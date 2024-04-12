Общие сведения о травмах грудной клетки

Травма грудной клетки может быть тупая (например, при дорожно-транспортном происшествии, падении или занятиях спортом) или проникающая (например, от пули или ножа).

Травмы грудной клетки часто бывают серьезными и представляют непосредственную опасность для жизни, поскольку приводят к нарушению дыхания или кровообращения. При некоторых травмах возникают достаточно сильные повреждения ребер и грудных мышц (так называемой стенки грудной клетки), затрудняющие нормальное расправление легких.

Поражение легких само по себе приводит к нарушению газообмена, основной функции легких, которая заключается в доставке кислорода и удалении углекислого газа.

Травмы грудной клетки могут вызвать проблемы с кровообращением, если сопровождаются обширным кровотечением. Часто кровотечение развивается внутри грудной полости, что также приводит к нарушению дыхания. Кроме того, травма сердца может нарушать способность сердца перекачивать кровь по организму, что также нарушает кровообращение.

Тяжелые травмы грудной клетки обычно включают следующие: