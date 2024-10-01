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Сотрясение мозга

Авторы:Gordon Mao, MD, Indiana University School of Medicine
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Основная информация

Сотрясение мозга — это изменение психической функции или уровня восприятия, вызванное травмой головы. Сотрясение мозга может сопровождаться потерей сознания и может протекать без явного поражения структурных элементов головного мозга.

(См. также Сотрясение мозга при занятиях спортом и Общие сведения о травмах головы).

При сотрясении мозга визуализация методами компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) поражений головного мозга не выявляет. Однако происходит временное повреждение или нарушение функции клеток головного мозга, причем у человека возникают заметные симптомы.

Временные симптомы сотрясения включают один или более из следующих:

  • дезориентация: пострадавший выглядит заторможенным или ошеломленным и/или медленно отвечает на вопросы;

  • потеря памяти: неспособность вспомнить события, непосредственно предшествовавшие травме или произошедшие сразу после нее;

  • двоение в глазах;

  • повышенная чувствительность к свету;

  • головокружение, неуклюжие движения и потеря равновесия;

  • Головная боль

  • тошнота и рвота;

  • звон в ушах (шум в ушах);

  • потеря обоняния или вкуса.

(См. также Общие сведения о травмах головы).

Возможна кратковременная потеря сознания, продолжительность которой, как правило, не превышает 15 минут. В некоторых случаях пострадавший может не понимать, что произошло сотрясение мозга.

Посткоммоционный синдром — это ряд симптомов, которые в некоторых случаях могут продолжаться в течение нескольких недель после сотрясения мозга. Эти симптомы включают 1 или несколько из следующих:

  • Головные боли

  • Трудности со сном

  • Утомляемость

  • Проблемы с кратковременной памятью

  • Трудности с концентрацией внимания

  • Повышенная чувствительность к свету или шуму

  • Изменения характера, такие как раздражительность или резкие перепады настроения

Как правило, симптомы посткоммоционного синдрома развиваются в течение первой недели после сотрясения мозга и прекращаются в течение второй. Однако в некоторых случаях они могут продолжаться несколько месяцев, реже — лет. Лица, перенесшие сотрясение мозга, имеют предрасположенность к повторному сотрясению мозга, в частности, если новая травма произойдет прежде, чем пройдут все симптомы первого сотрясения.

Чтобы диагностировать сотрясение мозга, врач должен убедиться в отсутствии поражения мозговых структур. Для этого может потребоваться проведение КТ и/или МРТ. При отсутствии структурных поражений головного мозга ограничиваются симптоматическим лечением.

В качестве обезболивающего при сотрясении мозга применяют ацетаминофен (парацетамол). Следует воздержаться от приема аспирина или других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), поскольку они препятствуют свертыванию крови и могут усугубить кровотечение из поврежденных кровеносных сосудов. Наилучшим методом лечения сотрясения мозга является покой для всего тела и головного мозга.

Лечение посткоммоционного синдрома зависит от тяжести его симптомов. Больному необходим покой и постоянное наблюдение. В случае ухудшения симптомов пострадавших с сотрясением мозга следует отвезти к врачу или в больницу для осмотра. Спортсмены, перенесшие сотрясение мозга, должны возвращаться в спорт постепенно, после определенных этапов реабилитации.

Лицам, испытывающим эмоциональные затруднения, может потребоваться психотерапия.

Лицам, перенесшим сотрясение мозга, не следует возвращаться к занятиям контактными видами спорта вплоть до полного исчезновения всех пагубных последствий травмы и прохождения медицинского освидетельствования.

Повторные сотрясения мозга могут увеличить вероятность развития деменции, болезни Паркинсона и депрессии в пожилом возрасте.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Американская ассоциация по борьбе с травмами головного мозга (Brain Injury Association of America): информация о профилактике, диагностике и лечении травм головного мозга у детей и взрослых

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.