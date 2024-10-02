Ожоги глаза

Ожоги глаз могут возникать в результате травм, связанных с воздействием тепла или химических веществ. Они могут приводить к серьезным осложнениям, включая постоянную слепоту.
(См. также Общие сведения о травмах глаза).
Рефлекторное смыкание век защищает глаза от травм. Тем не менее, раздражающие или вредные химические вещества все равно могут попасть на поверхность глаза и вызвать химический ожог.
Наиболее опасны химические ожоги такими веществами, как концентрированные кислоты или щелочи. Щеточные ожоги обычно более серьезны, чем кислотные ожоги. Щелочные вещества, содержащие щелок, чаще всего встречаются в продуктах, содержащих известь, в бетоне, штукатурке и цементном растворе, чистящих средствах для духовки и канализации, моющих средствах для посудомоечных машин и в удобрениях. Ожоги могут быть вызваны брызгами жидкости, реже — попаданием в глаза порошкообразной субстанции.
Тяжелые химические ожоги выпуклой прозрачной оболочки передней поверхности глаза (роговицы), особенно щелочные, могут привести к рубцеванию, перфорации глаза, инфекции и слепоте.
Ожоги глаз чрезвычайно болезненны. Из-за сильной боли пострадавший зажмуривается и смыкает веки. При смыкании век длительность соприкосновения химического вещества с глазом увеличивается, что усугубляет последствия травмы.
Рефлекс моргания обычно закрывает глаз под воздействием тепла. Поэтому термические ожоги обычно затрагивают веко, а не конъюнктиву или роговицу. Термические ожоги конъюнктивы и роговицы обычно относятся к легким и зачастую не приводят к стойкому повреждению глаза.
Во избежание химических ожогов при работе с потенциально опасными химическими веществами следует обязательно надевать защитные очки или защитную маску.
Лечение ожогов глаза
Немедленно промыть глаз водой
Продолжать промывать глаз физиологическим раствором при участии медицинского персонала
Химические ожоги
К лечению химического ожога глаза следует приступать немедленно, еще до прибытия медицинской помощи. Глаз необходимо открыть и промыть (оросить) водой или физраствором. Если ожог вызван концентрированной кислотой или щелочью либо другим чрезвычайно едким веществом, непрерывное орошение глаза должно продолжаться как минимум 30 минут или до тех пор, пока рН (уровень кислотности или щелочности) глаза не вернется к норме. Орошение можно продолжать на месте, в машине скорой помощи или в отделении неотложной помощи. Поскольку пострадавшему может быть сложно держать пораженный глаз открытым из-за сильной боли, во время орошения веко может придерживать другой человек.
Врач или другой медицинский работник может закапать в пораженный глаз анестезирующие капли, и пострадавшему будет гораздо легче держать глаз открытым. В отделениях неотложной помощи часто имеется специальные устройства для орошения глаз.
По завершении орошения врач исследует поверхность глаза и внутреннюю поверхность века и удаляет из тканей остатки веществ. Внутреннюю поверхность века обрабатывают тампоном, чтобы удалить любые невидимые невооруженным глазом частицы.
Врач может закапать в глаз препарат (например, циклопентолат или гоматропин), который расширит зрачок, расслабит мышцы окрашенной части глаза (радужной оболочки) и предотвратит возникновение болезненных спазмов. Антибиотики для местного применения используются для смазывания глаза и предотвращения инфекции. На ограниченный период времени офтальмолог (врач, который специализируется на диагностике и лечении глазных болезней хирургическими или нехирургическими методами) также может назначать кортикостероидные капли (например, преднизолон).
Анестезирующие глазные капли снимают боль, однако они также могут замедлить процесс заживления, поэтому после исходного орошения глаза их обычно не назначают. Боль можно лечить ацетаминофеном или, если она сильная, рецептурным болеутоляющим препаратом. При ожоге роговицы на глаз накладывают мазь с антибиотиком.
Тяжелые ожоги нуждаются в лечении офтальмологом (врачом, который специализируется на оценке и лечении глазных болезней хирургическими или нехирургическими методами) в течение 24 часов. Такое своевременное лечение необходимо для сохранения зрения и предотвращения серьезных осложнений, таких как повреждение роговицы и радужной оболочки, перфорация глаза и деформация века.
При более тяжелых ожогах также могут использоваться другие вещества для местного применения и/или для приема внутрь, например, витамин С. При сильных ожогах осмотр глаз следует проводить довольно часто. Некоторые химические ожоги настолько тяжелые, что требуют хирургического вмешательства. Даже при наилучшем лечении глаз может ослепнуть или утратить остроту зрения.
Знаете ли Вы, что...
Термические ожоги
Лечение ожогов век аналогично лечению других ожогов кожи. Врач очищает ожог века и наносит на глаз антибиотик для профилактики инфекции. Ожоги конъюнктивы или роговицы могут быть болезненными, поэтому пострадавшим может потребоваться прием анальгетиков (болеутоляющих препаратов). Врач также может назначить циклоплегические глазные капли (например, циклопентолат или гоматропин), чтобы снять болезненные спазмы сокращающих зрачок мышц, а также глазную мазь с антибиотиком, призванную воспрепятствовать развитию инфекции.
Тяжелые ожоги могут потребовать проведения нескольких хирургических вмешательств. Например, тяжелый термический ожог века может привести к неспособности закрыть веко, из-за чего роговица остается открытой. В этом случае от врача может потребоваться проведения процедуры, называемой тарзорафией. При этой процедуре края век частично сшивают, чтобы защитить глаз от инородных тел, а также от высыхания, при этом человек имеет возможность видеть через узкую щель. Реконструктивная хирургия не проводится до тех пор, пока глаз не заживет в достаточной степени.