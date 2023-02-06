Мочевой пузырь часто повреждается при травмах таза, полученных в высокоскоростных дорожно-транспортных происшествиях или при падении. Проникающие ранения, например, огнестрельные, приводят к повреждению мочевого пузыря сравнительно редко. Кроме того, мочевой пузырь может быть случайно травмирован при проведении хирургических процедур в области таза или нижней части брюшной полости (например, при удалении матки [гистерэктомии], кесаревом сечении или удалении ободочной кишки [колэктомии]).
(См. Общие сведения о травмах мочевыводящих путей и половых органов).
Осложнения
Если травмы мочевого пузыря своевременно не вылечить, могут возникнуть такие осложнения, как:
Инфекция
стойкое присутствие крови в моче (гематурия);
утечка мочи из мочевыводящих путей в окружающие ткани с развитием инфекции;
почечная недостаточность;
образование свища (фистулы) между мочевым пузырем и внутренними органами, такими как влагалище, толстая кишка или мочеточник.
неконтролируемое отхождение мочи (недержание мочи);
Симптомы травм мочевого пузыря
Наиболее распространенные симптомы травмы мочевого пузыря — кровь в моче, трудности при мочеиспускании, а также боли и распирания (вздутия) в области таза и нижней части живота или во время мочеиспускания. При повреждении самого нижнего участка мочевого пузыря (где находится мышца, отвечающая за контроль мочеиспускания) может возникать недержание мочи.
Диагностика травм мочевого пузыря
Цистография, обычно с компьютерной томографией (КТ) или стандартным рентгенологическим исследованием.
Наиболее точно диагноз повреждений мочевого пузыря ставится по результатам цистографии — процедуры, при которой в мочевой пузырь вводится рентгеноконтрастное вещество, жидкость, видимая на рентгеновских снимках, после чего проводится КТ или стандартное рентгенологическое исследование для поиска утечки жидкости (см. Визуализирующие исследования мочевыводящих путей). Повреждения мочевого пузыря во время хирургических процедур обычно распознаются сразу, поэтому визуализирующие исследования мочевого пузыря как правило не нужны.
Лечение травм мочевого пузыря
Катетеризация для отвода мочи из мочевого пузыря;
Иногда хирургическое вмешательство
Лечение мелких повреждений мочевого пузыря, ушибов или отдельных мелких разрывов заключается во введении в уретру катетера на 5-10 дней. Через катетер моча непрерывно выводится так, что мочевой пузырь не заполняется, что облегчает заживление мочевого пузыря.
При более обширных повреждениях мочевого пузыря, а также при любых повреждениях, связанных с утечкой мочи в брюшную полость, необходимо хирургическое вмешательство для определения тяжести повреждения и устранения всех разрывов. Для более эффективного опорожнения мочевого пузыря в послеоперационный период устанавливают один или, реже, два катетера. Катетеры вводят через уретру (трансуретральный катетер) и/или непосредственно в мочевой пузырь через кожу в нижней части живота (надлобковый катетер). Катетеры удаляют через 7-10 дней или после того, как мочевой пузырь в достаточной степени восстановится. Проводят обязательное лечение всех возникающих осложнений.
Если повреждение мочевого пузыря произошло в процессе оперативной процедуры, его немедленно устраняют.