Переломы глазницы

Сильный удар по лицу может привести к перелому любых костей, образующих глазницу (костную полость, в которой находится глазное яблоко, мышцы, нервы и кровеносные сосуды, а также структуры, отвечающие за отведение слез).
(См. также Общие сведения о травмах глаза).
Переломы могут сопровождаться болью и отечностью, могут развиваться двоение или ухудшение зрения. Может возникнуть онемение щеки и верхних зубов.
Проводят компьютерную томографию.
В некоторых случаях реконструкция перелома требует хирургического вмешательства.
Наиболее распространенными являются переломы дна (нижней части) глазницы (переломы под воздействием давления), однако встречаются и переломы других участков. Иногда перелом костей глазницы сопровождается повреждением глазного яблока.
Перелом под воздействием давления
При некоторых ударах в глаз вся сила ударного воздействия приходится на глазное яблоко и не поглощается окружающими глаз крепкими костями (например, при ударе небольшим предметом вроде мяча для гольфа или кулаком). В этом случае давление, которому подвергается глазное яблоко, передается стенкам глазницы. В результате может произойти перелом одного из самых хрупких участков глазницы: участка, расположенного под глазным яблоком (дно глазницы). Прямые удары в лицо также могут вызвать такие переломы. Эти виды травм называются переломами под воздействием давления. Иногда структурные элементы внутри глазницы, такие как жировая ткань вокруг глаза и, реже, мышца, прикрепленная к глазу, выдавливаются через сломанную кость и застревают. Это состояние (называемое защемлением мышцы) чаще всего встречается у детей, подростков и молодых людей, и требует срочного вмешательства.
Переломы под воздействием давления иногда приводят к двоению зрения, провалу глазного яблока (особенно после того, как отек пройдет), снижению глазного яблока, потере сенсорной чувствительности и болям в щеке и верхней губе (в результате повреждения расположенных под глазницей нервов) или к скапливанию воздуха и/или крови в подкожных тканях (подкожная эмфизема и экхимоз). Двоение зрения происходит при значительном отеке глаза или при ущемлении в костном разломе одной из мышц, отвечающих за движение глаза. Ущемленная мышца, обычно мышца, которая двигает глаз вниз (нижняя мышца), не дает глазу фокусироваться на предмете, на который смотрит другой глаз. Подкожная эмфизема образуется в том случае, когда в результате перелома дна глазницы воздух из носа или пазух попадает в окружающие глаз ткани, особенно при сморкании. Кровотечение также может возникать в глазной впадине (кровотечение глазницы) или веках. Изредка увеличение притока воздуха или крови в глазной впадине может привести к очень высокому давлению на глазницу и глазное яблоко, которое требует срочного вмешательства.
Симптомы переломов глазницы
У некоторых людей с переломом глазницы симптомы отсутствуют. Большинство переломов глазницы болезненны, а окружающие глаз ткани опухают из-за притока крови и жидкости. Приток крови обычно приводит к тому, что отечная область имеет синюшный или фиолетовый оттенок (кровоподтек вокруг глаза). Возможно кровотечение из носа.
При сильном отеке век, не позволяющем открыть глаза, а также в редких случаях повреждения глазного яблока, а также если за глазным яблоком скапливается кровь из поврежденных сосудов (ретробульбарная гематома) и создает давление на нерв, соединяющий глаз с головным мозгом (зрительный нерв), возможно ухудшение зрения.
Диагностика переломов глазницы
Компьютерная томография
Первичная диагностика перелома глазницы основывается на симптомах и результатах физикального обследования. При подозрении на перелом глазницы выполняют компьютерную томографию (КТ), которая позволяет выявить все переломы, скопления крови и смещенные или ущемленные ткани. Простое рентгенологическое исследование не помогает в диагностике переломов глазницы. Для проверки отсутствия других травм также проводится полное обследование обоих глаз.
Лечение переломов глазницы
Сведение боли и носовых кровотечений к минимуму;
Иногда хирургическое вмешательство
Пострадавшему с переломом глазницы следует воздерживаться от сморкания, поскольку это может привести к образованию припухлости при попадании выдуваемого носом воздуха под кожу вокруг глаза. Для уменьшения носового кровотечения можно в течение 2-3 дней применять назальный спрей, сужающий кровеносные сосуды (сосудосуживающий препарат для местного применения). Как и при других травмах и переломах, для снятия боли и отечности можно приложить к пораженному участку пузырь со льдом. Для профилактики отечности голова пострадавшего должна располагаться выше уровня сердца. Для снятия боли применяют анальгетики. Если разовьется инфекция, можно использовать антибиотики.
Если перелом под воздействием давления привел к ущемлению мышц или мягких тканей глазницы, вызвавшему двоение зрения, требуется хирургическая реконструкция лицевых костей. Она также может потребоваться при обширном переломе или провале глазного яблока. Убедившись, что перелом не повредил жизненно важные структуры, хирург использует имплантаты: тонкие пластмассовые пластин или костные трансплантаты для скорейшего заживления, и высвобождает зажатые мышцы или другие ткани глазницы.