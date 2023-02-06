Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Общие сведения о травмах мочевыводящих путей и половых органов

Авторы:Noel A. Armenakas, MD, Weill Cornell Medical School
Проверено/пересмотрено февр. 2023
Просмотреть профессиональную версию

    Причины и характер травм почек и других органов мочевыделительной системы (мочевого пузыря, мочеточников [трубок, которые переносят мочу из почек в мочевой пузырь] и мочеиспускательного канала [трубки, через которую моча покидает организм]) могут быть разными. Например, возможны травмы от удара тупым предметом (чаще всего в дорожно-транспортных происшествиях, при падениях или занятиях спортом) либо проникающие травмы (чаще всего огнестрельные или колотые ранения), а также последствия хирургического вмешательства. Травмы мочевыводящих путей часто сопровождаются повреждением других органов, в первую очередь, органов брюшной полости. У мужчин также случаются травмы пениса и яичек.

    Органы мочевыделительной системы

    Мочевыделительная система состоит из почек, мочеточников (трубок, которые переносят мочу из почек в мочевой пузырь), мочевого пузыря и мочеиспускательного канала (трубки, через которую моча выходит из организма). Травма этих органов может быть тупой (например, при дорожно-транспортном происшествии или падении) или проникающей (например, в результате выстрела или ранения ножом). Травмы могут также быть нанесены непреднамеренно во время операции.

    Поскольку функция почек заключается в постоянной фильтрации метаболических отходов из крови и удалении их из организма посредством мочевыводящих путей, травмы почек или мочевыводящих путей могут привести к невозможности выполнения этих функций (почечной недостаточности). Травмы могут осложняться кровотечением, попаданием мочи из мочевыводящих путей в окружающие ткани и развитием инфекции. Возможность предотвращения необратимых повреждений мочевыводящих путей и даже смерти во многом зависит от своевременной диагностики и лечения.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.