Общие сведения о травмах грудной клетки

При травмах грудной клетки чаще всего отмечается повреждение ребер, верхней части живота, легких, кровеносных сосудов, сердца, мышц, мягких тканей и грудины. Иногда также травмируется пищевод, ключица или лопатка.
В США травмы грудной клетки являются причиной около 25 % случаев смерти из-за тяжелой травмы. Многих пациентов, получивших травмы, которые могут привести к смерти в течение первых нескольких минут или часов после случившегося, можно вылечить или стабилизировать пациента в отделении неотложной помощи без серьезных хирургических вмешательств.
Причины травм грудной клетки
Травма грудной клетки может быть тупая (например, при дорожно-транспортном происшествии, падении или занятиях спортом) или проникающая (например, от пули или ножа).
Травмы грудной клетки часто бывают серьезными и представляют непосредственную опасность для жизни, поскольку приводят к нарушению дыхания или кровообращения. При некоторых травмах возникают достаточно сильные повреждения ребер и грудных мышц (так называемой стенки грудной клетки), затрудняющие нормальное расправление легких.
Поражение легких само по себе приводит к нарушению газообмена, основной функции легких, которая заключается в доставке кислорода и удалении углекислого газа.
Травмы грудной клетки могут вызвать проблемы с кровообращением, если сопровождаются обширным кровотечением. Часто кровотечение развивается внутри грудной полости, что также приводит к нарушению дыхания. Кроме того, травма сердца может нарушать способность сердца перекачивать кровь по организму, что также нарушает кровообращение.
Тяжелые травмы грудной клетки обычно включают следующие:
Тампонада сердца (сдавление сердца, вызванное скоплением крови вокруг него)
Гемоторакс (скопление крови между легкими и грудной стенкой)
Контузия легких (ушиб легких)
Травма аорты (разрыв большой артерии, по которой кровь течет от сердца ко всему телу)
Пневмоторакс (воздух между легкими и грудной стенкой, называемый также коллапсом легкого)
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Симптомы травм грудной клетки
В травмированном участке обычно отмечается боль или болезненность. Боль усиливается при вдохе. На груди могут появиться кровоподтеки. Иногда пострадавшему не хватает воздуха. При тяжелых травмах может возникать ощущение острой нехватки воздуха, заторможенность или помутнение сознания, а кожа может стать холодной, липкой от пота и синюшной. Такие симптомы могут развиваться при тяжелом нарушении функции легких (дыхательной недостаточности) или при шоке. При возникновении шока у человека обычно снижается артериальное давление до опасных уровней и появляется ощущение очень сильного сердцебиения.
Другие симптомы зависят от конкретной травмы грудной клетки. Например, иногда у пациентов с пневмотораксом воздух скапливается под кожей. В пораженных участках кожи появляется похрустывание, а при прикосновении слышен хруст. Иногда на шее вздуваются вены при скоплении крови или жидкости в оболочке вокруг сердца и нарушении способности сердца перекачивать кровь (так называемая тампонада сердца), либо при развитии напряженного пневмоторакса.
Диагностика травм грудной клетки
Обследование врачом;
Диагностическая визуализация
Как правило, диагноз травмы грудной клетки очевиден. Тем не менее, тяжесть травмы грудной клетки может быть определена только при обследовании врачом.
Во-первых, врачи используют стетоскоп, чтобы определить, во все ли участки легких поступает воздух, а также тщательно осматривают шею и грудь на наличие травм. Если человек испытывает затруднение при дыхании, врач помещает датчик (пульсоксиметр) на его палец для измерения количества кислорода в крови. Иногда врачи измеряют количество кислорода и углекислого газа в крови с помощью анализа крови (измерение газового состава артериальной крови).
Практически всегда выполняется рентгенограмма органов грудной клетки. С помощью рентгенологического исследования органов грудной клетки можно выявить большинство случаев пневмоторакса, гемоторакса и переломов ключицы, а также некоторые переломы ребер. Однако для осмотра сердца и легких обычно требуется быстрое ультразвуковое исследование. Эта процедура, называемая E-FAST (расширенная сфокусированная ультразвуковая оценка при травмах [Extended Focused Assessment With Sonography in Trauma]), используется в травматологических центрах и отделениях неотложной помощи. При подозрении на травму аорты может быть назначена компьютерная томография (КТ), ультразвуковое исследование и/или аортография (ангиография аорты).
Иногда также выполняются анализы крови и электрокардиография (ЭКГ).
Лечение травм грудной клетки
Поддержка дыхания и кровообращения
Лечение конкретной травмы
Лечение травм, непосредственно угрожающих жизни, начинают в кратчайшие сроки. Конкретные методы лечения зависят от вида травмы.
При всех травмах при необходимости принимаются меры для поддержания дыхания и кровообращения. Пациенту может быть дан кислород (например, через носовые канюли, через лицевую маску или через дыхательную трубку) и жидкости для внутривенного введения, а иногда назначается переливание крови. Пациентов с тяжелыми травмами грудной клетки госпитализируют в стационар.
Для снижения болевых ощущений могут быть назначены обезболивающие препараты (анальгетики).
При некоторых травмах в грудную клетку вставляют дренажную трубку (торакостомия или дренирование плевральной полости), чтобы выпустить кровь (при гемотораксе) или воздух (при пневмотораксе) из груди. Эта процедура помогает расправить спавшиеся легкие. Трубку обычно можно вставить с использованием местной анестезии.