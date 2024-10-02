Переломы глазницы

При некоторых ударах в глаз вся сила ударного воздействия приходится на глазное яблоко и не поглощается окружающими глаз крепкими костями (например, при ударе небольшим предметом вроде мяча для гольфа или кулаком). В этом случае давление, которому подвергается глазное яблоко, передается стенкам глазницы. В результате может произойти перелом одного из самых хрупких участков глазницы: участка, расположенного под глазным яблоком (дно глазницы). Прямые удары в лицо также могут вызвать такие переломы. Эти виды травм называются переломами под воздействием давления. Иногда структурные элементы внутри глазницы, такие как жировая ткань вокруг глаза и, реже, мышца, прикрепленная к глазу, выдавливаются через сломанную кость и застревают. Это состояние (называемое защемлением мышцы) чаще всего встречается у детей, подростков и молодых людей, и требует срочного вмешательства.

Переломы под воздействием давления иногда приводят к двоению зрения, провалу глазного яблока (особенно после того, как отек пройдет), снижению глазного яблока, потере сенсорной чувствительности и болям в щеке и верхней губе (в результате повреждения расположенных под глазницей нервов) или к скапливанию воздуха и/или крови в подкожных тканях (подкожная эмфизема и экхимоз). Двоение зрения происходит при значительном отеке глаза или при ущемлении в костном разломе одной из мышц, отвечающих за движение глаза. Ущемленная мышца, обычно мышца, которая двигает глаз вниз (нижняя мышца), не дает глазу фокусироваться на предмете, на который смотрит другой глаз. Подкожная эмфизема образуется в том случае, когда в результате перелома дна глазницы воздух из носа или пазух попадает в окружающие глаз ткани, особенно при сморкании. Кровотечение также может возникать в глазной впадине (кровотечение глазницы) или веках. Изредка увеличение притока воздуха или крови в глазной впадине может привести к очень высокому давлению на глазницу и глазное яблоко, которое требует срочного вмешательства.