могут произойти при переломе полового члена.

В некоторых случаях травмы уретры ограничиваются поверхностными гематомами тканей. Случаются также повреждения слизистой оболочки уретры, которые приводят к подтеканию мочи в ткани пениса, мошонки, брюшной стенки или промежности.

Возможные осложнения травм уретры — развитие инфекции, кровотечение, необратимое сужение мочеиспускательного канала (стриктура или стеноз), эректильная дисфункция, неконтролируемое отхождение мочи (недержание мочи).

(См. также Общие сведения о травмах мочевыводящих путей и половых органов).

Симптомы травм мочеиспускательного канала Наиболее распространенные симптомы — кровоточивость на кончике пениса у мужчин или в уретральном отверстии у женщин, кровь в моче, неспособность к мочеиспусканию и боли во время мочеиспускания. Между ногами или на половых органах могут образоваться кровоподтеки. При развитии осложнений могут возникать и другие симптомы. Например, при подтекании мочи в окружающие ткани может развиваться инфекция. Кроме того, травма может привести к затрудняющему мочеиспускание сужению уретры (стриктуре или стенозу) в месте повреждения или рядом с ним. В результате повреждения нервов или нарушения притока крови к пенису у мужчин также может ухудшиться способность к эрекции (эректильная дисфункция).

Диагностика травм мочеиспускательного канала Ретроградная уретрография У мужчин диагноз травмы уретры обычно подтверждается при помощи ретроградной уретрографии — рентгенологического исследования, которое проводится после введения рентгеноконтрастного вещества, жидкости, видимой на рентгеновских снимках, непосредственно в отверстие мочеиспускательного канала. Ретроградная уретрография проводится до введения катетера через уретру в мочевой пузырь. У женщин слизистую оболочку мочевого пузыря и уретры исследуют с помощью гибкого эндоскопа (цистоскопия).