Общие сведения о травмах мочевыводящих путей и половых органов

Причины и характер травм почек и других органов мочевыделительной системы (мочевого пузыря, мочеточников [трубок, которые переносят мочу из почек в мочевой пузырь] и мочеиспускательного канала [трубки, через которую моча покидает организм]) могут быть разными. Например, возможны травмы от удара тупым предметом (чаще всего в дорожно-транспортных происшествиях, при падениях или занятиях спортом) либо проникающие травмы (чаще всего огнестрельные или колотые ранения), а также последствия хирургического вмешательства. Травмы мочевыводящих путей часто сопровождаются повреждением других органов, в первую очередь, органов брюшной полости. У мужчин также случаются травмы пениса и яичек.

Органы мочевыделительной системы

Поскольку функция почек заключается в постоянной фильтрации метаболических отходов из крови и удалении их из организма посредством мочевыводящих путей, травмы почек или мочевыводящих путей могут привести к невозможности выполнения этих функций (почечной недостаточности). Травмы могут осложняться кровотечением, попаданием мочи из мочевыводящих путей в окружающие ткани и развитием инфекции. Возможность предотвращения необратимых повреждений мочевыводящих путей и даже смерти во многом зависит от своевременной диагностики и лечения.