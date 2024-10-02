В первые 24 часа после удара тупым предметом в кожу века и окружающие глаз ткани может произойти приток крови с образованием отека и кровоподтека, который часто называют «подбитым глазом».

(См. также Общие сведения о травмах глаза).

В течение одного-двух дней кровь обычно стекает в нижнюю часть века, вызывая отек и изменение окраски кожи на участке под нижним веком. Сами по себе кровоподтеки вокруг глаз обычно не влияют на зрение, если кровоизлияние остается поверхностным в пределах век, хотя другие сопутствующие им травмы глаз могут быть серьезными. Иногда кровоизлияние может поражать более глубокие структурные элементы глазницы (глазную впадину), а если кровоизлияние в глазницу тяжелое, оно может необратимо повредить зрительный нерв.

кровоподтеку вокруг глаза. Изображение СКОТТ КАМАЗИН (SCOTT CAMAZINE)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Кровоподтек вокруг глаза не требует лечения и разрешается в течение нескольких дней или недель. В первые 24-48 часов к кровоподтеку можно прикладывать пузырь со льдом — это поможет уменьшить отек и снять боль.

При сильной боли пострадавшему назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, например, аспирин или ибупрофен) или ацетаминофен. Однако при внутриглазном кровотечении лучше использовать ацетаминофен и воздержаться от приема НПВП, чтобы не усилить кровотечение.

Если у человека наблюдается сильная боль в глазном яблоке или проблемы со зрением (например, нечеткость зрения или двоение зрения), врач проведет дальнейшее обследование глаза на наличие разрывов (порезов), переломов или кровоизлияния в глазницу.