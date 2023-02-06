Травмы мочевого пузыря

Катетеризация для отвода мочи из мочевого пузыря;

Иногда хирургическое вмешательство

Лечение мелких повреждений мочевого пузыря, ушибов или отдельных мелких разрывов заключается во введении в уретру катетера на 5-10 дней. Через катетер моча непрерывно выводится так, что мочевой пузырь не заполняется, что облегчает заживление мочевого пузыря.

При более обширных повреждениях мочевого пузыря, а также при любых повреждениях, связанных с утечкой мочи в брюшную полость, необходимо хирургическое вмешательство для определения тяжести повреждения и устранения всех разрывов. Для более эффективного опорожнения мочевого пузыря в послеоперационный период устанавливают один или, реже, два катетера. Катетеры вводят через уретру (трансуретральный катетер) и/или непосредственно в мочевой пузырь через кожу в нижней части живота (надлобковый катетер). Катетеры удаляют через 7-10 дней или после того, как мочевой пузырь в достаточной степени восстановится. Проводят обязательное лечение всех возникающих осложнений.

Если повреждение мочевого пузыря произошло в процессе оперативной процедуры, его немедленно устраняют.