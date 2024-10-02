Истирание роговицы и инородные тела в роговице

Распространенная причина истирания роговицы — попадание мелких частиц. Частицы могут распространяться при взрывах, ветре или работе с инструментами (например, шлифовальными машинами, пилами, молотками, сверлами или вращающимися инструментами воздействующими металлом на металл). Контактные линзы — распространенная причина истирания роговицы. Плохо подобранные линзы, загрязненные линзы с налипшими мелкими частицами, ношение линз при сухости глаз, слишком длительное ношение линз, ношение линз во время сна и неумелое или резкое извлечение линз — все это может привести к появлению поверхностных царапин глаз. Другие распространенные причины истирания:

Ветви деревьев или падающие обломки

Ногти на руках

Щетки для волос

Кисточки для макияжа

В большинстве случаев истирание роговицы не требует лечения и не приводит к развитию инфекций (конъюнктивита и язв роговицы), однако при использовании контактных линз, попадании грунта или растительного материала (например, при травмах, вызванных столкновением с ветвями деревьев) вероятность инфицирования возрастает.