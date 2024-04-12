Напряженный пневмоторакс возникает при скоплении воздуха между стенкой грудной клетки и легких, приводя к повышению давления в грудной клетке и уменьшению количества крови, которое возвращается к сердцу.

Симптомы включают боль в груди, одышку, учащенное дыхание и сильное сердцебиение, а затем шок.

Диагноз напряженного пневмоторакса обычно основывается на анамнезе, симптомах и результатах обследования.

Врач безотлагательно вводит большую иглу в грудную полость, чтобы выпустить воздух.

(См. также Общие сведения о травмах грудной клетки).

При обычном пневмотораксе рана легкого пропускает некоторое количество воздуха в пространство между легким и грудной стенкой (плевральную полость). Как правило, со временем воздух перестает накапливаться. Однако при напряженном пневмотораксе воздух продолжает поступать в плевральную полость при дыхании пациента, что приводит к росту давления внутри грудной клетки. При повышении давления снижается количество крови, возвращающейся от тела к сердцу, поскольку что кровь не может преодолеть это давление на пути в грудную полость и обратно к сердцу. В результате сердце перекачивает меньшее количество крови к органам, что приводит к развитию шока. Эти проявления могут возникать очень быстро, особенно у лиц, находящихся на искусственной вентиляции легких. Напряженный пневмоторакс может быстро привести к смерти.

Симптомы напряженного пневмоторакса Во-первых, появляется боль в груди, ощущение одышки, учащение дыхания и сильное сердцебиение. Поскольку давление внутри грудной клетки растет, артериальное давление падает до опасно низкого уровня (шок), пациент чувствует слабость и головокружение, а вены шеи могут набухать.

Диагностика напряженного пневмоторакса Обследование врачом; При любой возможности врачи ставят диагноз напряженного пневмоторакса на основе анамнеза, симптомов и результатов обследования. Например, одна сторона грудной клетки может выпячиваться (растягиваться), и врачи могут слышать глухой звук при постукивании. При выслушивании легких с помощью стетоскопа они не слышат дыхательные шумы поступления воздуха в легкие. Поскольку напряженный пневмоторакс является чрезвычайным состоянием, лечение начинается безотлагательно, без проведения обследования.