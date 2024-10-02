Порезы век и глазного яблока

Большинство порезов (разрывов) вокруг глаз затрагивают не глазное яблоко, а веки.
(См. также Общие сведения о травмах глаза).
Порезы век
При порезах век или окружающей глаз кожи может потребоваться наложение швов. По возможности, наложением швов у края века должен заниматься офтальмолог (врач, который специализируется на диагностике и лечении глазных болезней хирургическими или нехирургическими методами). Швы накладываются аккуратно, чтобы не допустить развития деформаций, способных помешать нормальному закрыванию век и их движению по роговице (в передней части глаза). Лечением травм, вызывающих паралич век, сквозных порезов век и травм слезных протоков (протоков, по которым от глаз отводятся слезы), также должен заниматься офтальмолог. Слезные протоки частично проходят по верхнему и нижнему векам около носа.
Тяжелые травмы глазницы (области за глазом, окруженной костью) могут приводить к внезапному повышению давления вокруг глаза и внутри него (так называемый орбитальный компартмент-синдром) в результате внутреннего кровотечения или отека вокруг глаза. При всех травмах века врач будет проверять зрительную функцию и осматривать глазное яблоко, чтобы предотвратить возможную потерю зрения. Если отек века настолько велик, что он мешает обследованию глазного яблока, следует проконсультироваться с офтальмологом.
Иногда травма века или кожи вокруг глаза незначительна и присутствует только синяк (см. Кровоподтек вокруг глаза). В течение одного-двух дней кровь обычно стекает в нижнюю часть века, вызывая отек и изменение окраски кожи на участке под нижним веком. Сам по себе кровоподтек вокруг глаза обычно не влияет на зрение, однако ему могут сопутствовать другие, более тяжелые травмы.
Порезы глазного яблока
Порезы, затрагивающие глазное яблоко, зачастую мелкие и незначительные. Тем не менее, некоторые порезы проходят сквозь белок глаза (склеру) или выпуклую прозрачную оболочку передней поверхности глаза (роговицу) и проникают внутрь глаза. Такие порезы классифицируют как разрывы глазного яблока. Разрыв глазного яблока может произойти и в результате удара тупым предметом. У большинства людей с разрывом глазного яблока зрение ухудшается. Зачастую глаз заметно деформирован, зрачок может принять форму слезы. Иногда из глаза выделяется жидкость. Чрезмерное кровотечение под конъюнктивой (тонкой слизистой оболочкой, покрывающей роговицу) иногда является симптомом разрыва глазного яблока.
Разрывы глазного яблока могут серьезно повредить структуры, необходимые для зрения, и повысить риск заражения глазного яблока (эндофтальмита).
Диагностика
Осмотр офтальмологом;
Компьютерная томография (КТ)
Разрыв глазного яблока требует немедленного обследования у офтальмолога. Для подтверждения диагноза и выявления инородного материала внутри глаза или повреждений вокруг глаза выполняется КТ.
Лечение
Хирургическое вмешательство
В большинстве случаев при разрыве глазного яблока требуется хирургическая реконструкция (с наложением швов), за исключением некоторых поверхностных травм, которые затрагивают лишь небольшую часть тонкой слизистой оболочки роговицы (конъюнктиву). Еще до операции пострадавшему вводят антибиотики внутривенно (в/в), чтобы уменьшить вероятность развития внутриглазной инфекции. Не следует использовать мази.
Некоторые поверхностные разрывы кожи вокруг глаза не требуют хирургического вмешательства – их можно восстановить с помощью стягивающих полосок или тканевых клеев.
При подозрении на тяжелую травму глаза, включая разрыв глазного яблока, ни в коем случае нельзя накладывать на глаз повязку. Во избежание случайного надавливания, способного выдавить содержимое глаза через разрыв, глаз заклеивают защитной накладкой фабричного изготовления либо донышком бумажного стакана. Если какое-либо инородное тело выступает из глазного яблока или из области вокруг глазного яблока, его следует оставить на месте до посещения офтальмолога.
Болеутоляющие препараты вводят внутривенно либо, если не требуется хирургическое вмешательство, назначают внутрь. При необходимости купируют рвоту с помощью противорвотных препаратов. Как можно скорее дают вакцину против столбняка.
Прогноз
Даже после проведения всех возможных лечебных и хирургических процедур тяжелый разрыв глазного яблока может привести к полной или частичной потере зрения. В очень редких случаях, после тяжелого разрыва глазного яблока (или проведенной хирургической операции на глазу) может возникнуть воспаление неповрежденного глаза (симпатическая офтальмия), способное при отсутствии лечения привести к частичной потере зрения и даже слепоте. Эту реакцию могут эффективно лечить препараты местного и системного действия. Также врачи могут удалить необратимо поврежденный невидящий глаз, чтобы не допустить развития симпатической офтальмии и улучшить внешний вид.