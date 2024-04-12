Травматический пневмоторакс возникает при скоплении воздуха между стенкой грудной клетки и легких из-за травмы. Он вызывает частичное или полное спадение легкого.

У пациентов развивается боль в груди и иногда одышка.

Обычно выполняется рентгенография органов грудной клетки.

Как правило, в грудную клетку вставляют дренажную трубку (торакостомическую трубку), чтобы удалить воздух и обеспечить расправление спавшегося легкого.

(См. также Общие сведения о травмах грудной клетки).

Пневмоторакс может возникнуть в результате действия тупой силы (например, при автомобильной аварии или падении) или проникающего ранения (например, при колотой или огнестрельной ране) с повреждением легких и/или дыхательных путей. Такое повреждение пропускает воздух из легких, который собирается между легкими и стенкой грудной клетки. Воздух из пневмоторакса может также просачиваться в кожу грудной клетки и шеи. Во многих случаях в плевральной полости также скапливается кровь (гемопневмоторакс).

Пневмоторакс обоих легких представляет собой очень опасное состояние. Однако чаще всего повреждается лишь одно легкое. Пневмоторакс с повреждением только одного легкого редко бывает опасным, если у пациента отсутствуют хронические заболевания легких (например, бронхиальная астма или ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)), или если пневмоторакс не трансформируется в напряженный пневмоторакс или открытый пневмоторакс (пневмоторакс, который соединяется с открытой раной в грудной стенке).

Симптомы травматического пневмоторакса У пострадавшего возникают боли в груди. Большей частью боль обусловлена травмой, вызвавшей пневмоторакс. Пациент может ощущать одышку, у него может появиться частое дыхание и чувство сильного сердцебиения, особенно при большом количестве попавшего в полость воздуха. Если воздух скапливается под кожей, появляется ощущение похрустывания кожи, и при прикосновении слышен хруст. Знаете ли Вы, что...

Диагностика травматического пневмоторакса рентгенологическое исследование органов грудной клетки; Диагноз пневмоторакса обычно основан на результатах рентгенологического исследования органов грудной клетки. Иногда пневмоторакс диагностируют во время КТ или УЗИ, назначаемых для диагностики другой травмы грудной клетки или брюшной полости.