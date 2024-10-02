Общие сведения о травмах глаза

Структура лица и глаз обеспечивает глазам хорошую защиту от травматических повреждений. Глазное яблоко находится в глазнице — полости, окруженной прочным костным гребнем. Быстрое рефлекторное смыкание век создает преграду на пути инородных тел и иногда позволяет глазу выдерживать воздействия небольшой силы без каких-либо повреждений.
Благодаря этим защитным характеристикам многие травмы глаз не повреждают глазное яблоко или причиняют лишь незначительный вред. Тем не менее, травмы следует обследовать, поскольку иногда повреждение глаз может потребовать лечения или повлиять на зрение. В редких случаях зрение может быть полностью утрачено или глаз необходимо удалить.
Структуры, защищающие глаз
Причины травм глаза
Распространенные причины травмы глаз включают несчастные случаи дома и на рабочем месте, воздействие токсичных химических веществ, таких как чистящие средства (см. Ожоги глаз), физическое насилие, несчастные случаи, связанные со спортом или другими видами деятельности (включая травмы от пневматического, пейнтбольного и страйкбольного оружия), а также дорожно-транспортные происшествия (в том числе травмы, вызванные подушкой безопасности). У людей с травмами глаз могут также быть другие травмы головы или шеи. Кроме того, воздействие мощного ультрафиолетового излучения, например, от сварочной дуги или отраженного от снежного покрова яркого солнечного света, могут привести к поражению роговицы (см. Поверхностный точечный кератит).
Удар может привести к травме глаз и повреждению следующих структур:
структуры переднего отдела глаза (веко, конъюнктиву, склеру, роговицу, радужную оболочку и хрусталик);
структуры глазного дна (сетчатку и зрительный нерв);
структуры вокруг глаз (см. Кровоподтек вокруг глаза и Переломы костей глазницы).
Удар может привести к образованию кровоподтеков (ушибов) и порезов (разрывов) тканей глаза. Как правило, более сильное (энергичное) воздействие требуется, чтобы вызвать кровотечение в передней части глаза (гифема), заднем отделе глаза (кровоизлияние в стекловидное тело), разрыв сетчатки, смещение (дислокацию) хрусталика и разрушение (перелом) костей, окружающих глаз (перелом глазницы).
Обследование при травмах глаза
Пострадавшему с травмой глаза следует показаться врачу. Если пострадавший носит очки, их следует принести на прием, чтобы врач имел возможность проверить зрение при нормальной коррекции. Это позволяет установить, является ли нарушение зрения старой или новоприобретенной проблемой.
Осмотр глаз может включать тщательную оценку зрачка (черной точки посередине глаза) и движения глаз, а также обследование с помощью щелевой лампы и офтальмоскопию. Щелевая лампа состоит из источника света, регулируемого бинокулярного увеличителя и подставки, позволяющей менять взаимное расположение этих узлов. Осмотр с помощью щелевой лампы проводится преимущественно для оценки передней части глаза, в частности, поверхности глазного яблока и века. Для осмотра внутренней поверхности век их выворачивают. Офтальмоскопия позволяет оценить состояние глазного дна. Перед проведением офтальмоскопии пострадавшему часто закапывают глазные капли для расширения зрачка, например, циклопентолат и фенилэфрин (адреналин). Расширение зрачка позволяет врачу увидеть большую часть глаза, в частности, сетчатку.
При тяжелых травмах, особенно вызывающих ухудшение зрения, врач, оказывающий первую помощь, приглашает офтальмолога (врача, который специализируется на диагностике и лечении — хирургическими и нехирургическими методами — глазных болезней), который проводит диагностику и назначает лечение. При травме глаза может образоваться сильный отек, мешающий пострадавшему открывать глаз, но врачам все равно приходится открывать глаза пострадавшего, чтобы обследовать их на предмет повреждений, требующих лечения. Практически во всех случаях глаз можно аккуратно открыть, хотя иногда для этого используют инструменты. Это следует делать с осторожностью, чтобы избежать давления на глазное яблоко, если есть какие-либо раны на самом глазном яблоке.
Иногда в рамках обследования у человека с травмой глаза проводится визуализирующее исследование (обычная рентгенография или компьютерная томография [КТ]), особенно если врач подозревает наличие инородного тела в глазу или перелом глазницы. Поскольку при обычном рентгенологическом исследовании не удается надлежащим образом обнаружить все инородные тела, для подтверждения наличия инородных тел в глазу врач может использовать контрольную КТ или магнитно-резонансную томографию (МРТ). Однако МРТ никогда не используется в качестве первого визуализирующего обследования, поскольку ее магнитное поле может вызвать движение металлических инородных тел, находящихся в глазу.
Профилактика травм глаза
Простыми мерами предосторожности, позволяющими существенно снизить риск получения травмы глаза, является ношение защитных наглазников, защитных очков или специализированных очков, например, с линзами из поликарбоната в полиамидной оправе облегающей формы. В продаже имеются специальные защитные очки для различных видов спорта, а также для строительных работ.