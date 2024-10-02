Травматический ирит и химический ирит

Ирит представляет собой воспаление пигментированной внутренней оболочки глаза (сосудистой оболочки) и/или радужной оболочки.
(См. также Общие сведения о травмах глаза).
Ирит может развиться в результате травмы глаза, нанесенной тупым предметом, или химического ожога глаза, как правило, в течение трех дней. Однако ирит может развиваться и без травмы (см. Увеит).
Симптомы могут включать слезотечение, покраснение глаза и ощущение болезненной ломоты в глазу. Обычно у пострадавшего наблюдается частичное помутнение зрения или боль при воздействии яркого света (фотофобия). Зрачок может быть расширен или иметь неправильную форму.
Диагноз основывается на анамнезе, симптомах и результатах обследования с использованием щелевой лампы.
Лечение травматического и химического ирита
Лекарственные препараты для облегчения боли и уменьшения воспаления
В глаз закапывают лекарственный препарат, расширяющий зрачок. Этот лекарственный препарат расслабляет мышцы окрашенной части глаза (радужной оболочки) и снимает болезненный спазм. Такие лекарственные препараты называются циклоплегическими. К ним относятся гоматропин и скополамин.
Часто пострадавшему назначают также кортикостероидные глазные капли (например, преднизолон), чтобы снизить длительность симптомов. Циклоплегических и кортикостероидных препаратов обычно достаточно для снятия боли, но при необходимости пострадавший может также принять ацетаминофен.