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Травматический ирит и химический ирит

(Иридоциклит; травматический увеит)

Авторы:Ann P. Murchison, MD, MPH, Wills Eye Hospital
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Ирит представляет собой воспаление пигментированной внутренней оболочки глаза (сосудистой оболочки) и/или радужной оболочки.

(См. также Общие сведения о травмах глаза).

Ирит может развиться в результате травмы глаза, нанесенной тупым предметом, или химического ожога глаза, как правило, в течение трех дней. Однако ирит может развиваться и без травмы (см. Увеит).

Симптомы могут включать слезотечение, покраснение глаза и ощущение болезненной ломоты в глазу. Обычно у пострадавшего наблюдается частичное помутнение зрения или боль при воздействии яркого света (фотофобия). Зрачок может быть расширен или иметь неправильную форму.

Диагноз основывается на анамнезе, симптомах и результатах обследования с использованием щелевой лампы.

Лечение травматического и химического ирита

  • Лекарственные препараты для облегчения боли и уменьшения воспаления

В глаз закапывают лекарственный препарат, расширяющий зрачок. Этот лекарственный препарат расслабляет мышцы окрашенной части глаза (радужной оболочки) и снимает болезненный спазм. Такие лекарственные препараты называются циклоплегическими. К ним относятся гоматропин и скополамин.

Часто пострадавшему назначают также кортикостероидные глазные капли (например, преднизолон), чтобы снизить длительность симптомов. Циклоплегических и кортикостероидных препаратов обычно достаточно для снятия боли, но при необходимости пострадавший может также принять ацетаминофен.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.