Контузия легкого — это ушиб легкого, который вызывает кровотечение и отек.

У человека появляется боль обычно из-за травмы грудной стенки, и часто возникает одышка.

Диагноз устанавливают с помощью рентгенологического исследования органов грудной клетки.

Лечение заключается в назначении кислорода, а иногда и искусственной вентиляции легких для поддержки дыхания до заживления ушиба.

(См. также Общие сведения о травмах грудной клетки).

Сильный удар в грудную клетку (как при автомобильной аварии или падении) может привести к ушибу легкого. Ушибленная ткань легкого не способна поглощать кислород должным образом. Большая площадь ушиба может привести к опасному снижению уровня кислорода в крови. Тяжелая контузия легких является потенциально опасным для жизни состоянием.

У человека также могут присутствовать переломы ребер, коллапс легкого (пневмоторакс) и другие травмы грудной клетки. Позже может развиться пневмония или острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

Симптомы ушиба легкого Основными симптомами являются боль и одышка. Боль обычно вызвана травмой грудной стенки (ребер и грудных мышц). Дыхание становится болезненным и затруднительным. У людей могут отсутствовать симптомы, особенно на первых порах. Одышка может развиться и ухудшиться в течение нескольких часов.

Диагностика ушиба легкого рентгенологическое исследование органов грудной клетки; Врачи подозревают ушиб легких, если у пациента наблюдается одышка после травмы грудной клетки, особенно если она развивается постепенно. Выполняют рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Однако поскольку контузия может развиваться постепенно, врачи, чтобы выявить это состояние, могут назначить серию рентгеновских снимков в течение нескольких часов или выполнить КТ. Врачи также измеряют количество кислорода в крови путем присоединения специального устройства к пальцу руки или ноги (пульсоксиметр). Эта информация может помочь врачам определить степень нарушения функции легких.