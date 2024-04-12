Открытый пневмоторакс возникает, когда воздух скапливается между грудной стенкой и легким в результате открытой раны грудной клетки или другого физического дефекта. Чем больше отверстие, тем выше степень коллапса легкого и тем более затруднено дыхание.

Симптомы включают боль в груди, одышку, учащенное дыхание и сильное сердцебиение, а затем иногда шок.

Врачи диагностируют открытый пневмоторакс, основываясь на анамнезе, симптомах и результатах обследования.

Врачи немедленно закрывают рану трехсторонней (окклюзионной) повязкой, а затем вставляют трубку в грудную полость для выведения воздуха.

(См. также Общие сведения о травмах грудной клетки).

Когда человек с открытым отверстием в стенке грудной клетки вдыхает, отрицательное давление, создаваемое вдохом, вызывает попадание воздуха в пространство между легкими и грудной стенкой (плевральное пространство) из двух различных источников одновременно: из трахеи (дыхательного горла) и отверстия в грудной стенке. Через небольшие дефекты (или раны) стенки грудной клетки проникает незначительный воздушный поток, поэтому это вызывает мало побочных эффектов. Однако, когда размер отверстия в грудной стенке составляет около двух третей диаметра трахеи или больше, через отверстие в грудной стенке в плевральную полость попадает большее количество воздуха, чем через трахею, приводя к спадению легкого и не давая вдыхаемому воздуху поступать в легкие. Большие отверстия могут привести к полному коллапсу легкого.

Симптомы открытого пневмоторакса Рана (или отверстие) в грудной клетке вызывает боль и затруднение дыхания. Воздух, поступающий в рану, обычно издает характерный звук всасывания. Поскольку давление внутри грудной клетки растет, артериальное давление падает, иногда до опасно низкого уровня (шок), пациент чувствует слабость и головокружение, а вены шеи могут набухать.

Диагностика открытого пневмоторакса Обследование врачом; Диагноз открытого пневмоторакса основывается на анамнезе, симптомах и результатах обследования всей поверхности грудной стенки.