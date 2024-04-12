Перелом ребер — это трещина или перелом костей грудной клетки.

Переломы ребер вызывают сильную боль, особенно при глубоком вдохе.

Обычно выполняется рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

Пациенту назначают обезболивающие и просят каждый час кашлять или глубоко дышать для профилактики проблем с легкими.

(См. также Общие сведения о травмах грудной клетки).

Переломы ребер обычно происходят в результате сильного удара тупым предметом, например, при падениях с высоты, в дорожно-транспортных происшествиях или при ударе бейсбольной битой. Однако иногда у пожилых людей с остеопорозом для перелома достаточно влияния даже небольшой силы (как это бывает при незначительном падении).

Сам перелом редко бывает серьезным, хотя сила, ставшая причиной перелома, иногда вызывает другие проблемы, например, ушиб легких (контузию легких) или коллапс легкого (пневмоторакс). Травма, приводящая к перелому нижних ребер, иногда также вызывает повреждение печени или селезенки. Чем больше сломано ребер, тем выше вероятность повреждения легких или других органов.

Перелом нескольких соседних ребер более чем в одном месте может привести к флотации грудной клетки. При флотации грудной клетки сегмент стенки грудной клетки отделяется от остальных и при дыхании движется в противоположном направлении от остальной части стенки грудной клетки. Дыхание становится затрудненным и вызывает усталость. Как правило, удары с силой, достаточной для того, чтобы вызвать флотацию грудной клетки, также приводят к ушибам легких под травмированным участком (так называемый ушиб легкого).

Симптомы переломов ребер Переломы ребер вызывают сильную боль, особенно при глубоком дыхании. Боль длится в течение нескольких недель. Из-за боли пациенты могут дышать менее глубоко, что повышает риск осложнений, таких как спадение участков легких (ателектаз) и пневмония. Осложнения с большей вероятностью могут возникать у: пожилых людей;

лиц с тяжелыми переломами ребер. Сломанные ребра Изображение Поскольку пожилые люди более склонны к развитию этих осложнений, у них также повышается риск смерти из-за переломов ребер по сравнению с молодыми людьми.

Диагностика переломов ребер Обследование врачом; Врачи могут заподозрить перелом ребер при выявлении выраженной болезненности одного или нескольких ребер в одном конкретном участке. Иногда врачи могут прощупать сломанные ребра при легком надавливании на травмированную область. Подтверждение переломов ребер с помощью рентгеновских снимков не всегда обязательно, так как наличие переломов ребер не влияет на методы лечения травм грудной клетки. Тем не менее, обычно назначается рентгенологическое исследование органов грудной клетки, чтобы обнаружить серьезные проблемы, которые могут сопровождать переломы ребер, например, ушибы или спадение легких. Иногда выполняется компьютерная томография (КТ). Не все переломы ребер можно увидеть на рентгеновских снимках грудной клетки. Знаете ли Вы, что...