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Травмы мочеиспускательного канала (уретры)

Авторы:Noel A. Armenakas, MD, Weill Cornell Medical School
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Мочеиспускательный канал представляет собой трубчатый орган, по которому моча из мочевого пузыря выводится из организма. У мужчин мочеиспускательный канал проходит в середине полового члена.

Большинство травм уретры происходит у мужчин. Общие причины включают переломы костей таза и травмы промежности. Промежность представляет собой область между задним проходом и мошонкой (у женщин — между задним проходом и вульвой).

Кроме того, травмы уретры могут произойти при проведении хирургических процедур, выполняемых непосредственно в мочеиспускательном канале либо связанных с введением в него инструментов, например, при катетеризации мочевого пузыря или при цистоскопии (когда через уретру пропускают гибкую смотровую трубку для обследования мочевого пузыря). Встречаются также повреждения, связанные с огнестрельными ранениями. В редких случаях повреждения уретры связаны с введением в мочеиспускательный канал инородного тела самим пострадавшим или могут произойти при переломе полового члена.

В некоторых случаях травмы уретры ограничиваются поверхностными гематомами тканей. Случаются также повреждения слизистой оболочки уретры, которые приводят к подтеканию мочи в ткани пениса, мошонки, брюшной стенки или промежности.

Возможные осложнения травм уретры — развитие инфекции, кровотечение, необратимое сужение мочеиспускательного канала (стриктура или стеноз), эректильная дисфункция, неконтролируемое отхождение мочи (недержание мочи).

(См. также Общие сведения о травмах мочевыводящих путей и половых органов).

Симптомы травм мочеиспускательного канала

Наиболее распространенные симптомы — кровоточивость на кончике пениса у мужчин или в уретральном отверстии у женщин, кровь в моче, неспособность к мочеиспусканию и боли во время мочеиспускания. Между ногами или на половых органах могут образоваться кровоподтеки. При развитии осложнений могут возникать и другие симптомы. Например, при подтекании мочи в окружающие ткани может развиваться инфекция. Кроме того, травма может привести к затрудняющему мочеиспускание сужению уретры (стриктуре или стенозу) в месте повреждения или рядом с ним. В результате повреждения нервов или нарушения притока крови к пенису у мужчин также может ухудшиться способность к эрекции (эректильная дисфункция).

Диагностика травм мочеиспускательного канала

  • Ретроградная уретрография

У мужчин диагноз травмы уретры обычно подтверждается при помощи ретроградной уретрографии — рентгенологического исследования, которое проводится после введения рентгеноконтрастного вещества, жидкости, видимой на рентгеновских снимках, непосредственно в отверстие мочеиспускательного канала. Ретроградная уретрография проводится до введения катетера через уретру в мочевой пузырь. У женщин слизистую оболочку мочевого пузыря и уретры исследуют с помощью гибкого эндоскопа (цистоскопия).

Лечение травм мочеиспускательного канала

  • Дренажная трубка для мочевого пузыря;

  • иногда хирургическое вмешательство (для восстановления разорванной уретры).

При ушибах уретры, не сопровождающихся подтеканием мочи, врач может ввести в уретру и мочевой пузырь катетер для отвода мочи на несколько дней, необходимых для заживления уретры.

В большинстве случаев при разрыве мочеиспускательного канала мочу необходимо отвести от мочеиспускательного канала с помощью катетера, который вводится непосредственно в мочевой пузырь через кожу нижней части живота. Хирургическую реконструкцию уретры выполняют после заживления всех остальных повреждений либо через 8-12 недель (когда разрешится воспаление). В редких случаях разрывы уретры заживают без хирургического вмешательства.

Лечение помогает предотвратить развитие некоторых осложнений травм мочеиспускательного канала. Осложнения, которые предотвратить не удалось, требуют соответствующего лечения.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.