Общие сведения о травмах глаза

Пострадавшему с травмой глаза следует показаться врачу. Если пострадавший носит очки, их следует принести на прием, чтобы врач имел возможность проверить зрение при нормальной коррекции. Это позволяет установить, является ли нарушение зрения старой или новоприобретенной проблемой.

Осмотр глаз может включать тщательную оценку зрачка (черной точки посередине глаза) и движения глаз, а также обследование с помощью щелевой лампы и офтальмоскопию. Щелевая лампа состоит из источника света, регулируемого бинокулярного увеличителя и подставки, позволяющей менять взаимное расположение этих узлов. Осмотр с помощью щелевой лампы проводится преимущественно для оценки передней части глаза, в частности, поверхности глазного яблока и века. Для осмотра внутренней поверхности век их выворачивают. Офтальмоскопия позволяет оценить состояние глазного дна. Перед проведением офтальмоскопии пострадавшему часто закапывают глазные капли для расширения зрачка, например, циклопентолат и фенилэфрин (адреналин). Расширение зрачка позволяет врачу увидеть большую часть глаза, в частности, сетчатку.

При тяжелых травмах, особенно вызывающих ухудшение зрения, врач, оказывающий первую помощь, приглашает офтальмолога (врача, который специализируется на диагностике и лечении — хирургическими и нехирургическими методами — глазных болезней), который проводит диагностику и назначает лечение. При травме глаза может образоваться сильный отек, мешающий пострадавшему открывать глаз, но врачам все равно приходится открывать глаза пострадавшего, чтобы обследовать их на предмет повреждений, требующих лечения. Практически во всех случаях глаз можно аккуратно открыть, хотя иногда для этого используют инструменты. Это следует делать с осторожностью, чтобы избежать давления на глазное яблоко, если есть какие-либо раны на самом глазном яблоке.

Иногда в рамках обследования у человека с травмой глаза проводится визуализирующее исследование (обычная рентгенография или компьютерная томография [КТ]), особенно если врач подозревает наличие инородного тела в глазу или перелом глазницы. Поскольку при обычном рентгенологическом исследовании не удается надлежащим образом обнаружить все инородные тела, для подтверждения наличия инородных тел в глазу врач может использовать контрольную КТ или магнитно-резонансную томографию (МРТ). Однако МРТ никогда не используется в качестве первого визуализирующего обследования, поскольку ее магнитное поле может вызвать движение металлических инородных тел, находящихся в глазу.