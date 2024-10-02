Травматический ирит и химический ирит

Ирит представляет собой воспаление пигментированной внутренней оболочки глаза (сосудистой оболочки) и/или радужной оболочки.

(См. также Общие сведения о травмах глаза).

Ирит может развиться в результате травмы глаза, нанесенной тупым предметом, или химического ожога глаза, как правило, в течение трех дней. Однако ирит может развиваться и без травмы (см. Увеит).

Симптомы могут включать слезотечение, покраснение глаза и ощущение болезненной ломоты в глазу. Обычно у пострадавшего наблюдается частичное помутнение зрения или боль при воздействии яркого света (фотофобия). Зрачок может быть расширен или иметь неправильную форму.

Диагноз основывается на анамнезе, симптомах и результатах обследования с использованием щелевой лампы.