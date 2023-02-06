Генитальные травмы

Большинство повреждений половых органов встречается у мужчин, например, повреждение яичек, мошонки и/или пениса. Травмы половых органов чаще всего возникают в ходе боевых действий из-за используемых взрывчатых веществ.

Существует несколько видов травм пениса. Частичная или полная ампутация пениса. В некоторых случаях ампутированный пенис удается реплантировать, однако степень восстановления чувствительности и функций может быть различной. Сжимающие кольца для пениса, предназначенные для продления эрекции, могут пережать пенис и привести к необратимому повреждению. Лечение обычно заключается в снятии кольца. Проникающие травмы, в том числе укусы животных, людей и огнестрельные ранения, менее распространены и могут также приводить к поражению уретры. Лечение травм пениса и поражений уретры может требовать хирургического вмешательства.

Калечащая операция на половых органах (в виде удаления клитора у женщин), которая имеет место в некоторых странах, является одной из форм повреждения половых органов и жестокого обращения с детьми.

(См. также Общие сведения о травмах мочевыводящих путей и половых органов).

Порезы пениса Защемление пениса молнией брюк происходит довольно часто, особенно у детей, но мелкие порезы, к которым оно приводит, заживают довольно быстро. Цель состоит в том, чтобы сохранять их чистоту; антибиотики следует принимать в случае заражения порезов. Если молния защемила кожу пениса или мошонки, то ее можно снять с помощью прочных кусачек для проводов (диагональные кусачки), которыми срезают планку на верхней части ползунка молнии, соединяющую переднюю и заднюю пластины ползунка. После этого ползунок распадается на 2 фрагмента, при этом зубья молнии легко разделяются. Как освободить застрявшую в молнии кожу пениса

Перелом пениса Чрезмерный перегиб эрегированного пениса может привести к перелому. Подобные перегибы могут произойти при интенсивном половом сношении и ударе пениса о тазовую кость партнерши. Перелом полового члена также может сопровождаться повреждением мочеиспускательного канала. На самом деле «перелом» представляет собой разрыв оболочки (белочной оболочки) одной из двух трубчатых структур пениса (пещеристых тел), которые наполняются кровью во время эрекции. Человек испытывает резкую боль, пенис опухает, утрачивает естественную окраску и выглядит деформированным. Во избежание патологического искривления пениса или стойкой эректильной дисфункции подобные переломы требуют безотлагательного хирургического вмешательства. Знаете ли Вы, что...