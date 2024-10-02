Отслойка сетчатки, вызванная травмой глаза

Сетчатка — это светочувствительная структура на глазном дне. Удар тупым предметом может привести к частичному или полному разрыву сетчатки или отделению (отслоению) сетчатки от сосудистой оболочки глазного дна.
(См. также Общие сведения о травмах глаза).
Обычно отслаивается только часть сетчатки (чаще всего наружный край или периферия), однако если не начать лечение вскоре после травмы, площадь отслоения может увеличиться. При отслоении сетчатки она отделяется от снабжающих ее кровью сосудов. Если сетчатку скоро не прикрепить обратно, то она может быть необратимо повреждена из-за недостаточного притока крови.
Внутреннее строение глаза
Симптомы травматического отслоения сетчатки
Отслоение сетчатки проходит безболезненно и может быть бессимптомно изначально или если отслаивается небольшая часть сетчатки. Обычно имеют место следующие симптомы, которые ухудшаются по мере увеличения площади отслоения:
Увеличение числа плавающих фигур в поле зрения (плавающие помутнения — точки/линии, которые как бы движутся по полю зрения)
Видение множества вспышек яркого света, длящихся менее секунды (фотопсии)
Появление области в поле зрения, которое они не видят (мертвая зона визуального поля)
Как правило, сначала теряется периферическое зрение. По мере дальнейшего отслоения сетчатки зрение продолжает ухудшаться. При этом в поле зрения появляется серая пелена. У людей может появляться кровь в стекловидном теле рядом с задней поверхностью глаза (кровоизлияние в стекловидное тело). При отслоении желтого пятна зрение резко ухудшается и все предметы кажутся мутными. При возникновении любых из этих симптомов пострадавшему следует как можно быстрее обратиться к врачу.
Диагностика травматического отслоения сетчатки
Обследование глаз, проводимое врачом;
Иногда ультразвуковое исследование.
Офтальмолог (врач, который специализируется на диагностике и лечении — хирургическими и нехирургическими методами — глазных болезней) проведет осмотр глазного дна при ярком освещении (офтальмоскопию) после нанесения глазных капель для расширения зрачка. Иногда проводят ультразвуковое исследование.
Лечение травматического отслоения сетчатки
Хирургическое вмешательство
В большинстве случаев отслоение сетчатки можно восстановить. Хирург запаивает разрывы сетчатки с помощью лазерной операции или терапевтического замораживания (криотерапии). При массивном отслоении сетчатки хирург может соединить сетчатку и стенку глаза, наложив силиконовую ленту вокруг глаза (она называется «склеральный зажим») или удалив стекловидное тело за хрусталиком и перед сетчаткой в ходе операции под названием «витрэктомия». Чтобы удержать сетчатку на месте и разровнять ее, часто используется пузырек газа. При незначительном отслоении сетчатки, ее могут прикрепить с помощью лазерной операции или криотерапии, в дополнение к этому используя пузырек газа (такая процедура называется «пневматической ретинопексией»). Для получения наилучшего зрения лечение должно быть проведено вскоре после отслоения.