Отслойка сетчатки, вызванная травмой глаза

Отслоение сетчатки проходит безболезненно и может быть бессимптомно изначально или если отслаивается небольшая часть сетчатки. Обычно имеют место следующие симптомы, которые ухудшаются по мере увеличения площади отслоения:

Увеличение числа плавающих фигур в поле зрения (плавающие помутнения — точки/линии, которые как бы движутся по полю зрения)

Видение множества вспышек яркого света, длящихся менее секунды (фотопсии)

Размытое зрение

Появление области в поле зрения, которое они не видят (мертвая зона визуального поля)

Как правило, сначала теряется периферическое зрение. По мере дальнейшего отслоения сетчатки зрение продолжает ухудшаться. При этом в поле зрения появляется серая пелена. У людей может появляться кровь в стекловидном теле рядом с задней поверхностью глаза (кровоизлияние в стекловидное тело). При отслоении желтого пятна зрение резко ухудшается и все предметы кажутся мутными. При возникновении любых из этих симптомов пострадавшему следует как можно быстрее обратиться к врачу.