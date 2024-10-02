Порезы век и глазного яблока

При порезах век или окружающей глаз кожи может потребоваться наложение швов. По возможности, наложением швов у края века должен заниматься офтальмолог (врач, который специализируется на диагностике и лечении глазных болезней хирургическими или нехирургическими методами). Швы накладываются аккуратно, чтобы не допустить развития деформаций, способных помешать нормальному закрыванию век и их движению по роговице (в передней части глаза). Лечением травм, вызывающих паралич век, сквозных порезов век и травм слезных протоков (протоков, по которым от глаз отводятся слезы), также должен заниматься офтальмолог. Слезные протоки частично проходят по верхнему и нижнему векам около носа.

Тяжелые травмы глазницы (области за глазом, окруженной костью) могут приводить к внезапному повышению давления вокруг глаза и внутри него (так называемый орбитальный компартмент-синдром) в результате внутреннего кровотечения или отека вокруг глаза. При всех травмах века врач будет проверять зрительную функцию и осматривать глазное яблоко, чтобы предотвратить возможную потерю зрения. Если отек века настолько велик, что он мешает обследованию глазного яблока, следует проконсультироваться с офтальмологом.

Иногда травма века или кожи вокруг глаза незначительна и присутствует только синяк (см. Кровоподтек вокруг глаза). В течение одного-двух дней кровь обычно стекает в нижнюю часть века, вызывая отек и изменение окраски кожи на участке под нижним веком. Сам по себе кровоподтек вокруг глаза обычно не влияет на зрение, однако ему могут сопутствовать другие, более тяжелые травмы.