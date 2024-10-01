Сотрясение мозга представляет собой временное изменение функции головного мозга после травмы головы при отсутствии признаков поражения мозга по результатам визуализирующих исследований, таких как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Люди с сотрясениями мозга в результате занятий спортом подвержены риску повторных сотрясений, которые могут сопровождаться серьезными последствиями, включая необратимое поражение головного мозга.
Первенство по сотрясениям мозга традиционно занимают спортивные игры, предусматривающие столкновения на больших скоростях (например, футбол, регби, хоккей и лакросс), однако мало какой вид спорта, включая чирлидинг, можно назвать полностью безопасным. Примерно у пятой части приверженцев контактных видов спорта сотрясения мозга случаются как минимум один раз в течение сезона. По разным оценкам, в Соединенных Штатах Америки каждый год при занятиях спортом происходит от 200 000 до 3,8 млн случаев сотрясений мозга. Такой разброс обусловлен невозможностью оценить фактическое число пострадавших без надлежащего обследования в стационаре.
По всей вероятности, у спортсменов сотрясения мозга происходят не чаще, чем раньше — просто теперь их чаще распознают. Причина такого роста показателей в том, что люди в большей степени осознают опасность повторных сотрясений мозга.
Рецидивы
В отличие от других причин сотрясения мозга — дорожно-транспортных происшествий и падений — риск получить сотрясение мозга при занятиях спортом является постоянным. Соответственно, вероятность рецидива здесь намного выше. Спортсмены особенно предрасположены к рецидиву, если очередная травма головы произойдет до полного исчезновения симптомов предыдущего сотрясения мозга. И если спортсмен не уйдет из спорта, то даже после полного восстановления вероятность получить новое сотрясение мозга у него будет от 2 до 4 раз выше, чем если бы сотрясения не было. Кроме того, для повторного сотрясения мозга достаточно удара меньшей силы, чем тот, что вызвал первое.
После первого и единственного сотрясения мозга человек может рассчитывать на полное восстановление. Однако у некоторых лиц, перенесших несколько сотрясений (сколь бы незначительными они ни были) развивается стойкое поражение головного мозга. Это поражение называется хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ) и было впервые описано у боксеров (под названием деменции боксеров). Тем не менее, ХТЭ может произойти у любого, у кого было несколько сотрясений мозга. При ХТЭ признаки поражения головного мозга видны на КТ и МРТ, а симптомы аналогичны наблюдаемым при деменции. Такие симптомы включают:
симптомы, похожие на деменцию (например, нарушения памяти, когнитивных функций или поведения);
помутнение сознания и неспособность принимать решения;
изменения характера (такие как раздражительность или агрессивность);
Нескольких известных бывших спортсменов со множественными сотрясениями мозга в анамнезе покончили с собой — и вполне возможно, что решение совершить самоубийство хотя бы отчасти было обусловлено ХТЭ.
Синдром повторного сотрясения
Синдром повторного сотрясения — это редкое, но серьезное осложнение сотрясения мозга. При этом синдроме мозг быстро отекает после того, как у спортсмена произойдет второе сотрясение мозга, прежде чем тот полностью оправится от предыдущего сотрясения мозга. Почти половина спортсменов с этим синдромом умирают.
Симптомы сотрясения мозга при занятиях спортом
Признаками сотрясения мозга являются не потеря сознания (которой может и не быть), а симптомы нарушения функции головного мозга. К симптомам относятся:
дезориентация: пострадавший выглядит заторможенным или ошеломленным, не уверен, кто является противником и какой счет в игре, и/или медленно отвечает на вопросы;
потеря памяти: не помнит игр или заданий и/или не может вспомнить события, происшедшие непосредственно перед травмой или сразу после нее;
нарушение зрения: двоение в глазах;
повышенная чувствительность к свету;
головокружение, неуверенные движения и неспособность удержать равновесие;
Головная боль
тошнота и рвота;
звон в ушах (шум в ушах);
потеря обоняния или вкуса.
