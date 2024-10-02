Постельный режим с приподнятым изголовьем кровати

Защитная повязка на глазу

глазные капли;

Пострадавшему с гифемой следует как можно скорее показаться офтальмологу (врачу, который специализируется на диагностике и лечении — хирургическими и нехирургическими методами — глазных болезней). В некоторых случаях, при сильном кровотечении или при нарушениях свертываемости крови в анамнезе пострадавшего (что повышает вероятность кровотечения и повторного кровотечения), а также если пострадавший принимает лекарственные препараты, препятствующие образованию или используемы для лечения тромбов (антикоагулянты), может потребоваться госпитализация.

Лечение обычно предусматривает постельный режим с укладыванием пострадавшего на кровать с приподнятым изголовьем для скорейшего оттока крови. Часто пострадавшему назначают глазные капли, расширяющие зрачок (например, атропин), снимающие воспаление глаза и сводящие к минимуму образование рубцовой ткани внутри глаза (обычно кортикостероиды). Во избежание усугубления травмы глаз заклеивают защитной повязкой.

Врачи измеряют внутриглазное давление не реже одного раза в сутки в первые несколько дней. Это обследование абсолютно безболезненно и проводится с помощью прибора под названием тонометр. Рост внутриглазного давления может сопровождаться тошнотой, болью в глазах и ухудшением зрения. Для снижения давления офтальмолог может назначить глазные капли, аналогичные используемым для лечения глаукомы. В течение нескольких недель после травмы пострадавшему следует по возможности воздерживаться от приема аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов, способных усугубить кровотечение. Ввиду того, что гифема повышает вероятность развития глаукомы в течение жизни, лицам, перенесшим гифему, следует ежегодно проходить офтальмологическое обследование.

При тяжелом кровотечении или возобновлении кровотечения офтальмолог может назначить прием аминокапроновой кислоты или транексамовой кислоты — лекарственных препаратов, ускоряющих свертывание крови. В редких случаях, если рецидивирующее кровотечение приводит к росту внутриглазного давления, кровь дренируют хирургическим путем.