В отличие от других причин сотрясения мозга — дорожно-транспортных происшествий и падений — риск получить сотрясение мозга при занятиях спортом является постоянным. Соответственно, вероятность рецидива здесь намного выше. Спортсмены особенно предрасположены к рецидиву, если очередная травма головы произойдет до полного исчезновения симптомов предыдущего сотрясения мозга. И если спортсмен не уйдет из спорта, то даже после полного восстановления вероятность получить новое сотрясение мозга у него будет от 2 до 4 раз выше, чем если бы сотрясения не было. Кроме того, для повторного сотрясения мозга достаточно удара меньшей силы, чем тот, что вызвал первое.

После первого и единственного сотрясения мозга человек может рассчитывать на полное восстановление. Однако у некоторых лиц, перенесших несколько сотрясений (сколь бы незначительными они ни были) развивается стойкое поражение головного мозга. Это поражение называется хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ) и было впервые описано у боксеров (под названием деменции боксеров). Тем не менее, ХТЭ может произойти у любого, у кого было несколько сотрясений мозга. При ХТЭ признаки поражения головного мозга видны на КТ и МРТ, а симптомы аналогичны наблюдаемым при деменции. Такие симптомы включают:

симптомы, похожие на деменцию (например, нарушения памяти, когнитивных функций или поведения);

помутнение сознания и неспособность принимать решения;

изменения характера (такие как раздражительность или агрессивность);

Депрессия

Паркинсонизм

Нескольких известных бывших спортсменов со множественными сотрясениями мозга в анамнезе покончили с собой — и вполне возможно, что решение совершить самоубийство хотя бы отчасти было обусловлено ХТЭ.