Посткоммоционный синдром
Некоторые симптомы могут продолжаться от нескольких дней до недели после сотрясения мозга. Пострадавший может испытывать:
Головные боли
Проблемы с кратковременной памятью
Трудности с концентрацией внимания
Утомляемость
Трудности со сном
Изменения характера (например, раздражительность и резкие перепады настроения)
Повышенную чувствительность к свету и шуму
У подростков многие из симптомов посткоммоционного синдрома, в частности, раздражительность, утомляемость и неспособность сосредоточиться, ошибочно принимают за естественные проблемы переходного возраста.
Диагностика сотрясения мозга при занятиях спортом
Обследование врачом;
Спортсменов с симптомами сотрясения мозга должен осмотреть врач, имеющий опыт диагностики и лечения подобных расстройств. Иногда такие врачи присутствуют на спортивных состязаниях высокого профиля. Если штатных врачей нет, обслуживающий персонал спортивного объекта должен быть обучен распознать сотрясение мозга и знать, как провести диагностику пострадавших спортсменов и в каких случаях необходимо направить их на дальнейшее обследование.
Для подготовки персонала, тренеров и других лиц к диагностике спортсменов на месте можно воспользоваться такими инструментами, как «Инструмент для диагностики сотрясений мозга у спортсменов, редакция 5» (SCAT5), которые находятся в открытом доступ и могут быть загружены на смартфоны и планшеты. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также располагают инструментами и полезной информацией для обслуживающего персонала спортивных объектов (см. программы «Heads Up» Центров по контролю и профилактике заболеваний).
Врачи и сотрудники спортивного объекта должны знать, что спортсмены могут отрицать или преуменьшать остроту симптомов сотрясения мозга, чтобы поскорее возобновить занятия спортом.
Визуализирующие обследования, например, компьютерная томография (КТ), выполняются, если врачи подозревают более серьезную травму, например, накопление крови в мозге или между мозгом и черепом (внутричерепные гематомы) или ушибы (контузии) головного мозга.
В некоторых программах все спортсмены проходят нейрокогнитивное тестирование (тестирование ряда функций головного мозга) прежде, чем будут допущены к соревнованиям. Если во время тестирования врач заподозрит сотрясение мозга, он может обследовать спортсмена повторно и выявить возможные нарушения функций головного мозга.
Лечение сотрясения мозга при занятиях спортом
Покой
Ацетаминофен при головной боли
Возобновление спортивных нагрузок только после того, как симптомы исчезнут
Лечение спортсменов со спортивным сотрясением мозга аналогично лечению других людей, страдающих сотрясением мозга. Пострадавшему назначают покой для тела и головного мозга, а головную боль снимают с помощью ацетаминофена (парацетамола), принимаемого по мере необходимости. Пострадавшему следует воздержаться от учебных и рабочих нагрузок, вождения, потребления алкоголя и чрезмерной стимуляции мозга (компьютера, телевидения, видеоигр и т. д.).
В случае усугубления симптомов родственникам следует отправить спортсмена в больницу.
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Возобновление спортивных нагрузок
Возобновление спортивных нагрузок осуществляется по следующей схеме. После исчезновения симптомов сотрясения мозга пострадавшему можно рекомендовать легкие аэробные упражнения, затем последовательный переход к тренировкам в прежнем виде спорта, затем к бесконтактным тренировкам, контактным тренировкам и наконец, непосредственно к состязаниям. Спортсмены не должны переходить к очередному этапу до полного исчезновения всех симптомов на предыдущем этапе.
Даже в случае быстрого выздоровления спортсменам не следует возвращаться к соревнованиям, если с момента исчезновения последнего симптома прошло менее недели.
В случае тяжелого сотрясения мозга (сопровождавшегося потерей сознания длительностью более 5 минут или потерей памяти о событиях, произошедших более чем за 24 часа до или через 24 часа после травмы) к состязаниям не следует возвращаться как минимум месяц.
Спортсменам, перенесшим множественные сотрясения мозга в течение 1 сезона, необходимо задуматься о рисках, связанных с продолжением карьеры. Пострадавшему (или его родителям, если пострадавший — ребенок) следует обсудить эти риски с врачом, имеющим опыт лечения поражений головного мозга.