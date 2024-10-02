Истирание роговицы и инородные тела в роговице

Инородные тела в роговице вызывают царапины, которые в свою очередь вызывают боль и покраснение, и приводят к заражению, даже после их извлечения. Большинство таких травм легкие.
(См. также Общие сведения о травмах глаза).
Наиболее частые травмы выпуклой прозрачной оболочки передней поверхности глаза (роговицы):
Царапины (истирание)
Инородные предметы (тела)
Примерно у четверти людей, обратившихся в отделение неотложной помощи с жалобами на боль в глазу, наблюдается истирание роговицы.
Причины истирания роговицы и инородных тел в роговице
Распространенная причина истирания роговицы — попадание мелких частиц. Частицы могут распространяться при взрывах, ветре или работе с инструментами (например, шлифовальными машинами, пилами, молотками, сверлами или вращающимися инструментами воздействующими металлом на металл). Контактные линзы — распространенная причина истирания роговицы. Плохо подобранные линзы, загрязненные линзы с налипшими мелкими частицами, ношение линз при сухости глаз, слишком длительное ношение линз, ношение линз во время сна и неумелое или резкое извлечение линз — все это может привести к появлению поверхностных царапин глаз. Другие распространенные причины истирания:
Ветви деревьев или падающие обломки
Ногти на руках
Щетки для волос
Кисточки для макияжа
В большинстве случаев истирание роговицы не требует лечения и не приводит к развитию инфекций (конъюнктивита и язв роговицы), однако при использовании контактных линз, попадании грунта или растительного материала (например, при травмах, вызванных столкновением с ветвями деревьев) вероятность инфицирования возрастает.
Симптомы истирания роговицы и инородных тел в роговице
Истирание роговицы и попадание инородных тел обычно вызывает боль, слезотечение и ощущение присутствия в глазу инородного тела. Возможно также покраснение (из-за расширенных кровеносных сосудов на поверхности глаза), реже — отек глаза и века. Возможно также помутнение зрения. Свет может вызвать болезненный спазм мышцы, отвечающей за сужение зрачка.
Аналогичные симптомы возникают при проникающих ранениях глаза (интраокулярных инородных телах). Проникновение инородного тела внутрь глаза может привести к вытеканию внутриглазной жидкости.
Диагностика истирания роговицы и инородных тел в роговице
Обследование врачом;
Своевременная диагностика и соответствующее лечение истирания роговицы и инородных тел в роговице может помочь предотвратить инфекцию роговицы (язва роговицы), инфекции внутренней части глаза (эндофтальмит) или воспаление радужной оболочки (иридоциклит), каждое из которых подвергает зрение риску. Диагностика осуществляется на основе имеющихся у пострадавшего симптомов, обстоятельств травмы и обследования.
Лечение истирания роговицы и инородных тел в роговице
Удаление инородных тел
Антибиотики
Обезболивание
Инородные тела в роговице
Врач обычно обезболивает поверхность глаза анестезирующими каплями (например, пропаракаином). Врач также закапывает глазные капли с красителем (флуоресцеином), который светится в определенном свете, делая объекты и царапины на поверхности глаза более заметными. После этого врач удаляет оставшиеся инородные тела под щелевой лампой или при помощи другого увеличивающего инструмента. Часто инородное тело удается убрать при помощи стерильного влажного тампона или смыть стерильной водой (орошение). Если пострадавший в состоянии неподвижно смотреть в одном направлении, инородные тела, которые не удалось убрать при помощи тампона, часто удается безболезненно удалить при помощи стерильной иглы для подкожных инъекций или специального инструмента.
После удаления железных или стальных инородных тел на поверхности глаза может остаться ореол ржавчины, который необходимо удалить при помощи стерильной иглы для подкожных инъекций или низкооборотного стерильного бора (небольшого хирургического инструмента с миниатюрной вращающейся шлифовально-сверлильной поверхностью).
Иногда инородное тело может попасть под верхнее веко. Для удаления такого инородного тела веко выворачивают наверх (безболезненная процедура под названием выворачивание). Врач также может аккуратно протереть внутреннюю поверхность века стерильным тампоном, чтобы удалить невидимые мелкие частицы.
Эрозии роговицы
Лечение истирания роговицы не зависит от наличия в глазу инородного тела. В качестве профилактики инфекции пострадавшему обычно назначают мазь с антибиотиком (например, бацитрацин с полимиксином В) в течение нескольких дней. Истирания большой площади могут потребовать дополнительного лечения. Пострадавшему закапывают циклоплегические глазные капли (например, циклопентолат или гоматропин) для расширения зрачка при наличии светочувствительности. Эти капли предотвращают болезненные спазмы сужающих зрачок мышц.
Боль можно лечить пероральными препаратами, такими как ацетаминофен, или иногда рецептурными болеутоляющими препаратами. Некоторые врачи назначают в качестве обезболивающего глазные капли с диклофенаком или кеторолаком, однако при применении этих лекарственных препаратов следует соблюдать определенную осторожность, поскольку в редких случаях они вызывают осложнения в виде рубцевания (так называемого расплавления) роговицы. Несмотря на то, что анестезирующие средства местного действия способны эффективно устранять боль, не следует пользоваться ими после проведения обследования и начала лечения, поскольку они могут помешать процессу заживления.
Глазные повязки могут увеличить вероятность возникновения инфекции и потому, как правило, не используются, особенно если истирание роговицы связано с ношением контактных линз или попаданием в глаз объекта, загрязненного грунтом или растительным материалом.
Прогноз при истирании роговицы и инородных телах в роговице
К счастью, клетки поверхности глаза регенерируют довольно быстро. Даже обширные истирания обычно заживают в течение 1-3 суток. Пользоваться контактными линзами можно не ранее чем через 5 дней после заживления истирания. Разумным решением является прохождение контрольного обследования у офтальмолога (врача, который специализируется на диагностике и лечении глазных болезней хирургическими и нехирургическими методами) через 1 или 2 дня после травмы либо через другие промежутки времени в зависимости от размера и тяжести травмы.