Ожоги глаза

Ожоги глаз могут возникать в результате травм, связанных с воздействием тепла или химических веществ. Они могут приводить к серьезным осложнениям, включая постоянную слепоту.

(См. также Общие сведения о травмах глаза).

Рефлекторное смыкание век защищает глаза от травм. Тем не менее, раздражающие или вредные химические вещества все равно могут попасть на поверхность глаза и вызвать химический ожог.

Наиболее опасны химические ожоги такими веществами, как концентрированные кислоты или щелочи. Щеточные ожоги обычно более серьезны, чем кислотные ожоги. Щелочные вещества, содержащие щелок, чаще всего встречаются в продуктах, содержащих известь, в бетоне, штукатурке и цементном растворе, чистящих средствах для духовки и канализации, моющих средствах для посудомоечных машин и в удобрениях. Ожоги могут быть вызваны брызгами жидкости, реже — попаданием в глаза порошкообразной субстанции.

Тяжелые химические ожоги выпуклой прозрачной оболочки передней поверхности глаза (роговицы), особенно щелочные, могут привести к рубцеванию, перфорации глаза, инфекции и слепоте.

Ожоги глаз чрезвычайно болезненны. Из-за сильной боли пострадавший зажмуривается и смыкает веки. При смыкании век длительность соприкосновения химического вещества с глазом увеличивается, что усугубляет последствия травмы.

Рефлекс моргания обычно закрывает глаз под воздействием тепла. Поэтому термические ожоги обычно затрагивают веко, а не конъюнктиву или роговицу. Термические ожоги конъюнктивы и роговицы обычно относятся к легким и зачастую не приводят к стойкому повреждению глаза.

Во избежание химических ожогов при работе с потенциально опасными химическими веществами следует обязательно надевать защитные очки или защитную маску.