Ушибы головного мозга, как правило, происходят в результате прямых и сильных ударов по голове. Разрывы головного мозга представляют собой разрывы мозговой ткани в результате проникновения инородного тела или внедрения вдавившихся при переломе фрагментов костей черепа.

Ушибы и разрывы тканей головного мозга часто происходят при ДТП или в результате удара по голове.

Они сопровождаются развитием симптомов средней или тяжелой травмы головы.

Проводят компьютерную томографию.

Пострадавшему требуется наблюдение в стационаре, а в некоторых случаях — хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о травмах головы).

Ушибы и разрывы головного мозга представляют собой поражения структурных элементов мозга, поэтому они более опасны, чем сотрясения мозга, которые представляют собой изменение психической функции или уровня восприятия, вызванное травмой без видимых повреждений структурных элементов головного мозга.

Ушиб головного мозга может произойти в результате внезапного быстрого движения (ускорения) мозга и столкновения с черепом после встряски, например, при сильном ударе по голове, либо в результате внезапного торможения (остановки), которое происходит при соударении движущейся головы с неподвижным предметом (например, при ударе о панель приборов или рулевое колесо автомобиля в ходе лобового столкновения). Поражение головного мозга может возникать как в зоне удара, так и с противоположной стороны, когда она сталкивается с внутренней поверхностью черепа. Площадь ушиба может увеличиваться в течение нескольких часов и дней после травмы, вызывая ухудшение функции мозга.

Разрывы головного мозга возникают, когда какой-то предмет или кусок кости проникает через череп (вызывая перелом черепа) и разрывает ткань головного мозга.

Для диагностики ушибов или разрывов головного мозга проводят компьютерную томографию (КТ).

Ушибы и разрывы головного мозга могут быть весьма незначительными, с минимальным поражением мозга и небольшим количеством симптомов или с симптомами легкой травмы головы. Если кровотечение и отек головного мозга незначительны, пострадавшего госпитализируют и наблюдают от нескольких дней до недели.

Однако если поражение крупное, а также при небольших поражениях, сопровождающихся тяжелым отеком или обильным кровотечением, могут развиваться симптомы тяжелой травмы головы. Например, при тяжелой травме люди часто теряют сознание на короткое (на несколько минут или меньше) или длительное время. Придя в себя, пострадавшие испытывают сонливость, дезориентацию, беспокойство или психомоторное возбуждение. Может возникнуть рвота, судорожные припадки, нарушения равновесия или координации. Возможны ухудшения мыслительных процессов, эмоционального контроля, подвижности, чувствительности, речи, зрения, слуха, обоняния и памяти. Более тяжелые травмы приводят к отеку мозга, который усугубляет поражение мозговых тканей. Может произойти дислокация головного мозга, иногда переходящая в кому.

При тяжелом кровоизлиянии врачи назначают такое же лечение, что и при тяжелых травмах головы. Пострадавших часто направляют в отделение реанимации и интенсивной терапии. Артериальное давление и уровень кислорода и углекислого газа в крови поддерживают на желаемом уровне. Чтобы пострадавшему было легче дышать, врачи могут вводить ему добавочный кислород через маску на лице или вставлять дыхательную трубку через рот в дыхательное горло и подключать механическую вентиляцию легких.

Боль купируют по мере необходимости. Пострадавшему могут понадобиться успокоительные, потому что слишком большая мышечная активность может увеличить давление на мозг и еще больше повлиять на функцию мозга. При возникновении судорог назначают противосудорожные препараты.

Для измерения давления в мозгу пострадавшему могут имплантировать внутричерепной манометр или ввести катетер в одну из внутренних полостей (желудочков) мозга.

Если кровоизлияние приводит к дислокации головного мозга (ситуация, когда головной мозг под давлением смещается вниз в черепе), может потребоваться хирургическое вмешательство для дренирования крови во избежание компрессии головного мозга. Однако если удаление крови сопряжено с удалением мозговой ткани, возможно стойкое поражение функций головного мозга.