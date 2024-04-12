Травматический пневмоторакс возникает при скоплении воздуха между стенкой грудной клетки и легких из-за травмы. Он вызывает частичное или полное спадение легкого.
У пациентов развивается боль в груди и иногда одышка.
Обычно выполняется рентгенография органов грудной клетки.
Как правило, в грудную клетку вставляют дренажную трубку (торакостомическую трубку), чтобы удалить воздух и обеспечить расправление спавшегося легкого.
(См. также Общие сведения о травмах грудной клетки).
Пневмоторакс может возникнуть в результате действия тупой силы (например, при автомобильной аварии или падении) или проникающего ранения (например, при колотой или огнестрельной ране) с повреждением легких и/или дыхательных путей. Такое повреждение пропускает воздух из легких, который собирается между легкими и стенкой грудной клетки. Воздух из пневмоторакса может также просачиваться в кожу грудной клетки и шеи. Во многих случаях в плевральной полости также скапливается кровь (гемопневмоторакс).
Пневмоторакс обоих легких представляет собой очень опасное состояние. Однако чаще всего повреждается лишь одно легкое. Пневмоторакс с повреждением только одного легкого редко бывает опасным, если у пациента отсутствуют хронические заболевания легких (например, бронхиальная астма или ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)), или если пневмоторакс не трансформируется в напряженный пневмоторакс или открытый пневмоторакс (пневмоторакс, который соединяется с открытой раной в грудной стенке).
Симптомы травматического пневмоторакса
У пострадавшего возникают боли в груди. Большей частью боль обусловлена травмой, вызвавшей пневмоторакс. Пациент может ощущать одышку, у него может появиться частое дыхание и чувство сильного сердцебиения, особенно при большом количестве попавшего в полость воздуха.
Если воздух скапливается под кожей, появляется ощущение похрустывания кожи, и при прикосновении слышен хруст.
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Диагностика травматического пневмоторакса
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Диагноз пневмоторакса обычно основан на результатах рентгенологического исследования органов грудной клетки. Иногда пневмоторакс диагностируют во время КТ или УЗИ, назначаемых для диагностики другой травмы грудной клетки или брюшной полости.
Лечение травматического пневмоторакса
Обычно удаление воздуха из плевральной полости
Цель лечения заключается в удалении воздуха из плевральной полости, чтобы лёгкое могло расправиться. Обычно в грудную полость между двумя ребрами вставляется дренажная трубка (торакостомическая трубка, или плевральный дренаж). Трубку прикрепляют к насосу для удаления воздуха и обеспечении возможности расправления спавшегося легкого. Эта процедура может быть выполнена с использованием только местного анестетика.
Однако если количество воздуха невелико и не вызывает никаких симптомов, врачи могут вообще не удалять воздух, потому что небольшой пневмоторакс часто разрешается сам по себе. Либо может быть вставлен небольшой катетер (дренаж) для удаления воздуха. Независимо от лечения, врачи обычно оставляют пострадавшего в стационаре для наблюдения, чтобы убедиться в отсутствии ухудшения симптомов пневмоторакса.